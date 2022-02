La Guardia Civil ha incautado a un miembro de Sortu 3 modelos de 'perdón' para pedir beneficios penitenciarios a etarras. Dicho hallazgo a se enmarca en la causa en la que se investiga a los organizadores de los denominados ongi etorri de homenaje a los terroristas excarcelados, iniciada tras la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia.

Un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, relata que los 3 modelos de ‘perdón’ se localizaron en el ordenador portátil de la dirigente de Sortu, Oihana Garmendia, que ejerce funciones de responsabilidad en el ámbito de los presos de la banda terrorista ETA y en la denominada "Comisión a favor de los presos". Garmendia es responsable en la provincia de Álava de las actividades vinculadas a la posible comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Según la Guardia Civil, "el documento se corresponde con un escrito en el que se presentan tres modelos para acogerse a medidas de reinserción o permisos penitenciarios. Todos ellos solicitados por Gorka Fraile Iturralde, que en la fecha que figura en el último documento, 20 de noviembre de 2019, se encontraba cumpliendo pena de prisión en el CP de Santoña (Cantabria). El documento analizado forma parte de las decisiones que fue tomando el EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos) para que los presos pudieran acogerse de forma individual a medidas de reinserción".

El etarra Gorka Fraile Iturralde quedó en libertad condicional el 7 de abril de 2020, tras cumplir 22 años de condena. El terrorista ingresó en prisión en abril de 1998 y sobre él pesaba una condena de 25 años por los delitos de estragos, tenencia de explosivos y depósito de armas.

Según el informe de la benemérita, "como se aprecia en los modelos expuestos, el que finalmente se presenta difiere respecto a los anteriores. Así, en el primero de ellos se desvinculan del EPPK, en el segundo lo hacen respecto a los abogados del colectivo, en tanto que en el último, en el que figura el nombre del preso y entendiéndose la opción elegida, no se hace referencia a desvinculación ni del colectivo de presos ni de sus abogados, pareciendo esta opción la que mejor se adapta al discurso de la izquierda abertzale. De igual modo, en el último modelo tampoco se hace referencia expresa al resarcimiento, o compromiso a resarcir, de la Responsabilidad Civil".

"El hecho que Oihana Garmendia tuviese el documento que al parecer se presenta finalmente, pudiera ser debido a la responsabilidad que mantiene como integrante de la ‘Comisión a favor de los presos’", añade la Guardia Civil.

Cabe destacar que el perdón es un requisito para que los etarras puedan acceder al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional. Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, puede conceder el tercer grado a los etarras, aunque luego esta decisión debe ser ratificada por el juez de vigilancia penitenciaria.

Fuentes de la causa consultadas por este diario denuncian que "la existencia de tres modelos de ‘perdón’ y que los etarras presenten el menos condescendiente con sus víctimas demuestra que no tienen sentimiento de arrepentimiento alguno y que todo es un teatro organizado por el Ministerio del Interior y el Gobierno de Pedro Sánchez en el que participan. "Fernando Grande-Marlaska siempre defiende que se está cumpliendo la legalidad", añaden estas fuentes de forma irónica.

En el primero de los modelos de ‘perdón’, los etarras rechazan todo tipo de violencia, se desvinculan de ETA, del terrorismo y del colectivo de presos. Se ofrecen a aportar información para esclarecer delitos y están dispuestos a abonar la responsabilidad civil derivada de sus delitos.

En el segundo modelo, aseguran haber dado de baja "a cualquier abogado del Colectivo de Presos", se comprometen a pagar la responsabilidad civil derivada de los delitos con cuotas asumibles para su situación económica y finalmente, solicitan salir de permiso para iniciar su "reinserción"

En el tercer modelo, los etarras condenados apuestan por la "reconciliación" y por dar "una solución democrática al conflicto político se podrá construir la paz y lograr la libertad de Euskal Herria". Desparece su intención de colaborar con la justicia para esclarecer otros crímenes etarras y no se comprometen a hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de sus delitos.

A continuación, LD reproduce los 3 modelos de ‘perdón’ para solicitar beneficios penitenciarios para los etarras.

1. Modelo

Yo... interna del C:P: de.... con Nis nº... deseo manifestar lo siguiente:

Rechazo todo tipo de violencia y manifiesto que la consecución de cualquier objetivo legítimo, incluidos los que defiendo, tendrá que alcanzarse únicamente por medios pacíficos y democráticos. Por consiguiente, me desvinculo totalmente de ETA así como de cualquier proyecto o escenario en el que se utilice la lucha armada para el logro de fines políticos e ideológicos y expreso mi compromiso de contribuir a la construcción de un País Vasco en paz, libertad y convivencia normalizada. En este sentido, me he dado de baja del Colectivo de Presos (EPPK) y actualmente no tengo ningún vínculo con nadie de ese entorno. Así mismo quiero manifestar que pido perdón a las víctimas que ha causado mi actividad delictiva (terrorismo) y lo lamento sinceramente. Estoy dispuesta a facilitar información a las Autoridades para esclarecer algún delito si fuera necesario y siempre y cuando yo tuviese información relativa al mismo. He abonado la responsabilidad derivada de mis delitos.

2. Modelo

Yo.... interno del C:P: de.... con Nis nº... deseo manifestar lo siguiente:

Rechazo todo tipo de violencia y manifiesto que la consecución de cualquier objetivo legítimo, incluidos los que defiendo, tendrá que alcanzarse únicamente por medios pacíficos y democráticos. Por consiguiente, me desvinculo de cualquier proyecto o escenario en el que se utilice la lucha armada para el logro de fines políticos o ideológicos y expreso mi compromiso de contribuir a la construcción de un País Vasco en paz, libertad y convivencia normalizada. En este sentido, hemos dado de baja a cualquier abogado del Colectivo de Presos para que progresivamente no tengamos ningún vínculo con nadie de ese entorno. Así mismo quiero manifestar que pido perdón por el daño que ha causado la actividad delictiva por la que he sido condenado (terrorismo), lo asumo, pido disculpas por ello y lo lamento sinceramente. Estoy dispuesto a facilitar información a las Autoridades para esclarecer algún delito si fuera necesario y siempre y cuando yo tuviese información relativa al mismo. Expreso mi compromiso de pagar la responsabilidad civil derivada de mis delitos con cuotas asumibles para mi situación económica. Solicito salir de permiso para iniciar de forma concreta mi reinserción. Confío en la Institución Penitenciaria a efectos de seguir las indicaciones que en cada momento se me vayan dando desde ella.