"Los votantes del PP hoy saben que su partido está dirigido por unos insensatos sin escrúpulos"

El Mundo

"La guerra de Casado contra Ayuso desangra al PP: De aquí solo queda uno". Esperemos que quede quien gana elecciones. Dice el editorial que "es improbable que la actual dirección del Partido Popular vuelva de la vergüenza que está protagonizando. No se vuelve de un intento de chantaje sin pruebas que liquida la presunción de inocencia de una presidenta autonómica elegida masivamente por los ciudadanos sobre la que no pesa mancha judicial alguna". ¿Volver a dónde? Casado y Teodoro ya están tardando en dimitir. Ayer se cargaron cualquier posibilidad de ganar a Sánchez y le hicieron un regalazo a Vox.

"No se vuelve del ataque irracional al mejor activo de tu sigla por una mezcla de inseguridad patológica, mediocridad política y celos absurdos. No se vuelve de la alianza clandestina con el adversario político y mediático para completar una pinza siciliana ejecutada no en aras de la higiene democrática sino del chantaje partidista. Pero sobre todo no se vuelve de la traición frontal a tus votantes. Nadie ha vuelto de su propio suicidio". No, el PP de Casado está muerto. Ellos no lo saben aún. Egea, al que tanto le gusta marcar paquete, dijo en una de sus incontables intoxicaciones periodísticas, que Génova siempre gana. Pues si estaba ayer en Génova pudo comprobar que puede ganar Génova, pero que ha perdido Madrid y toda España. Que tiemble Bonilla. Eso sí, que se queden con Génova.

"El hermano de Díaz Ayuso es agente comercial en el sector sanitario desde hace décadas, y ni hasta la fecha existen pruebas de ilegalidad alguna en su desempeño ni el PP ha sido capaz de reunirlas tras meses de bochornosa búsqueda a través de una agencia de detectives, a la que se encomendó la tarea delictiva de recabarlas sin orden judicial en el entorno familiar y personal de Ayuso". Al PP le importa una higa la legalidad, ellos solo quieren cargarse a Ayuso. Anda que no se le notaba la cólera ayer a Teodoro. No daba crédito a que una mujer, cuyo partido, por cierto, no le ha dado nada, se lo ha ganado ella solita, le plantara cara delante de toda España. Él es más de puñaladas traperas por la espalda.

"Los votantes del PP hoy saben que el partido al que votaron o al que pensaban votar está dirigido por una desafortunada conjunción de insensatos sin escrúpulos que ha decidido anteponer sus pequeños intereses personales a la construcción de una verdadera alternativa de gobierno". A Casado le va a votar su madre… o ni siquiera. Según vayan abriendo urnas, Teodoro y Casado comprobarán lo que han hecho. Porque sí, machotes, aquí mandan los votantes.

"A esta hora García Egea todavía no ha entendido que en democracia el capital político lo da el pueblo con sus votos, no el burócrata con sus intrigas de despacho". Que no eres nadie, Teodoro, que tú no eres nadie, nadie te ha votado. "Quien sí lo ha entendido es Martínez-Almeida, que entre la condición de alcalde de Madrid y la de portavoz del partido ha optado claramente por la primera, entregando la cabeza de Ángel Carromero, señalado como enlace de Génova para orquestar chapuceras maniobras de espionaje contra Ayuso". Otro que tal baila. Demasiado tarde.

Ayer "Casado se escondió detrás de García Egea", como el cobarde que es, le gritaban en Génova anoche. No se atrevió a dar la cara ante sus votantes. "Si nadie lo remedia, hasta el desastre final". Ya no hay remedio. Esperemos que en breve del PP de Casado no queden ni las raspas. "Casado, siempre te recordaremos", ponía ayer en una corona en la puerta de la sede del PP. DEP.

Rafa Latorre recuerda que el chulo de "Teodoro García Egea jamás se ha sometido al escrutinio de la urnas -más que en una lista cerrada y bloqueada que fue sorpassada por Vox-, no debe su cargo orgánico al apoyo de la militancia, no ha probado su competencia en la gestión de entidad alguna ni ha tenido que satisfacer otro criterio que el de su presidente Pablo Casado. Su único rastro en la historia del PP será el haber trabajado con enorme eficacia para convertirlo en un partido invotable". Ni un voto al PP de Casado. A Vox, a la abstención, lo que sea, pero a Casado y a Teo hay que destruirlos. Que lo que valen son los votos, chaval, no los genitales. Todos los periódicos, absolutamente todos, han tenido que soportar las intoxicaciones de este mamarracho. Todos los días filtrando algo contra Ayuso. Los periodistas lo sabemos y es nuestro deber contarlo.

Como dice Rafa "el sólo tiene potestas, un poder otorgado únicamente por la voluntad de Pablo Casado y que ejerce de forma brutal, como una sobrecompensación de sus carencias". Al parecer, solo sirve para escupir huesos de aceitunas.

Pero el responsable final es Casado, al que ayer reclamaban la dimisión sus votantes en Génova. Sí, Casado, votantes, esos que meten un papelito en una urna y te pueden hacer presidente o mandarte a tomar por saco. Y los que te pagan el sueldo.

"Una palabra suya hubiera bastado para aplacar o, si no, destituir a su número dos. No lo hizo, no lo ha hecho, no parece que lo hará y es imposible, rotundamente imposible, que ignorase cuáles eran sus maniobras. Si Teodoro, en sucesivos excesos hormonales, era capaz de alardear en sobremesas pobladas de periodistas sobre la letalidad del material que iba recabando sobre Díaz Ayuso, lo que no sería capaz de decir en la intimidad, en la complicidad, en la camaradería de Génova". Y Casado se lo ha consentido por celos de Ayuso. Vaya basura de persona que eligió el PP para representarles.

Raúl de Pozo dice que ni hermano ni niño muerto, que "la guerra entre familias del PP estalló cuando Pablo Casado, obsesionado por el tirón de Ayuso, agitó el avispero señalando a Almeida como contrincante de la presidenta en Sol. El objetivo era frenar su ascenso imparable". El niñato pijo y celoso de Casado. El cuento del hermano. Todos sabemos de qué va esto. Si hubiera sido necesario, le hubieran metido a Ayuso droga en el maletero de su coche. La cosa era cargársela, no soportaba su éxito.

"Los sucesos que estamos contemplando ahora aceleran el crecimiento de Vox y la incógnita es quién caerá antes: ¿Isabel o Pablo?". Isabel siempre será Isabel, esté donde esté, haga lo que haga. Pablo pasará a la historia como el líder que destruyó su partido.

Iñaki Ellakuría dice que "la obsesión de la dirección nacional del PP con Isabel Díaz Ayuso, inexplicable si no se escudriñan antiguas pasiones, envidias murcianas y nuevos complejos de inferioridad, así como sus maniobras para reducirla al papel de simple gogó de Casado, poniéndole por encima un presidente del PP de Madrid de obediencia teodora y desaprovechando su liderazgo moral contra el sanchismo, ha situado al partido en un punto de no retorno". Lo sucedido ayer "hace imposible que Ayuso y Casado puedan seguir mucho más tiempo cohabitando bajo las mismas siglas". Ayer en Génova se lo dijeron claramente los votantes. Que dimita Casado. La gente quiere a Isabel. O se irán a Vox, él sabrá. Y Teo que se pire a Murcia a escupir huesos de aceituna. Lástima que en el PP no haya un comité federal que los eche a patadas.

"O el presidente del PP acaba siendo dimitido por la presión de los barones territoriales, la mayoría de ellos hartos con la gestión que se ha hecho del partido y preocupados por que les envíe a pique, o la presidenta de la Comunidad de Madrid rompe amarras y se pone al frente de un nuevo proyecto liberal. Por el momento, su discurso de denuncia, que conecta con las palabras de Cayetana tras ser purgada como portavoz del PP, indican que para Ayuso era ya una cuestión de decencia personal, amén de política, separarse de los desnortados moradores de Génova 13". El problema es que esos intentos ya han demostrado que tienen poco recorrido. Ayuso es un cargo electo y Casado no puede quitarla de presidenta de Madrid. En estos dos años de Casado y su chulo no quedará nada.

Federico Jiménez Losantos dice que "la mafia genovesa ha querido poner los botes de crema de Cristina Cifuentes en el bolso de Isabel Díaz Ayuso. "La operación empezó tras la decapitación de Cayetana y la ruptura con Abascal, obstáculos en el camino de Casado para ser el líder perpetuo de la Leal Oposición de la Derecha Blanda a la Izquierda Dura. Faltaba el que desde mayo es el gran obstáculo a los planes PP-PSOE: Díaz Ayuso. Y a por ella fue esta mafia meapilas, que mata, se confiesa y a matar otra vez".

"Ya en noviembre, Cayetana, que tenía frescas las puñaladas de Teodoro, denunció la cacería contra Ayuso en Twitter y en esRadio. Y lo hizo tras publicarse en dos de las acequias habituales del cenagoso secretario general del PP el empeño de Génova en impedir «a toda costa» que Ayuso presida el PP de Madrid. ‘A toda costa’ significa cargase lo mejor del partido y reinar sobre los muertos. Salvo que quede algo de vida en el PP y los entierre de una vez". Como si se los comen los buitres, Federico

El País

"Casado y Ayuso dinamitan el PP". No, Egea y Casado dinamitan el PP . A abrir el Moet Chandon. "Solo puede quedar uno", dice Elsa García de Blas. "Una historia de celos, traiciones, espionaje y presunta corrupción terminó por separar de forma irreversible a los dos dirigentes más relevantes del PP. El principal partido de la oposición se ha abierto en canal". "No hay vuelta atrás. Todo ha saltado por los aires y la pregunta ahora es quién va a morir políticamente. Casado o Ayuso". Casado ya está muerto, Elsa. "La dirección nacional ha decidido expedientar a la presidenta", dice. Sí hombre, ya suponemos que cuando Ayuso salió con un par a denunciar el acoso que estaba sufriendo por parte de los machirulos de su partido sabía lo que iba a pasar. Y eso que todos lo habíamos seguido en el serial de las páginas de El País con las filtraciones de Teodoro. La única sorpresa ha sido el ejemplo de valentía de la presidenta madrileña, nunca visto en política.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado el expediente con tono grave. ¿Tono grave? Estaba fuera de sí, que una mujer se haya atrevido a enfrentarse a ÉL, un tío que se viste por los pies. "Ayuso tiene un pie fuera del PP". Mejor para Ayuso. Ese partido es un vertedero lleno de ratas.

"La cúpula ha roto con su presidenta autonómica más mediática, la de más tirón popular". La única que les podía echar a Sánchez de Moncloa, porque Casado no vale un pimiento si no es contra Ayuso.

Barroso y Pepa Bueno se frotan las manos y como tienen razones de sobra no se lo vamos a reprochar. "La tensión y la rivalidad entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, evidente desde hace meses, estallaron ayer con una crudeza y una gravedad sin precedentes en la política española". Es "una crisis de la que es imposible aventurar ahora mismo las consecuencias". Así a bote pronto, se va al carajo.

"Abrió fuego Díaz Ayuso". No, perdona, Pepa, a media mañana abrió fuego Casado con un titular en El Mundo. "Génova acusa a Ayuso de corrupción". Si te parece se quedaba calladita. "El tono del secretario general le obliga a presentar pruebas".

"Ayuso debe presentar públicamente los documentos que acrediten la comisión que cobró su hermano, el concepto, la fecha, la cantidad y su declaración fiscal". Pepa, ay Pepa, yo te lo mando mujer, es público, pero se ve que en El País no hay gente o tiempo para mirar el portal de transparencia. Ellos están más a las calumnias y las insidias de Teo.

ABC

"Guerra civil en el PP con Casado desaparecido". Mariano Calleja, la voz de Teo en ABC, dice que "Génova aplaza el congreso del PP de Madrid hasta que se resuelvan las dudas sobre los contratos de Ayuso". Vete al cuerno, Mariano, eso ya no importa. Deja de marear con las gilipolleces de Teodoro. Mariano Calleja ha sido el encargado de dar voz a los excrementos de Teo durante estos meses. Génova siempre gana, decía el genio de Teodoro. Pues el PP va a perderlo todo por su culpa. Casado es un cadáver que ya tiene hasta corona.

El editorial pide dimisiones. "La inconcebible acusación de corrupción contra ella", titular de El Mundo a media mañana, "aparte de las sospechas de espionaje de Génova a Ayuso, son un acto de empecinamiento destructivo que ha reventado el partido". "Resulta alarmante una organización donde se suceden filtraciones sobre supuesta corrupción de uno de sus principales activos, sin pruebas decisorias en su contra, por el mero hecho de haberse convertido en una adversaria interna".

"Tan grave es la crisis, que debió ser Casado, y no Egea, quien diese la cara personalmente porque es el presidente de un partido en quiebra técnica". Pero Casado es un cobarde, como le gritaban ayer sus votantes en Génova, ante los que, por cierto, tampoco se atrevió a salir. Escondidito debajo de una mesa mientras Isabel le daba lecciones de valentía. No le va a votar ni su madre.

"ABC conoció hace meses algunas de las acusaciones contra la presidenta madrileña, por cierto, sin que existieran pruebas solventes". "La corrupción no parece ser el fondo real de esta pugna, sino solo la coartada, porque lo sustancial es la erradicación del adversario, y en definitiva y según vamos conociendo, impedir que Díaz Ayuso llegue a ser presidenta del PP madrileño. Por eso García Egea dejó en el aire la expulsión de Ayuso del partido". Que la expulsen. Los votantes los vamos a expulsar a ellos de la política. Por lo pronto que se olviden de volver a gobernar en Madrid.

"Es la hora de las responsabilidades, de las dimisiones". Ayer en Génova los militantes pedían la dimisión de Casado. O se va, o le echarán las urnas. El verá. De momento ABC solo pide la cabeza de Egea. "La responsabilidad alcanza directamente al gestor de toda esta crisis, que lleva meses preparando una operación que al final no ha sido capaz de controlar. A Egea le han detonado la bomba contra Ayuso desde fuera y se le ha vuelto en contra. Es hora de que se vaya. Casado debe entregar la cabeza de su secretario general y a partir de ahí recomponer las distintas relaciones e interlocuciones, no solo con Ayuso". A buenas horas mangas verdes, señores de Vocento.

Ignacio Camacho también señala a los responsables que "han estado sembrando cizaña" divulgando presuntas corrupciones por todo Madrid durante semanas. Y no han logrado encontrar, ni con pesquisas de apariencia irregular, el modo de demostrarlas. Y si no las demuestran tienen que irse aunque a estas alturas su marcha sirva de poco o nada. La hecatombe es de tal dimensión que no se soluciona con dimisiones secundarias. Afecta a Casado, a García Egea y a su cinturón de confianza, sospechosos de haber intrigado contra su dirigente mejor valorada". Y Ayuso, "mientras no existan pruebas concluyentes tiene derecho a defenderse".

Agustín Pery opina lo mismo. "Lo que debería haber hecho Casado en la madrugada de ayer es haber cesado a Teodoro y con él a muchos de su corte de los milagros y, acaso, intentar que Ayuso hiciera lo propio con Rodríguez. Pero mientras escribo estas líneas, el hombre que aspira a gobernar España sigue atrincherado tras los débiles muros de Génova. Habla la presidenta, no lo hace el presidente". No salió ni cuando se lo pedían a gritos los votantes. Cobardica. Confiesa Pery que escribe sin escuchar a Teo, pero es que lo que diga ese pistolero de saloon le importa un bledo. "No me vale con el capataz, quiero oír al amo de la finca... si queda finca".

"Hoy Vox pasa de alternativa a algo que tanto quería evitar, única opción para muchos votantes que aún hoy siguen confiando en el PP". Hoy Vox daría el sorpasso al PP.

La Razón

Antes de leer este periódico conviene que sepan los lectores que escribe al dictado de Teodoro García Egea. "El PP expedienta a Ayuso que pasa al ataque: me quieren destruir".

"Sabemos que van a imputarla", asegura Casado, "a quien los barones piden explicaciones". Como eso no suceda más vale que Casado se vaya de España.

"Crece la presión del partido pidiendo pruebas, una vez que se ha roto la norma, como ayer le recordaron a Casado, de que no se actúa preventivamente y de que cuando alguien de la organización está señalado, no se cuestiona su presunción de inocencia sin poner por delante las razones y sin denunciarlo ante la Justicia". Teo y Casado nos toman por idiotas. Pero ya vieron la respuesta ayer en las puertas de Génova.

"En Génova insisten en que la caída de Ayuso será inmediata", dice Carmen Morodo, la correveidile de Teodoro en La Razón. Ay, Teo, creo que tu caída está más cerca que la de Ayuso.

"Si se demuestra que Génova tenía razón, Ayuso estará en una situación muy difícil. Si no es así, esto no pasa un congreso. O alguien coge el mando rápido y con autoridad o esto se nos va de las manos", sentencian dentro del Comité Ejecutivo del PP. El partido vuelve, de hecho, a mirar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que está entre los que han pedido explicaciones y "que se asuman, también responsabilidades". Congreso, eso ya da igual, Teo y Casado se han cargado cualquier posibilidad de llegar a Moncloa. Caerán por su propio peso.

"O dimite Ayuso o Casado tendrá que entregar la cabeza de García Egea o tendrán que irse Casado y Egea". La ecuación se escucha dentro de la organización popular y no deja más alternativas posibles, una vez que la dirección del partido es la que se ha puesto al frente del proyecto de provocar la caída de Ayuso. En Sol aseguran estar muy tranquilos con la denuncia presentada en Fiscalía porque se han entregado todos los informes y "no hay nada". Así que, Casado, ya estás tardando en salir por patas… de España.

El editorial también lo ha dictado Teodoro. "Sin duda, la opinión pública pasará la correspondiente factura al despropósito, pero no es esa la cuestión que ahora nos interesa", dice García Egea. "La nueva dirección del PP es extremadamente sensible ante cualquier indicio de corrupción" continúa García Egea. ¿Nos tomas por gilipollas? Qué vergüenza, Marhuenda.