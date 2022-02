Feijóo: "Ayer nos hemos equivocado de una forma contundente y pertinaz y la obligación es pedir disculpas"

La publicación en los medios de un supuesto espionaje de la dirección nacional del PP contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido el detonante de una crisis dentro del principal partido de la oposición que ha dividido a gran parte de sus dirigentes.

Uno de los que han pedido explicaciones a la cúpula del partido es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que calificó ayer de "inaudito e imperdonable" el espionaje a la presidenta madrileña y advirtió que los responsables tendrían que "asumir sus responsabilidades".

En el programa especial de Es la Mañana de Federico desde Sangenjo (Pontevedra) el presidente gallego ha comentado la situación en la que se encuentra el PP y ha señalado que "las luchas en el vestuario se pueden entender pero esos comportamientos no pueden aceptarse" y ha calificado la situación en el PP de "un error mayúsculo" y que "esta situación no beneficia a nadie".

El líder del PP en Galicia ha advertido que "ayer nos hemos equivocado de una forma contundente y pertinaz" y que "la obligación es pedir disculpa a todos los españoles, al os votantes y dar explicaciones". "Este partido se fundó para servir a España y ayer no lo hemos hecho", ha insistido Núñez Feijóo, que ha lamentado el cisma en el PP. Estamos en "uno de los momentos más delicados de la historia del PP", ha indicado.

La responsabilidad de presidir

El presidente de la Xunta espera que el PP no necesite "llegar a un congreso para solucionar un problema", y ha señalado que su formación está atónita "viendo cómo hay una discrepancia profunda entre la dirección del partido y la presidenta de la CAM que no tenemos por qué soportar". "Yo, lamentablemente, tampoco entiendo el espectáculo", ha agregado.

Tras manifestar su "enorme respeto" por Casado, ha insistido en que este asunto "debemos de encauzarlo de forma urgente" y ha pedido al líder del PP que actúe: "Si hay un conflicto con un presidente autonómico o con un presidente del gobierno y la dirección, el presidente del partido tiene que actuar. Y no se puede actuar para acrecentar el problema. Se debe actuar para solucionar el problema. La dirección de un partido no está para ampliar un problema, sino para solucionarlo".

Núñez Feijóo ha subrayado que "hay cuestiones que son indelegables, y la responsabilidad de presidir es indelegable. Al final, un presidente debe tomar decisiones, y esas decisiones no las puede compartir con su equipo. El presidente Casado debe tomar una decisión". Ésta debe estar basada en lo que "opinan los españoles" y en "qué cree que es mejor para ser una alternativa real a un gobierno socialpopulista". "Y cuando tenga la respuestas a estas preguntas, actuar. Es el presidente el que tiene que tomar esta decisión", ha agregado.

El liderazgo de Casado

El presidente de la Xunta de Galicia ha pedido que la solución al conflicto sea lo más pronto posible. Ha comentado que "cuando un problema es agudo tienes que intervenir y hacerlo rápido. No estamos como para seguir en el diván preguntándonos lo que somos".

Cree que ante este "conflicto" al que ha calificado como "muy intenso" el manejo de la situación "ha sido absolutamente desacertado". Feijóo ha indicado que "nadie tiene la legitimidad de poner en cuestión la unidad de nuestro partido".

Núñez Feijóo también ha hablado del liderazgo de Casado y ha dicho que "el problema de un partido cuando está en la oposición es que necesita llegar a la presidencia para consolidar el liderazgo" y para ello "hay que contar con el apoyo de presidentes de la diputación y alcaldes".

"En este momento de urgencia la prioridad es unir al partido en torno al presidente Casado" ha apuntado el presidente de la Xunta de Galicia que cree que es el primer paso para "ser alternativa" al sanchismo. "Todos estamos con Casado" ha remarcado Feijóo que ha afirmado que "esto lo tiene que resolver el presidente Casado sentándose con Ayuso".

"Soy presidente de Galicia"

Preguntado por un teórico liderazgo nacional, Núñez Feijóo ha respondido que es "presidente de Galicia, y los presidentes autonómicos representamos al Estado en nuestra comunidad autónoma". "Una forma de servir a España es ser presidente de Galicia", ha agregado.

El presidente de la Xunta ha señalado que siempre ha sido "leal con los presidentes de mi partido": "He sido leal con Rajoy, con Aznar, con Fraga, y soy leal y voy a seguir siendo leal con el presidente Casado. Y como soy leal, ante un siniestro como el que hemos tenido ayer, estoy dando mi opinión delante de los oyentes en el que a lo mejor, lo más recomendable, si uno tiene aspiraciones, es permanecer callado".

"Cuando uno mete la pata, lo tiene que subsanar. Y estamos todos expectantes para que la presidenta de la CAM y el presidente del partido nos den una solución a un problema que no hemos creado los demás y que se ha creado allí", ha concluido.

Las elecciones castellanoleonesas

Además, el presidente de Galicia ha opinado sobre las elecciones castellanoleonesas del 13 de febrero: "Una vez que un partido confía en un candidato y que ese candidato gana las elecciones, se puede discutir si debiéramos haber ganado con más holgura o no (…), ahora bien, el PP en CyL tiene más escaños que PSOE, UP y Cs juntos. Hombre, digo yo que una victoria no se puede convertir en una derrota". Feijóo ha recordado que el objetivo de Mañueco, "por lo que nos ha dicho a todos, es el de gobernar en solitario"; ahora bien, si no lo consigue, "tendrá que dar una estabilidad a Castilla y León".