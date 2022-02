Arcadi ataca a Ayuso por Vox y la acusa de hacer "política de verbena"

El Mundo

"Los enlaces de los presos de ETA antes de reunirse con Interior: 'Hala, a pasar la lista de prioridades'". "La Guardia Civil accede a mensajes intercambiados entre el entorno de los etarras encarcelados y el Gobierno de Sánchez". ¿Y se los filtra a El Mundo? Se les va a caer el pelo a los guardias civiles.

Y López Obrador dice que quiere tomarse un tiempo en las relaciones con España. Que las pone "en pausa", dice, además de llamarnos ladrones. "Ya no se permite robar a México". Pues va a ser que de pausa nada. No nos vamos a tomar un tiempo, si hay que romper se rompe. Estamos hartos de este descendiente de Hernán Cortés.

A Arcadi Espada se le va la mano contra Ayuso a causa de su obsesión con Vox, que ya empieza a ser de psicoanalista. "Ayuso inutiliza —en parte— a Vox por su carisma desacomplejado. ¿Pero qué hay de sus ideas?". Y le exige a la presidenta madrileña unas cuantas tonterías que no vienen a cuento ahora, como que qué piensa del aborto, de Orban, del estado de las autonomías. ¿Puedes explicar, Arcadi, qué tiene que ver Ayuso con Orban?

Arcadi se suma a la campaña contra Ayuso de la izquierda política y mediática. "Hasta ahora Ayuso ha hecho política de verbena: agua, azucarillos y aguardiente. Y se ha desenvuelto bien en ella", dice el columnista que siempre mira a los demás por encima del hombro. La política de Ayuso ha salvado miles de negocios en Madrid, millones de empleos. Para ser tan listo, Arcadi se ha quedado al nivel de Pablo Iglesias.

"No digo que no le bastara para llegar a la Moncloa: solo hay que ver quiénes están allí, y con qué ideas y con qué falta de escrúpulos para irlas acomodando al interés más sarraceno. Pero la primera obligación del liderazgo de Ayuso sería, justamente, la de demostrar que a la Moncloa no puede llegar cualquiera, porque de ahí parte la necesidad de regeneración del poder político en España. Le queda tiempo, pero cada vez menos tiempo, para demostrar que no es una cualquiera". Una cualquiera. Es como llamaba mi abuela a las chicas ligeras de cascos. Pero suponemos que Arcadi no ha tenido intención de insultar de esa manera a Ayuso y que se refiere a cualquiera de las otros 8 significados de la RAE.

David Jiménez Torres habla del esperpento de las mascarillas. "Hoy deja de ser obligatorio el uso de mascarilla en exteriores. Quienes criticamos la imposición de esta medida a finales de diciembre deberíamos estar contentos. Pero el episodio ha sido tan esperpéntico que hoy cuesta no sentir un regusto amargo. La decisión se tomó sin informes científicos que la avalaran y con explicaciones alucinantes («Es para que la gente recuerde que estamos en pandemia»; ¿quién lo había olvidado?). Un mes después, y pese a su patente ineficacia contra la sexta ola, el Gobierno organizó una burda estratagema parlamentaria para prorrogar la medida; pero a los tres días, cuando arreciaban la polémica por la aprobación de la contrarreforma laboral y las acusaciones de batetazo, anunció su supresión. Pocos episodios, en fin, resultarán tan emblemáticos de la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de las autoridades durante la pandemia. Una arbitrariedad que, a la vista de la disciplina con que venimos acatando y luego olvidando estas decisiones, no tendrá consecuencias. O solo una: extender un poco más el chapapote del cinismo y la desafección". Nos comportamos como borregos.

El País

"Bruselas desarticula los argumentos del PP en su ofensiva contra la gestión de los fondos europeos". Deben estar muy preocupados en el Gobierno, si no, no se tomarían tantas molestias.

"Tudanca e Igea acorralan a Mañueco por su posible pacto con Vox". Con un PSOE pactando con terroristas, ultraizquierdistas radicales, golpistas. Eso es difícil de superar. Vox no tiene expresidiarios en sus filas.

Josep Ramoneda sigue dando vueltas a la reforma laboral. "Desde el primer día el PP puso la reforma en el punto de mira. No supo entender algo elemental: que el pacto salvaba la ley con la que el PP, en su día, marcó perfil, simplemente la aseaba un poquito. Si los empresarios habían dado el paso, el PP tenía la vía expedita para darlo él también. Y robarle el éxito al Gobierno. No lo hizo". "Asistimos incluso al ya conocido juego de los tránsfugas, tan asociado al PP". Desde lo de Murcia se asocia más al PSOE, comprando votos de Ciudadanos.

"Casado sigue a piñón fijo. Todavía con la mirada puesta de manera obsesiva en estos malignos comunistas que pactan con los empresarios. Su obsesión es provocar la ruptura del Gobierno. Tuvo una oportunidad: apostar por el pacto de la reforma laboral que hubiera puesto a Unidas Podemos en una muy incómoda situación. Ni siquiera se le ocurrió. Es el espectáculo permanente del núcleo duro que blinda a Casado, corto de ideas, amigo de las palabras gruesas, y ajeno a la realidad. Está un poco verde, dicen los que quieren ser indulgentes". Vamos, que Casado tenía que votar contra una ley de su partido.

ABC

"El Gobierno abrió dos vías con las redes de apoyo a presos de ETA". Dice el editorial que "la liberación de los presos más sanguinarios de ETA, adelantada por ABC y programada por el Gobierno en función de una vieja norma europea, es la última fase de un largo y vergonzante proceso en el que los proetarras han tenido un papel protagonista, con hilo directo con Instituciones Penitenciarias y bajo el paraguas de Marlaska".

Gillermo Garabito da una lección de humildad a algunos con complejo de superioridad. "El problema es creerse mejor, mirar por encima del hombro al de al lado, la superioridad moral de manual". "El PP se ha propuesto hacer de Vox su archienemigo, pintarle colmillos y garras, cuando es su única oportunidad de gobernar los próximos años en España". Y luego les exigen sus votos.

"La izquierda, con esa otra superioridad moral más agravada de no tener pecado original, es capaz de montarse una liga de nacionalistas, independentistas, filoterroristas y quien les haga falta sin despeinarse. Pero resulta que el PP no puede pactar con Vox…" Casado es tan torpe que se dedica más a atacar a Vox que a poner el ojo en los socios de Sánchez.

"Vox tiene un populismo de manual como el de cualquiera de los partidos tradicionales, pero sin disimular. Igual que Podemos. Juventud, divino populismo." ¿Que se les va la mano con la tontuna de los menas y la inmigración? Sí, pero para eso está el PP, para frenarlos.

Julián Quirós pone en su sitio a López Obrador. "Él mismo es un indigno conquistador, conforme a la tosca visión que tiene de la hispanidad… López Obrador gobierna un país que según su sectarismo no le pertenece, porque es nieto de españoles que llegaron a América hace cuatro días, se aprovecharon de las oportunidades y ahí lo tienen, en todo lo alto, ocupando el sitio que les correspondería a los indios de sangre azteca". Toma leche.

La Razón

"El PP lleva hasta Bruselas el fraude con los fondos de inclusión". Opina Marhuenda, ya a las puertas de las urnas, que "las encuestas muestran una clara victoria de Mañueco en Castilla y León. No incluyo el CIS, porque nadie se lo toma en serio. Es verdad que resulta muy útil para La Moncloa, ya que generará dudas a la vez que justifica titulares desfavorables para el PP. Nada le puede resultar más grato a la izquierda política y mediática".

"La izquierda política y mediática no pudo conseguir sus objetivos contra Ayuso, aunque se esforzó mucho como todos recordamos, y ahora repite la estrategia en Castilla y León". Pues como les de el mismo resultados sería para esconderse debajo de la cama.

"Los esfuerzos se destinan ahora a Castilla y León, con la idea de que la izquierda puede gobernar o que el PP dependerá de Vox. Es el eje de la campaña de Sánchez con la inestimable colaboración de los medios de comunicación que cuestionan el resultado de Mañueco, a pesar de sus propias encuestas, y critican a Casado". Esos medios de comunicación hermanos de Marhuenda.