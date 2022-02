La Fiscalía de Madrid contesta a Delgado que existen casos de abusos a menores pero no de sacerdotes católicos

La Fiscalía de la Comunidad Madrid ha contestado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que en la región existen casos abiertos de abuso sexuales a menores que están siendo investigados, pero que no han sido cometidos por sacerdotes católicos.

La Fiscalía madrileña respondió el pasado viernes al oficio solicitado por la Fiscalía General del Estado en relación a los procedimientos penales incoados, tanto en sede judicial como fiscal, que tengan por objeto el esclarecimiento de denuncias y/o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa, en tramitación en la Comunidad de Madrid. En dicho oficio se informa de que "no consta" que en la actualidad exista algún procedimiento en trámite "en relación al asunto referido".

Por lo que respecta a la Fiscalía Provincial de Madrid se comunica la existencia de tres causas abiertas en otros tantos juzgados que no afectan a sacerdotes católicos. En el primer caso se trata de un profesor de gimnasia que imparte docencia en un centro religioso pero que no es sacerdote ni religioso. El segundo se refiere a una denuncia contra un miembro de la congregación Reino de los Testigos de Jehová y en el tercero se investiga la denuncia de un ex alumno en un colegio religioso pero el denunciante ignora si el denunciado era sacerdote o seglar.

También da cuenta la Fiscalía Provincial de Madrid de dos procedimientos incoados por denuncias de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución que se encuentran ya archivados por distintos motivos.

El único caso posible que podría encajar se localiza en la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares, donde se da cuenta de unas diligencias previas donde se investiga a un sacerdote por supuestos delitos de abuso sexual a menor de 16 años, prostitución, exhibición sexual y descubrimiento de secretos.

En cuanto a la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés hay dos investigaciones abiertas. La primera a un pastor de la Iglesia Evangélica por abusos y/o agresión sexual a cuatro niñas menores de edad y la segunda a un profesor de religión por abusos sexuales a una menor de 4 años.

Por último, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid informa de la existencia del Proyecto REPARA, impulsado por el Arzobispado de Madrid, "que tiene por objetivo atender, escuchar y sanar en la medida de lo posible las heridas de las víctimas de abusos en la Iglesia y en otros entornos". Para ello cuentan con un Centro de Atención en el que dicen ofrecer formación y asesoramiento canónico y civil, acompañamiento espiritual y atención terapéutica.

"Hasta la fecha de este informe", añade la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, "han tenido entrada tres escritos de esta organización, en los que se pone en conocimiento delitos de abuso sexual intrafamiliar de los que han tenido conocimiento con ocasión de los servicios que prestan y que han dado lugar a las correspondientes Diligencias de Investigación remitidas a la Fiscalía Provincial por ser de su ámbito competencial".

