Unas horas después de conocerse el decepcionante resultado electoral para el PP en Castilla y León, desde el partido se insiste en que hay varias opciones para gobernar que no implican necesariamente ni un pacto ni una coalición con Vox, que este domingo ya avisó de que pediría entrar en el Gobierno, aunque el candidato a la presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, sí admite la posibilidad de gobernar con los de Abascal.

En una entrevista en la COPE, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que hay "varias posibilidades" para formar Gobierno con los 31 escaños logrados por los populares, muy lejos de los 41 que suponen la mayoría absoluta. "Ahora empezamos un proceso de diálogo y tiene que ser sobre la base de un programa de Gobierno", ha insistido el dirigente del PP al ser preguntado acerca de los pactos de investidura.

Sobre los pactos finales y lo que ocurrirá durante las negociaciones ha insistido en que la decisión la tomará el PP de Castilla y León: "Entiendo a quien está en el ámbito mediático nacional, pero estas elecciones van de las personas de cyl, sobre el futuro de Castilla y León y eso se tiene que decidir en Castilla y León".

"Yo creo que, en estos momentos, lo que nos ha pedido la gente de Castilla y León es que hablemos de sus problemas, no del reparto de los sillones", ha dicho Mañueco, que sin embargo en otra entrevista en Onda Cero ha admitido que aunque él prefiere un gobierno en solitario la coalición es una posibilidad que no descarta tras "dialogar y negociar" con otras formaciones, entre ellas Vox.

Génova pide abstenciones

Mientras, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que en la noche electoral rechazó hablar de Vox, ha vuelto a insinuar la posibilidad de que una abstención permita gobernar a Mañueco con el apoyo de pequeños partidos regionalistas, cuyos escaños resultan insuficientes para investirlo presidente: "Cada uno tendrá que explicar por qué bloquea a un gobierno que ofrece bajar impuestos", ha dicho considerando que los ciudadanos están "hartos de la fragmentación".

En varias entrevistas encadenadas en medios como Onda Cero, Telecinco y Antena 3, Egea ha insistido en la hipótesis de un gobierno en solitario con "apoyos puntuales" de otras fuerzas políticas y en el derecho de Mañueco a "explorar" esta opción. "Tenemos muchos ayuntamientos y comunidades autónomas en las que hay gobiernos en solitario del PP que han estado apoyados desde fuera por distintas fuerzas políticas", ha apuntado, para añadir que la experiencia de un Gobierno de coalición "no ha traído más estabilidad ni prosperidad a España sino todo lo contrario".

Según su visión, el futuro en Castilla y León pasa por un gobierno de Mañueco "sin ataduras", "amplio, estable" y "asentado en una mayoría parlamentaria". Sorprendentemente, Egea cree que ahí Vox no tiene cabida y además ha lanzado un mensaje al partido de Abascal: "si alguien bloquea e impide" que Castilla y León tenga "un gobierno estable, tendrá que responder de sus actos".

Mensaje a Ayuso

Mientras, en Antena3 también ha lanzado un aviso en alusión a quienes ven a Casado como el gran derrotado y a Ayuso reforzada tras estos comicios. En la entrevista, se ha quejado de que cuando el PP pierde o no gana con "suficiente intensidad", no sea "culpa del candidato sino de Pablo Casado", pero cuando "se gana con intensidad, como es el caso de Galicia o Madrid" en ese caso el líder del PP no tenga "nada que ver".

A su entender, las críticas deben ser "coherentes" y hay que acabar con este "juego de palabras". "Yo le digo a todos nuestros adversarios, que están deseando arrastrarnos a un sitio y a otro, que el PP es el que gana, que Pablo Casado es el que gana, que la papeleta es la del PP, la encabece Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco", ha manifestado, para añadir que el PP está "recuperando posiciones y va de victoria en victoria".