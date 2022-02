El PP frenó una denuncia contra el socialista Óscar López por el pago irregular de dietas cuando presidía Paradores

El PP frenó una denuncia que iba a presentar contra el socialista Óscar López ante el Tribunal de Cuentas por el pago irregular de dietas cuando presidía Paradores de Turismo de España. Tras llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, López fue designado presidente de Paradores hasta julio del pasado año cuando fue elegido jefe de Gabinete del propio Pedro Sánchez.

Durante la presidencia de Paradores, Óscar López presuntamente pagó en el año 2020 dietas irregulares a consejeros de la empresa hotelera pública que no asistieron a los plenos. Se habrían abonado unos 15.265 euros en dietas irregulares a razón de 1.090 euros brutos por consejero y reunión. Las actas de las reuniones que el consejo de administración de dicha sociedad celebró revelan que 7 de sus consejeros delegaron al menos una vez el voto y no asistieron a algunas de las sesiones.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular consultadas por Libertad Digital aseguran que "el PP iba a presentar una denuncia por estos hechos contra Óscar López ante el Tribunal de Cuentas". "Sin embargo", añaden, "la diputada Isabel Borrego, esposa del exdirigente popular Vicente Martínez-Pujalte y persona de la máxima confianza del actual secretario general del PP Teodoro García Egea, paró expresamente la denuncia en el último momento y jamás se presentó".

"Isabel Borrego era la máxima responsable en este asunto del Grupo Parlamentario Popular por su dominio del tema, ya que fue secretaria de Estado de Turismo entre 2011 y 2016 con el Gobierno de Mariano Rajoy y Paradores depende de dicha Secretaría", añaden. De hecho, en septiembre de 2015 Borrego inauguró el primer parador nacional de turismo situado fuera de España, la Casa de la Isla, en la localidad portuguesa de Peñalba del Castillo.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "la posible denuncia contra Óscar López se paró en septiembre del año pasado. El motivo era que el PP estaba en plena negociación con el PSOE para renovar el propio Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional". De hecho, el líder del PP, Pablo Casado sólo un mes después, concretamente el 23 de octubre, ofreció a Pedro Sánchez renovar dichas instituciones en el Congreso de los Diputados.

Tal y como publicó El independiente el pasado 3 de septiembre, el Partido Popular estaba valorando "seriamente" en esas fechas la posibilidad de presentar denuncia ante el Tribunal de Cuentas por si Óscar López como presidente de Paradores incurrió en responsabilidad contable al autorizar el pago de dietas a los miembros del consejo de administración que no acudieron a las reuniones celebradas en el 2020.

Desde Paradores señalaron entonces que el pago a consejeros que no asisten a las reuniones era el "criterio habitual" y que la encomienda realizada por dicha persona "no le exime del necesario estudio y análisis de la documentación para poder instruir al miembro en el que delega sobre el sentido del voto en cada asunto de los que conforman el orden del día".

Recordamos que el artículo 26 de los Estatutos de Paradores señala que los miembros y el secretario del Consejo de Administración tendrán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones que correspondan "por su asistencia a las sesiones del Consejo que serán fijadas por la Junta General ajustándose en su cuantía al régimen previsto para las Administraciones Públicas". Por tanto, dichos pagos podrían conllevar responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas.

Fuentes oficiales del PP consultadas por este diario niegan haber parado la denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López. Según dichas fuentes, "es completamente falso y el Partido Popular no frenó nada". No obstante, no aclaran por qué no presentaron una pregunta parlamentaria en el Congreso por esta cuestión o por qué finalmente no denunciaron los hechos ante el Tribunal de Cuentas, a pesar de que lo estaban estudiando "seriamente" en su día.

El PP "desactivó" el Tribunal de Cuentas

Tal y como desveló este diario, el Partido Popular "desactivó" el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada "acción exterior".

Según las fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas, Pablo Casado "tuvo conocimiento" de que la instructora de esta causa en el citado tribunal, Esperanza García, iba a rechazar los avales de la Generalidad para cubrir a los golpistas. Fuentes oficiales del PP también desmintieron oficialmente esta información y aseguraron que era "falso".

