"O Casado reacciona ya o tendrán que actuar los barones y echar al entrenador"

El Mundo

"Dirigentes del PP contra Casado: "Ha querido ganar las generales antes de tiempo y Mañueco se enfrenta ahora a un calvario", dice Lucía Méndez.

"El estado de ánimo del PP ha sufrido un severo bajón el 13-F", dice. Egea anda desquiciado de tele en tele, de radio en radio, otra vez atacando a Ayuso y con su habitual chulería, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, por mis santos...

"El paseo triunfal del presidente del PP y sus más cercanos colaboradores con destino a La Moncloa ha sufrido un parón". Y el cántaro se rompió.

"Todas las fuentes consultadas indican que el PP no debe negociar un Gobierno de coalición con Vox". Pues tendrán que repetir elecciones, no les queda otra. Aunque Teo ya se está inventando otro cuento de la lechera. "«Mañueco debe lograr el respaldo de los grupos minoritarios, con esos diputados puede llegar hasta 39 síes, incluyendo a Igea, y con esos 39 votos puede presentarse delante de Vox a pedirle que se abstenga en la investidura y le deje gobernar. Vox va a tener que abstenerse porque lo contrario sería votar con el PSOE y con Podemos, incluso puede abrir una negociación con ellos para aprobar algunas leyes», señalan los interlocutores de este diario". Tus interlocutores flipan, Lucía. Eso no vende nada. Es más, Vox ya ha votado más veces con PSOE y Podemos y ahí los tienes.

"Las razones por las que el PP no quiere un Gobierno con Vox son claras. «No podemos permitirnos el lujo de darle hecha al PSOE la campaña de identificarnos con la extrema derecha, es de hecho la única arma que tiene la izquierda contra el PP". Pero vamos a ver, ¿hay vida inteligente en ese partido? Sánchez ya le ha hecho la campaña al PP, por eso el PSOE pierde una y otra vez. Ha mentido como un bellaco y ha pactado con los ultras de Podemos, los Rufianes insultones y los representantes de los asesinos. Y eso es un hecho. ¿Qué más se puede pedir? Pues no. "Tenemos programas muy distintos, son partidos muy distintos, algunos de nuestros votantes nunca votarían a Vox», coinciden todos los sectores del PP". Algunos, puede, pero a tenor de lo que ha pasado en Castilla y León hay otros muchos que sí.

Rafa Latorre pide que se dejen de chorradas. "El PP depende de Vox, a menos que quiera jugársela a una repetición electoral. Tan estúpida ha sido la maniobra que, para evitar una moción que no se iba a presentar, Mañueco ha quedado inerme, a la intemperie y con capacidad para decidir únicamente cuánto dejará que le torturen hasta que firme un acuerdo de legislatura, que no de investidura". Ya está tardando Casado en echar al responsable del desaguisado.

"No hace falta tener una sensibilidad felina para percibir lo que está ocurriendo en el PP. La derrota de Génova es insalvable, al contrario que el pellejo de Mañueco y él es muy consciente, por eso se revuelve, sin disimulo, contra la tutela suicida del secretariado". Es que Teo con su paquete, tela.

"Los barones desean intervenir Génova. La cuestión es si permiten que Pablo Casado fabrique un relato dulce, con salidas honrosas y trueques riojanos". Como quiera. Pero o se libran de Teo o están perdidos.

Jorge Bustos opta por pactar con Vox. "Me temo que es un riesgo que el PP tendrá que correr si no quiere seguir engordando a Vox con mohines de rechazo que la refinería identitaria verde transforma rápido en combustible victimista. Mejor ensayar donde la bisoñez voxera te concede más ventaja que en Andalucía. El órdago de Abascal sobre la cara de vicepresidente de García Gallardo podría desactivarse... viéndolo".

Arcadi Espada se pone en plan soñador. "La política española ha entrado en un período de descomposición del que no se vislumbra final. Un acuerdo entre Psoe y Pp puede ser útil para empezar a regenerarla. No es un acuerdo imposible. Al fin y al cabo lo mejor de sí mismos es lo que comparten con el otro". Ni de coña va a pasar eso, Arcadi, despierta. Ni a PP ni a PSOE les importa una higa España. Solo quieren el poder.

Leyre Iglesias dice que "más allá del barato recurso antifascista, ¿supone Vox un riesgo social? La respuesta es sí. Basta mirar a sus aliados en Europa. El bumerán: ¿pero no son un problema social Bildu y sus alianzas y pactos secretos, semisecretos y públicos con el PSOE? Claro. Y más grave. ¿Y Podemos? Por supuesto. Alertan ahora de los peligros de la antipolítica quienes metieron a los de las barricadas en la Moncloa. Bien. Pero por algún sitio debe empezar alguien. Y la casilla de salida podría ser Castilla y León". Pues sí que están ingenuos hoy en El Mundo. Que el PSOE lo dirige el rey del no es no, a ver si bajamos al mundo real.

El País

"El resultado del 13-F deja a Castilla y León en riesgo de bloqueo político". Anda, que la que le han liado al pobre Mañueco, con lo tranquilito que estaba el hombre. "La aritmética obliga al PP, además, a enfrentar el dilema que le va a perseguir hasta las generales: si está dispuesto o no a gobernar con Vox". El problema se lo ha creado el propio PP al criminalizar a Vox sabiendo que esto iba a pasar. Deberían haber hecho lo que Sánchez, que no podría dormir con Podemos y ahora lo hace con Otegi y los separatistas y se queda tan ancho.

"La dirección nacional quiere evitar a toda costa un Gobierno de coalición con Vox en Castilla y León para proteger las expectativas de Juan Manuel Moreno Bonilla de revalidar la Junta de Andalucía y para no dar una baza a la izquierda contra el PP. Así lo dejó claro García Egea tratando de marcar el campo de juego". Egea, el genio que ha metido a Mañueco en este jardín.

"La gran coalición entre PP y PSOE, por medio de una abstención ha abierto el debate entre los socialistas, pero parece muy complicada". Oye, pues sí de verdad temen tanto a Vox como dicen no deberían ni pensárselo. ¿O es que es todo puro teatro para poner en aprietos al PP?

"Lejos de funcionar como un trampolín hacia La Moncloa, las elecciones en Castilla y León han abierto nuevos frentes a Casado". Que por cierto, ¿dónde está? No ha dicho esta boca es mía.

Felix de Azúa tiene una solución mágica y chulísima, que diría la Yoli. "La única salida es impensable: un pacto de Estado con el PSOE para evitar que Vox gobierne, a cambio de la ruptura con los separatistas vascos y catalanes. No lo verán mis ojos. Ni los suyos". Y Podemos, Félix, te olvidas de Podemos.

ABC

"El pacto con Vox sacude al PP": "Sánchez ve rentable el miedo". En el miedo ya vivimos desde que Sánchez pactó con Podemos. "Génova rechaza de plano una coalición con el partido de Santiago Abascal. Está en juego su estrategia basada en 'la moderación y el centrismo', y su objetivo de absorber al votante de centro. Algo que, por otra parte, no han conseguido en las elecciones del domingo", dice Mariano Calleja. No, lo que está consiguiendo es que cada vez más votantes se vayan a Vox.

"Fuentes de la dirección nacional dan por hecho que no habrá esa coalición, y si Vox bloquea la investidura de Mañueco nadie descarta del todo que se produzca una repetición de elecciones. Bravo, Casado, Teo. Una jugada maestra.

"Otras fuentes del PP apuntan directamente al secretario general, Teodoro García Egea, como autor de la estrategia que llevó a Mañueco a anticipar las elecciones «para quitar importancia al éxito de Ayuso». Ante ese hecho, creen que el liderazgo de Casado no saldrá 'tocado' si deja las negociaciones en Castilla y León en manos de Mañueco, destituye a García Egea y convoca ya los congresos que quedan, como el de Madrid, para que los militantes elijan «con libertad» y sin interferencias". Pero otras fuentes o torrentes dicen que "«Pablo y Teodoro son lo mismo, las decisiones del secretario general están consensuadas con Casado, por no decir que son ideadas por él. No se puede disociar ese binomio, quien hable de echar a Teodoro no conoce el partido". Vaya carajal de partido.

Y Feijoo dice que "«El PSOE, que siempre habla de un cordón electoral a Vox, tiene ahora la posibilidad de restarle el poder que le han dado las urnas»". ¿Cargarse la voluntad de las urnas? Qué mal suena eso.

Según el editorial, "a priori emerge como posibilidad la celebración de nuevos comicios por investidura fallida o imposible". Para que Vox gane más votos. "Lo relevante es conformar, y que se empiece a visualizar en el resto de España, una mayoría de derechas alternativa, realista y eficaz contra el sanchismo". "La tarea esencial en interés de España es que Sánchez empiece a ser eliminado de ecuaciones parciales hasta desaparecer de la ecuación definitiva".

"Una de las cosas que peor lleva la derecha, y en concreto el PP, es el temor a la estigmatización por parte de la izquierda", pero "PP y Vox, unidos o por separado, son partidos infinitamente más legitimados para la representación popular que Bildu, o incluso ERC y Podemos. Y en cambio, a terroristas y golpistas se les dignifica sin rubor desde la izquierda y no ocurre nada". Es de locos.

"Quizás el PP debiera meditar y permitirle entrar en la coalición. Arriesgar, porque consentir a Vox ser siempre el protagonista de la película sin asumir ningún papel principal ni responsabilidades no le va bien a Casado". Huir de la realidad nunca da resultado.

Isabel San Sebastián dice que "la dirección de Génova había planteado estos comicios como la ocasión perfecta para encumbrar a Pablo Casado en el liderazgo, con vistas a las generales, y ha logrado el objetivo contrario: demostrar que, lejos de sumar, resta. Por mucho que se desgañite su secretario general insistiendo en los mensajes de una campaña fallida («no gobernaremos con Vox»), la realidad es tozuda y la victoria, raquítica. El equipo dirigente del PP ha demostrado no estar a la altura. O Casado reacciona ya y cambia la alineación, o tendrán que actuar los barones (Feijóo, Moreno, Ayuso) y echar al entrenador". Así de claro.



Rosa Belmonte cree que "el voto de Vox es contra Sánchez y también contra el PP, que no sabe cómo combatir al partido de Abascal. Lo sabe Ayuso. Y consigue que la voten muchos que nunca votarían al PP y algunos de los que se irían a Vox. Que Casado y Teodoro son el Coyote y Ayuso el Correcaminos no se duda". "Lo fascinante, ahora y antes, por la otra parte, es el pensamiento impuesto de que Vox es peor que Podemos o Bildu. José Zaragoza, ese caballero del PSOE, ha soltado: «El PP depende de Vox en Andalucía. El PP depende de Vox en Madrid. El PP depende de Vox en Murcia. Y ahora el PP depende de Vox en Castilla y León. Casado abriéndole la puerta a la ultraderecha». Porque ellos van sin ataduras ni socios herederos del tiro en la nuca". Los tiene cuadrados, pero lo cierto es que el PP cae una y otra vez en sus trampas.

La Razón

"Debate en el PP: «Pactar con Vox es dar a Sánchez otra foto de Colón»". Es desesperante. Estamos en otra historia, leche. "Génova blinda el «no» a la coalición por ser una decisión histórica. Dirigentes nacionales avisan de que el votante no lo entenderá". Pues que Casado admita la responsabilidad y dimita o eche a Egea.

"Génova ha fijado posición con claridad, y se opone a la coalición con Vox en Castilla y León porque considera que es una decisión que, a la larga, perjudicaría al PP en la carrera hacia La Moncloa", dice Morodo, portavoz de Egea.

"Ésta es una batalla orgánica en la que Génova tiene perdida la batalla de la comunicación, pero esto no les importa. «Las decisiones orgánicas no pueden estar sometidas al criterio de la popularidad en la calle»". Este chulo de barra de bar parece que no se entera de que la calle es la que vota. Va a llevar a Casado al desastre y a España al eterno sanchismo hasta que este mendrugo salga de la política.

Toda la opinión de La Razón se empeña en que ha perdido Sánchez. "Derrota con nombre y apellido: Pedro SánchezW, dice el editorial. "Otro fracaso del PSOE y Podemos", dice Marhuenda.

"La izquierda política y mediática se dedicó ayer a destacar el revés del PP, que ganó las elecciones". Que sí, Marhu, el problema es que el PP ya gobernaba en Castilla y León. Así que para este viaje no necesitábamos alforjas. Que se lo digan a Mañueco.

Anson con el espantajo de una moción de censura que nunca existió. "Si Mañueco no hubiera convocado elecciones, habría sido desmontado en la moción de censura que se perpetraba y hoy no sería presidente de Castilla y León. La convocatoria de elecciones desbarató la presunta traición de Ciudadanos". Este periódico escribe al dictado de Teodoro.