El espectáculo del pasado jueves en el Congreso con la reforma laboral ha protagonizado los mítines de Pablo Casado y Pedro Sánchez este fin de semana en la campaña de Castilla y León. El líder del PP ha insistido en que Batet mintió porque no se reunión la Mesa y ha reiterado que no se dejó pasar al diputado del error, Alberto Casero.

El Gobierno, ha insistido, "sabía el sentido de los votos telemáticos" y "aceleró la votación" con el "rodillo": "Esto no ha pasado en Caracas, en Managua o en La Habana, ha pasado en el Parlamento de España, un parlamento serio, con dos esculturas de los Reyes Católicos, que ha dado los mejores años de democracia y de Constitución, que no merece este atropello democrático y la vulneración de la de los representantes de la soberanía nacional y que no merece a este Gobierno".

Para Casado, que ha dado el mitin desde Palencia, estos hechos hablan de la "degeneración" y "depravación institucional" que observa en el proceder del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que accedió a ese cargo: "Es el rey Midas de la degeneración".

A su parecer, lo ocurrido representa un "punto de inflexión" en la legislatura: "Lo que jamás pensábamos era que fueran capaces de retorcer la soberanía nacional y hacer trampas en el Parlamento para sacar la convalidación" de la reforma laboral. En su opinión, "es la primera vez que pasa en nuestra historia y es gravísimo".

Mientras, Sánchez ha utilizado los mismos hechos para sostener que quien "deslegitima" las instituciones es el PP: "Hemos visto el verdadero rostro de una derecha que blanquea el transfuguismo, que deslegitima un voto democrático en el Parlamento y, lo más grave, que vota en contra de un acuerdo bueno".

Ante 1.200 simpatizantes en un acto de partido en el décimo día de campaña de las elecciones de Castilla y León, Sánchez ha señalado que España "no se merece esta oposición, no se merece esta derecha negacionista".

Desde León, también ha cargado contra el PP el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Ahora van llorando por las esquinas, pero lo que querían eran ganar la elección por atrás con dos tránsfugas".