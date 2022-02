Bronca de campeonato en El Mundo a Casado por sus "estúpidas torpezas"

El Mundo

"El PP se desinfla y ya está abocado a negociar con Vox". Pues va a resultar que Mañueco no es Ayuso. A Casado le puede salir el tiro por la culata, como todo lo que hace Casado, por otra parte. Solo tenemos que rogar para que no le de la razón a Tezanos.

Francisco Rosell le echa una bronca de campeonato al torpe de Génova por su "su estúpida guerra con la presidenta madrileña Díaz Ayuso, en vez de valerse de ella como palanca, y su demonización, venga o no a cuento, de una formación como Vox, con la que deberá pactar y a la que fortalece con sus torpezas, en vez de debilitarla sagazmente como Ayuso. Todo ello a costa de su propio interés y al de los candidatos hoy en Castilla-León y mañana en Andalucía, cuyas citas electorales marcarán el designio de los comicios generales que Sánchez pregona tras su presidencia de turno europeo en el último semestre de 2023". Moreno Bonilla tiene que estar haciéndose cruces. Un consejo, no dejes pasar a Casado de Despeñaperros.

A Lucía Méndez se le cae la baba con Sánchez. "Mientras la España mediática, los filósofos políticos, los analistas más finos y demás población de las redes sociales se mesaba los cabellos escandalizada por el bochorno parlamentario de la votación de la reforma laboral, Pedro Sánchez se sacudió la mota de polvo que tenía en el hombro de su chaqueta y le dijo a su equipo: otra prueba superada, seguimos. Hasta 2024".

"Cuando el presidente abandonó el Congreso de noche cerrada el pasado jueves, llevaba convalidado en la cartera el decreto ley más importante de su legislatura, gracias al error en la votación de un diputado del PP, y después de un susto de muerte por la inesperada traición de los dos diputados de UPN. Los dos diputados de UPN serán expulsados, como es lógico ". Anda, si ya utiliza hasta el lenguaje de El País. Traición. ¿Estará haciendo méritos para que la fiche el periódico sanchista?

"Nada de todo este jaleo político, ni el anuncio del PP de llevar la votación a los tribunales, impacta sobre La Moncloa de Pedro Sánchez, que ve expedito el camino hacia las próximas elecciones generales". Hija, Lucía, te faltan los pompones.

Pero el mejor resumen de la semana lo hace Maite Rico "La semana empezó entre gritos de tongo en la votación de Eurovisión y termina entre gritos de tongo en la votación del Congreso". Nada que añadir.

El País

"Sánchez impulsa una investigación de los abusos en la Iglesia liderada por el Defensor del Pueblo". Y del ex de Oltra, de los abusos en Valencia y Baleares qué sabemos. Gabilondo no es el Defensor del Pueblo, es el Defensor del PSOE. Lo que quiere el pueblo es que se investiguen los abusos en Baleares y Valencia y al violador ex marido de Oltra.

Especial sobre crispación, la palabra favorita del periódico del Ibex. Y, naturalmente siempre provocada por el PP. "La polarización se dispara y embarra la política", dice Natalia Junquera con una enorme foto de Egea y Cuca Gamarra en primer plano.

"La polarización española se sale del mapa europeo", dice Andrea Rizzi con una foto, solo faltaba, de Casado "y otros altos cargos de la formación conservadora". "Por brutalidad, mecánica y radio de acción, la polarización política española se sale del mapa de Europa occidental", dice. "Conviene recordarlo para que la ciudadanía española no olvide que el espectáculo político que sufre no es ni normal ni inexorable. En países como Alemania, Austria o los del Benelux son habituales coaliciones de Gobierno de distintos colores y geometrías, incluidas puenteando el surco central". Ya, Rizzi, es que en Europa no tienen la mala suerte de tener al frente del Gobierno a un tío que se hizo famoso por su "no es no", no es no y qué parte del no no ha entendido, señor Rajoy.

"Europa observa esta deriva, cuyo oleaje llega a sus orillas. El episodio más reciente, la campaña de acoso y derribo del PP contra la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno español representa un nadir inigualado y muy significativo en el entorno de Europa occidental, y ha sido rotundamente desautorizada por la presidenta de la Comisión , su correligionaria Ursula von der Leyen", miente con descaro Rizzi porque Von der Leyen ya aclaró ese asunto. "La polarización tiene muchos padres". En España, el principal es El País.

ABC

"Los apoyos fallidos de Sánchez en la reforma laboral reflotan el bloque de investidura " nunca estuvo hundido. El editorial está preocupado por UPN "Ratificada ayer por UPN, la expulsión de los dos diputados que no acataron en las Cortes la orden de alinearse con Sánchez y de votar a favor de la contrarreforma instrumental del Gobierno pone de manifiesto el alcance de la crisis abierta en un partido esencial para frenar la materialización de la alianza, cada vez más estrecha, de socialistas y proetarras. Navarra no puede permitirse la implosión de una fuerza política que representa los valores del constitucionalismo, aún menos desde dentro y a partir de los compromisos locales alcanzados por su cúpula con la franquicia del sanchismo que dirige María Chivite". Hay que ver cómo cambia el cuento. Alinearse con Sánchez, dice el periódico que presionó a Casado para que se abstuviera en la votación.

El majadero Carrascal, que diría Lucía Méndez, felicita "a los dos diputados de UPN que rompieron la disciplina de voto y votaron ‘no’ cuando se les había indicado ‘sí’. Ellos alegan que su lealtad es con sus votantes, que saben que no quieren ir con separatistas ni terroristas, como era el caso. El partido quiere expulsarlos. A quien tendría que expulsar es al presidente que de forma tan soez conculcó la tradición de buena parte del pueblo navarro. Aparte de que el voto pertenece al votado, no al partido". Esparza tiene la obligación de preguntar a sus militantes y no comportarse como un cacique.

La Razón

"Sánchez corteja a PNV y ERC para recomponer las frágiles relaciones". Venga, sonaros los moquitos que ya pasó. "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene una mayoría alternativa a la de la investidura, lo que siempre han sabido en Moncloa aunque jueguen, según les interese, con el concepto de la geometría variable . Pero sí tiene asegurado que la Legislatura durará lo que él quiera". Lamentablemente, es una verdad como un templo.

"Cataluña es la pieza que se queda colgada del alambre después de que, en el choque entre ERC y los morados por la convalidación parlamentaria de la reforma laboral, entrara incluso la amenaza de retirar su apoyo al Gobierno de Aragonès". Otros que se sonarán los moquitos.

"El gran problema de Sánchez, y lo que marcará su futuro político, no está en la retirada del apoyo por sus socios, con los que, dentro de la debilidad, seguirá haciendo equilibrios para estirar todo lo que necesite el mandato. Su hándicap está en la evolución económica". Sánchez tiene una ventaja también en eso. Que la otra opción es Casado.

Jorge Vilches dice que Sánchez "ha convertido el parlamentarismo en una compra-venta descarada". Bueno, Jorge, eso ha sido siempre así, no exageremos. Lo que ha aportado Sánchez es el descaro. Le falta sacar la chequera en el atril del Congreso.

"La convalidación del decreto sobre la reforma laboral, como de los anteriores, no ha dependido de la bondad o conveniencia de la norma, sino de la capacidad de Sánchez para comprar los votos de los grupos parlamentarios". 27 millones les prometió a los de UPN, ahí es nada. Si lo que hace Sánchez lo hiciera el PP, "la izquierda política y mediática habría hablado de golpe de Estado fascista". No lo dudes.

Marhuenda se rinde una vez más ante la baraka de Sánchez. El presidente del Gobierno se ha salido con la suya. El gobierno y sus aliados se frotan las manos, porque han conseguido sacar su ley estrella gracias a un voto del PP. La reacción generalizada en un país serio debería ser que hubiera un clamor para que se repitiera la votación". Eso sería en un decencia y Sánchez tiene suerte, pero de decencia no tiene ni idea.

"El bloque de la investidura no corre peligro. El PNV continuará exprimiendo la vaca española con la constancia y habilidad que le caracteriza, mientras que ERC seguirá siendo engañada por el PSOE y le darán alguna migaja del festín. Sánchez es mucho más listo que ellos y conoce sus debilidades. El líder del PSOE es un superviviente que ha mostrado una capacidad de resistencia sin igual". Torres más altas han caído.

Marina Castaño dice que los políticos son unos putos. "En la clase política actual –y podría asegurar en la de todos los tiempos sin temor a equivocarme-, siempre se ha dado la prostitución, está a la orden del día. Tantas prebendas consigo, tantos apoyos te doy en el Congreso". Pero lo que no tiene nombre es lo de Adriana Lastra. "No es posible hallar cinismo más grande cuando el partido que representa se prostituye con los bilduetarras y los separatistas cada día". El partido no se prostituye, se prostituyen sus dirigentes. Y no es cinismo, es pura maldad. Seguimos a la espera de la querella.