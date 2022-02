El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha reconocido que comió con el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y que él pagó la comida, a la vez que ha vuelto a negar tajantemente que le adelantara los datos del sondeo del CIS sobre las elecciones en Castilla y León ya que, asevera, los datos "no estaban terminados", a pesar de que el exvicepresidente del Gobierno clavó los datos que posteriormente publicó el CIS. De hecho anunció que iba a abrir una investigación de la que hasta el momento se desconoce su estado.

"Esa comida la pagué yo. Fue un menú de 30 euros y el vino incluso lo puse yo. Fue una comida que tuvo lugar antes de que los datos del CIS estuvieran terminados, por lo que es absolutamente imposible", ha reclamado Tezanos este lunes en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

A finales de enero, Iglesias publicó en su canal de Telegran un mensaje en el que aseguraba que tenía datos del sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones en Castilla y León, que borró pocos minutos después. Un hecho que levantó las críticas de la oposición que incluso llegó a pedir la dimisión de Tezanos.

Al respecto, Tezanos ha censurado que se cuestione "quién come con quién" y ha recordado que Iglesias dijo "claramente" que no le habían hecho ninguna filtración. "Es imposible porque en ese momento no estaban las proyecciones realizadas. El CIS no anticipa ni filtra los datos", ha zanjado.

El CIS no es "magia"

A pesar de que las encuestas publicadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre las elecciones en Castilla y León han fallado estrepitosamente y siempre a favor del PSOE, que es el partido que le ha puesto en el cargo, el CIS ha emitido un comunicado en el que ha defendido sus sondeos subrayando que su actividad no es "la magia" ni la "adivinación" y que otras encuestadoras fallaron más en sus pronósticos.

Según explica, el PSOE ha obtenido el 30,1% de los votos, "exactamente los mismos" de la primera encuesta preelectoral del CIS, terminada el 22 de enero, 22 días antes de la votación, y siete décimas menos que la Encuesta Flash terminada el 2 de febrero (11 días antes).

Y añade que el PP ha obtenido el 31,4% de los votos, con una desviación de 1,6 décimas respecto a la última estimación realizada por el CIS, pero cree que ese desfase "se sitúa dentro de los márgenes teóricos de error" y recalca que sus 31 escaños están dentro de la horquilla de su trabajo. Eso sí, pusieron una horquilla amplia de cinco escaños, entre 27 y 32 procuradores.

"Los resultados de las elecciones celebradas el día 13 de febrero en Castilla y León han demostrado que los pronósticos de algunas empresas encuestadoras que auguraban una amplia mayoría de votos y escaños para el PP no se han cumplido", ha replica el organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos.

En dicho comunicado, como vemos, se centran en sus pocos aciertos y de la primera encuesta, no de la 'flash' que fue un auténtico despropósito de errores y datos disparatados.

El CIS presume de haber acertado los resultados de los partidos locales, como Soria Ya o la Unión del Pueblo Leonés, pero no menciona su pronóstico 'inflado' de Unidas Podemos y Ciudadanos, y sólo admite que "los votos y escaños obtenidos por Vox han sido significativamente superiores" a las estimaciones del CIS, pero "también de la mayor parte de las encuestas publicadas". De los otros errores de bulto en los resultados de PP y PSOE no dicen ni una palabra, sólo que la validez de sus datos "nunca puede pretenderse que vaya más allá del momento en el que se realizaron los trabajos de campo" y que su labor investigadora se sitúa "en el plano del proceder científico, y no en el de la magia y/o la adivinación".