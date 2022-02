El Mundo

"Mañueco gana las elecciones de Castilla y León con una victoria pírrica y el PP queda en manos de Vox". "Los sondeos más fiables, entre los que no está el CIS desde que lo manipula Tezanos, acertaron en sus pronósticos mientras Casado erró en los suyos", dice el editorial.

Ahora, al pobre Mañueco, que gobernaba tan a gustito con Igea, al que ha convertido en su peor enemigo por la jugadita que le hizo por culpa de los Zipi y Zape de Génova, le espera un calvario.

A Casado le ha salido el tiro por la culata. "Pablo Casado debe ahora tomar una decisión. Su posición es delicada. Estas elecciones no han servido para el propósito con que fueron concebidas por la cúpula de Génova: reforzar el liderazgo del presidente del PP y alfombrar su camino hacia La Moncloa con una victoria fácil en la tierra de la que Casado es originario, a modo de pistoletazo de salida para detonar el cambio de ciclo en la política nacional. Tampoco han servido estos comicios para opacar la estrella ascendente de Ayuso -objetivo espurio pero no por ello menos deseado en la dirección nacional del partido- por el procedimiento de intentar remedar en Castilla y León su fórmula: alcanzar una mayoría amplia que permita un gobierno en solitario, capaz de imponer su agenda legislativa sin las disfunciones de una coalición entre siglas con intereses electorales compartidos". Y todo le ha salido mal. Y encima el muy cobarde se escondió.

"Por la fuerza de los votos se ve abocado Casado a revisar su estrategia y calcular bien qué tratamiento dispensar a Vox sin fortalecerlo aún más". Podría, por ejemplo, aprender de Ayuso, que les tiene cogida la medida.

En cuanto al sanchismo, va de derrota en derrota, alabado sea Dios. "Es innegable que la derecha sigue creciendo en todo el país, y que el desgaste acumulado por el caótico y sectario Gobierno de Sánchez encuentra una contestación cada vez más obvia en la calle". Y otra buena noticia: Podemos va camino de desaparecer de nuestras vidas.

Federico Jiménez Losantos dice que "ha habido ayusazo sin Ayuso, pero ha sido de Vox". "Ahora, ¿qué hace Mañueco con el discurso de Casado contra Vox y despreciando a Ayuso? ¿Archivarlo, desmentirlo? "El PSOE asume el discurso podemita de la «alarma antifascista». El PP ha jugado a eso durante toda la campaña y se ha pegado una bofetada monumental. La alarma anticomunista y antiseparatista es más real, más lógica y se escucha mejor. Al menos en la ciudadanía. A otros les cuesta más". No hay millones de fachas en España, lo que hay es un rabioso antisanchismo .

Jorge Bustos nos adelanta la que nos espera. "Moncloa atizará por enésima vez el miedo a la última cabalgada del franquismo. Serán dos años de un maniqueísmo extremo, bochornoso, irrespirable. No quedará ministro sin su navajita ni tertuliano sin su consigna. Les convendrá que haya tensión, y la habrá". Mejor apaguen la tele. "Y luego está Isabel Díaz Ayuso. La señora de azul sobre fondo blanco. El azul es el color del mapa de Madrid el pasado mayo. Y el blanco es el color de la cara de la dirección nacional del PP". Teo, vete a casa.

Santiago González dice que "Pablo Casado es el único español que no lo vio venir". "Hace nada Génova filtró una estupidez notable: preferimos perder gobiernos autonómicos que mantenerlos gracias a Vox. Mientras han visto a Sánchez pactar con antiguos terroristas, nacionalistas incruentos, infames populistas y golpistas catalanes, tan ufano". Es inexplicable. Así les va. No entienden que la gente vota a Vox precisamente por detesta a Sánchez y sus socios.

Lucía Méndez cree que "Santiago Abascal no se lo va a poner fácil a Mañueco. Su autoestima está muy arriba y el objetivo de Vox no es otro que ponerse a la par del PP. A la formación de Santiago Abascal le sucede en este momento histórico lo mismo que le ocurría al Podemos de 2015. Haga lo que haga, presente a quien presente, diga lo que diga, Vox para arriba. Los votantes han convertido la papeleta de Vox en un símbolo de las muchas y distintas rebeldías de una sociedad sumida en la incertidumbre, el miedo, la desigualdad, el desamparo y la enfermedad". Y el hartazgo del sanchismo.

"La implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña no frenó la pérdida de siete escaños". Pues claro que no, Lucía, ¿pensabas otra cosa? Cada vez que aparece este mentiroso los votantes huyen hacia Vox, Soria Ya o lo que les pongas por delante. No hay más que oír los abucheos e insultos que le dedica la gente cada vez que sale de Moncloa.

El País

"El PP queda en manos de Vox". "Los populares buscaban una victoria a la madrileña y ahora Abascal exige una vicepresidencia en Castilla y León". No se les puede reprochar la carcajada. "Casado fracasa en todos sus objetivos", dice el editorial.

"Pablo Casado precipitó el adelanto electoral en esa comunidad en clave de guerra interna con Ayuso —se trataba de demostrar que no es la presidenta madrileña quien consigue mayorías arrasadoras sino el PP— y en clave externa como inicio de su escalada a La Moncloa jalonando de éxitos el calendario electoral que tenemos por delante hasta las generales del 2023. Nada de eso ha ocurrido".

"Habrá que ver también si el resto de las fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León plantean alguna solución que impida a los populares lanzarse en brazos de Vox". Tenemos a un presidente en brazos de terroristas, ultraizquierdistas radicales y rufianes.

Javier Casqueiro dice que "Vox, que rechaza la España autonómica y sus logros, gobernará en una autonomía con el permiso del PP, y abre así una puerta para futuros pactos en otras regiones y si fuera preciso a nivel nacional". Por esa regla de tres, también Podemos rechaza la monarquía y gobierna en una monarquía, por poner solo un ejemplo de las contradicciones de los de Iglesias.

"Mañueco no es Ayuso, no tiene su carisma, ni sus votos, ni trabaja en el mismo territorio. Y copiarle sus eslóganes y su campaña de enfrentamiento contra Sánchez fue un error. No salió bien, y si dura un poco más podría haber sido mucho peor". ¿Lo dice Casqueiro por el estupendo resultado del PSOE?

Otra despistada es Mariola Urrea. "El surgimiento de Vox en España aprovechó claramente el malestar generado por el desafío catalán para capitalizar las esencias del nacionalismo español más hiperventilado. Sin embargo, su consolidación y expansión por el territorio nacional parece estar más vinculado con errores atribuibles al PP". El fenómeno Vox solo es atribuible a los pactos de Sánchez. Nada más. La gente está deseando darle una patada en el trasero a Sánchez sus adorados Otegis, Iglesias y Rufianes. Y esa patada es Vox.

Xavier Vidal Foch deja claro la hipocresía sanchista. "Victoria amarga para el popular Fernández Mañueco: gana las elecciones. Pero tiene que cambiar de pareja. Sustituye como muleta al centrista Ciudadanos por el ultraderechista Vox. Es un reemplazo inesquivable, pues no podrá gobernar con la suma de pequeños partidos locales". Pues si tan terrible es Vox, el PSOE lo tiene fácil. Que deje gobernar en solitario a Mañueco. ¿A que no es no?

ABC

"El PP gana, Vox decide". ABC le da la vuelta a la tortilla de El País. "Otro fracaso de Sánchez". "Ahora el PP, que cerró la noche con un poso de amargura, queda bajo la absoluta dependencia de la voluntad de Vox. Si Santiago Abascal quiere, habrá un gobierno en solitario de Fernández Mañueco, aunque notoriamente debilitado, lo que demuestra que la operación del PP no ha sido un éxito precisamente". Pues no, deberían rodar cabezas, pero eso no sucederá. "No es descartable que el PP no acepte conformar un primer gobierno de coalición con Vox para no fortalecerlo más ante las futuras elecciones generales". Si repiten elecciones será un regalo para Vox.

"Anoche fue un paso más en el progresivo cambio de ciclo en el ámbito nacional. El sanchismo ya no encandila y se ha visto golpeado. Sus engaños han dejado de ser creíbles". "La proporción de voto -la derecha muy por encima del 50 por ciento- va a sumergir a la izquierda en una profunda crisis de identidad lo que resta de legislatura nacional". Que esta la gente hasta el moño del sanchismo.

Julián Quirós apuntala que "en clave ideológica, las elecciones de ayer fueron un rotundo éxito de la derecha, con una victoria de catorce puntos sobre las fuerzas de izquierda. Y el electorado sabrá distinguir entre las tácticas partidistas y el interés general". Eso ya pasó en Madrid.

Ignacio Camacho abronca a Casado. "Evitar ‘in extremis’ la derrota, como ha sido el caso, te salvará del fracaso inmediato pero no impedirá que Sánchez, pese a ser objetivamente perdedor claro, recobre el oxígeno y encuentre en Vox el espantajo para poner su máquina de propaganda a todo trapo. Y aún te queda la baza de gestionar mal la formación del Gobierno y perder en esa operación lo que te quede de crédito. Con algo de perseverancia quizá consigas estropear el resto en el próximo año y medio". Zas, en toda la jeta.

La Razón

"Victoria del PP en Castilla y León", dice como si el PP no gobernara ya en Castilla y León antes del adelanto. "PP y Vox, obligados a pactar".

Teodoro García Egea, perdón, Carmen Morodo dice que aquí no se mueve ni Dios. "Génova se blinda: «Ni un paso atrás»". "Las cuentas no han cuadrado como estimaban en el PP, sin que esto suponga que corra peligro el liderazgo nacional del partido: Pablo Casado será el candidato a las próximas elecciones generales , si bien Castilla y León no ha sido la tierra prometida que esperaban conquistar para dar la vuelta al mantra del «efecto Ayuso» y convertirlo en el «efecto Casado»". Pues no, no se ve por ningún lado el efecto Casado. Es más, no se ve ni a Casado.

"No eran necesarios, el anticipo electoral que se vio obligado a firmar el presidente de la Junta y candidato, Alfonso Fernández Mañueco, no ha sido entendido por los votantes del centro derecha tal y como pretendían que sucediera en el PP".

"La mala gestión de los objetivos ensombrece un resultado que, además, le abre a Casado varias vías de agua que dan vida a los que apuntan contra su liderazgo". Es el propio Casado el que apunta contra su liderazgo.

Cuenta Morodo que Teo se blinda y se pone orejeras. "Esto quiere decir que no alteran su calendario de renovación territorial y que tampoco asumen este resultado como una razón para ceder en su posición respecto al congreso de Madrid y la demanda de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de tomar las riendas del partido regional. El equipo de Génova se defenderá pasando al ataque: culminará la renovación territorial, actuará contra el reducto de «críticos» que dicen que «siguen» teniendo en el Congreso, y no pondrá fecha al cónclave madrileño. «Y a hacer política para ganar las elecciones de 2023»", dice el machirulo déspota de Génova.

"Casado no sacrificará tampoco a ninguno de sus colaboradores. El secretario general, Teodoro García Egea, está blindado". Pues será el fin del PP.

Y para colmo, "señalan a Ayuso" por el fracaso de Teo y Casado "por romper la guía del discurso de campaña sobre Vox al plantear la conveniencia de acuerdos entre los dos partidos. Esta táctica de echar balones fuera no basta, no obstante, para rebajar la presión que el 13-F deja sobre la cabeza de Casado y de sus principales «peones»".

"No pueden aceptarse, en ningún caso, las coaliciones de gobierno con Vox Mejor perder un Gobierno que ceder a un pacto que rebaje la urgencia del voto útil». El reto de Génova es que todos sus candidatos se sometan a esta estrategia al servicio de Casado". Este tío está como un cencerro.

Marhuenda no está de acuerdo con Teodoro. " La victoria de Vox es muy grande , ya que se sitúa como la tercera fuerza y tendrá un grupo parlamentario que será decisivo para garantizar la gobernabilidad. Es una nueva oportunidad para acabar con la estrategia de estigmatización que sufre de políticos y periodistas de izquierdas. Es un partido de derechas, constitucionalista y patriótico, algo que irrita a sus adversarios. No hay ninguna razón objetiva para que el PP y Vox no mantengan unas relaciones cordiales como sucede en el resto de España. No importa que el PP tenga que necesitar a Vox , que, por cierto, está lleno de antiguos militantes y dirigentes populares".

Ni José Antonio Vera. "El planteamiento según el cual se podría repetir la victoria de Ayuso para las Cortes de Valladolid se ha venido abajo. Ayuso era mucho más que un mero comodín que anticipaba el cambio de ciclo. Ayuso tiene fuerza por sí misma, mucha más que Mañueco, eso es obvio. Era y es capaz de captar votantes en las filas de Abascal. El castellanoleonés, no. Moreno Bonilla, tampoco, y probablemente ni tan siquiera el propio Casado. El entendimiento con la presidenta madrileña es más que obligado". Pues no parece que el mendrugo que dirige Génova esté por la labor.