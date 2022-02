Las encuestas dan un auge cada vez mayor a Vox en las elecciones adelantadas a la Cortes de Castilla y León que se celebran el próximo domingo. Los últimos sondeos remarcan el hundimiento del PP que necesitará a Vox para Gobernar.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el candidato de Vox, Juan García-Gallardo, ha comentado cómo fue convencido por Santiago Abascal para ser candidato y cuáles serán sus políticas si gobiernan en la región.

García-Gallardo, natural de Burgos y abogado de profesión, ha contado cómo le convenció Santiago Abascal para ser candidato del partido a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Ha explicado que le invitó "una mañana a Amurrio" e hicieron "el recorrido que él hacía cada mañana para acompañar a su padre". Eso les sirvió para conocerse "un poco más" ya que según el candidato Santiago Abascal "quería conocerme mejor". "Al final me dijo que iba a proponer mi nombramiento", ha añadido.

El candidato de Vox es consciente que tendrán que entenderse con el PP de Fernández Mañueco para gobernar después de las elecciones del próximo domingo. A la pregunta de si va a ocupar la vicepresidencia de la Junta, García-Gallardo ha respondido que aunque "no me apetece ser vicepresidente del señor Mañueco", porque "ha traicionado a sus socios" y "ha aplicado la ideología de la izquierda", ha apuntado que hablará con el líder regional del PP, que no tiene dudas de que podrá llegarse a un acuerdo y que "venimos aquí –a las elecciones– a que no gobierne el PSOE".

También ha dicho que no vienen "sacar a los del PP para meternos nosotros" sino a "cambiar el rumbo de Castilla y León". Cree que son erróneas las políticas que han llevado los populares en los últimos años en la región. "Nosotros creemos que no es sólo la economía la que, encima, tampoco han gestionado tan bien", ha añadido.

En este sentido, García-Gallardo cree que "hay que recoger esas banderas culturales" que el PP ha dejado caer porque han decido que "el PSOE sea vanguardia". Piensa que hay que "dar importancia a la cultura y poner a la familia en el centro de todas las políticas que se hacen en CyL".

"No queremos repetir las elecciones"

García-Gallardo ha dicho que Vox se presenta "para gobernar", que quiere entrar en el ejecutivo, "lo que pasa es que, claro, primero tiene que votar la gente". "Queremos ejercer esa representación con responsabilidad. No hacemos lo que el PP. No decimos: "Somos nosotros o el caos". No queremos repetir las elecciones", ha agregado.

El candidato ha declarado que "al PP hay que ponerle bajo sospecha": "Hemos visto que en otros sitios nos han tomado el pelo, como en Andalucía o en Madrid". "En función del peso –electoral obtenido–, vamos a ver si podemos entrar a gobernar… o no", ha añadido.

Sobre las candidaturas regionalistas, el candidato de Vox a la presidencia de Castilla y León ha apuntado que "es normal que haya gente que haya canalizado este dolor", motivado por el abandono institucional, "a través de esto, pero a esa gente hay que decirle que el modelo no es el separatismo", sino "que hay que buscar la cohesión", y que su formación "es una alternativa que quiere aglutinar".

Además, García-Gallardo ha rechazado que su partido quiera "acabar con la PAC" –"Resulta que la PAC la están reduciendo PP y PSOE en el Parlamento Europeo"– y con la inmigración –"no: queremos aumentar la natalidad"–, ha defendido el "papel fundamental" de las diputaciones provinciales en Castilla y León –"Tener a una región tan extensa sin una administración local y provincial fuerte deja en la estacada a mucha gente"– y, finalmente, se ha pronunciado sobre los menas: "Preferimos que estén con sus familias, más aún cuando vemos lo que ocurre en la Comunidad de Madrid".