Un condenado por corrupción pide su indulto parcial alegando que milita en el PSOE

La petición de indultos –ya sean totales o parciales– por parte de las personas condenadas en los tribunales es algo habitual. Cada uno argumenta su petición de la forma que considera más oportuna, aunque hay algunas veces que esas alegaciones pueden llegar a ser muy llamativas. Es lo que pasa con el caso del funcionario del ayuntamiento de Vigo Francisco Javier Gutiérrez Orúe, que se ha conocido en los últimos días.

Fue condenado a más de cinco años de prisión por el conocido popularmente en Galicia como "Caso Cuñada", es decir, por colocar a dedo en contra de la ley a una persona en una empresa concesionaria perteneciente al ayuntamiento de Vigo. Esa persona colocada a dedo era, ni más ni menos, que la cuñada de Carmen Silva, presidenta del PSOE gallego y presidenta de la Diputación de Pontevedra.

El Tribunal Supremo confirmó su condena por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otros dos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Él no sólo la colocó en la concesionaria, sino que garantizó el pago de su salario todos los meses pese a que la enchufada no hacía ningún trabajo para la empresa pública, lo hacía a una sede del PSdeG.

Ese salario no lo recibía como una nómina habitual. Si no que la enchufada pasaba facturas a la empresa concesionaria –Imesapi– por trabajo que no habían sido realizados y siempre menores a los 18.000 euros para que fueran legalmente considerados como contratos menores y pudieran evitar los controles de la administración. Esta operativa fraudulenta se realizó durante cinco años.

Lo llamativo es que en el escrito para el indulto presentado por su abogado incluye entre sus méritos para acceder a ese indulto parcial sus muchos años de militancia tanto en el PSOE como en el sindicato UGT. "Tiene una trayectoria anterior intachable, como trabajador público, además de concienciado con los derechos sociales y de los trabajadores desde su afiliación al sindicato UGT y al PSOE", dice el letrado en su escrito.

Feijóo: "el caso más grave"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no se ha mostrado sorprendido por el argumento utilizado por Gutiérrez Orúe para pedir su indulto: "Probablemente es el caso más grave desde que soy presidente de la Xunta en el ámbito de la política gallega, pero viendo la utilización política que hace el gobierno actual de los indulto probablemente sea un buen argumento".

"Es un caso de gravedad extraordinaria. Me parece que un escándalo difícil de superar que debería inhabilitar a cualquier político que esté relacionado con ese caso. Ni el alcalde de Vigo –Abel Caballero–, jefe superior de personal del Ayuntamiento, ni la presidenta de la diputación, cuñada de la persona que recibió el dinero público han dado ningún tipo de explicación. Y tampoco secretario general del Partido Socialista de Galicia", ha añadido.

"En fin, comprenderán que esto es incompatible con la vida política democrática", ha concluido al ser preguntado por este escándalo el presidente gallego.