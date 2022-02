Casado se esconde y Teodoro García Egea no se atreve a mencionar a Vox

"Esta noche no es una buena noche para Moncloa ni para Ferraz": así se ha despachado el secretario general del PP, Teodoro García Egea ante la prensa en la noche electoral en Castilla y León. Sin un ápice de autocrítica por haber perdido 55.000 votos y por no conseguir la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario. Sin embargo, donde la noche no va a ser tan buena es en Génova 13, desde donde salió la directriz de convocar estas elecciones ante una inminente moción de censura contra el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Los populares han sacado solamente dos procuradores más para esta Legislatura, aunque han bajado en votos y poercentaje, para la que pedían "un gobierno en solitario", amplio, "sin trabas ni hipotecas", es decir, sin socios. Pero lo que ha ocurrido en estos comicios es que están abocados a entenderse con otros para poder gobernar.

Sabemos que quieren hacerlo porque así lo han dejado claro tanto el candidato en su comparecencia ante la prensa como García Egea. "El PP puede hoy iniciar esa ronda de diálogo con todas las fuerzas políticas para dar un gobierno del Partido Popular estable a esta región", ha dicho el secretario general en la sala de prensa de su sede en Madrid.

Antes Vox ya había pedido entrar en el Gobierno, sin embargo García Egea ha asegurado que Mañueco "tiene la legitimidad de darle a los castellano y leoneses un Gobierno que pueda sin ataduras" llevar adelante las ideas y propuestas del PP. A su entender, a Sánchez "le va a interesar" hablar de ese posible pacto de PP y Vox pero su formación va a hablar de las cuestiones que "interesan a los españoles", una manera de no querer ni oír hablar de entenderse con la formación de Santiago Abascal. No obstante, sin pronunciar la palabra Vox, sí que ha indicado, ante la insistencia de los periodistas, que Mañueco está dispuesto a hablar con los partidos que han logrado representación en las Cortes de Castilla y León y ha destacado que también lo hará con "las plataformas provinciales".

Mientras tanto la única noticia que hemos recibido del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido a través de Twitter donde ha publicado el siguiente mensaje:

¡El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León! Enhorabuena a Alfonso Fernández Mañueco, y muchas gracias por la confianza a los castellanos y leoneses. El cambio de ciclo en España es imparable. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 13, 2022

El PP centra su discurso en el fracaso del PSOE

Lejos ha quedado en la Dirección Nacional del PP el objetivo de comienzo de campaña de alcanzar la mayoría absoluta. Ahora parece que se consuelan con haber sido la fuerza más votada, algo que no ocurrió en 2019, cuando el vencedor fue el PSOE con casi el 35% de los votos y 35 procuradores (frente al 31,53 del PP y sus 29 puestos). Muestra de ello son los mensajes enviados por parte de Teodoro García Egea desde la sede del partido: "El Partido popular se ha convertido en la primera fuerza política en Castilla y León", "misión cumplida", "el PP hoy sale fuerte, sale con ganas, salimos a ganar y salimos a ofrecer esperanza a los españoles".

Y es que en el partido de Casado, desde el minuto uno (desde que se cerraron los colegios en Castilla y León a las 20.00) han estado lanzando la idea de que los que pierden son los socialistas. "Objetivo cumplido", dijo el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos ante los periodistas. Más tarde, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, enviaba el mismo mensaje. Y ya el último, García Egea: "El cambio de ciclo es imparable. Sánchez pierde cuatro elecciones (tres de ellas quedando como tercera fuerza política) y el PP gana tres". Orgullosos estaban en Génova 13 de haber convocado estas elecciones y de que los castellanoleoneses "lo hayan entendido". Se refieren a que no les quedaba otra que convocarlas ante una moción de censura "a la murciana", decía Egea.