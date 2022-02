YoConAyuso inunda las redes e impulsa más protestas ante Génova

Los seguidores de Isabel Díaz Ayuso se concentran este viernes -a las 19.00 horas- y el próximo domingo 20 de febrero -a las 12.00 horas- frente a la sede del PP en Génova para exigir la dimisión de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Una convocatoria en claro apoyo a la presidenta madrileña ante el cisma con la dirección nacional de su partido, después de que vieran la luz una serie de informaciones que confirmarían que estaba siendo investigada por sus propios compañeros.

Se prevé que las protestas sean más multitudinarias que la que congregó a cientos de personas de forma espontánea este jueves y en la que ya se pudieron escuchar frases como "¡Casado no, Ayuso sí!". El detonante fueron las amenazas de García Egea, quien anunció la apertura de un expediente a Díaz Ayuso e informó de que los servicios jurídicos del partido estaban estudiando si proceden acciones legales contra ella como consecuencia de las "acusaciones gravísimas, casi delictivas" vertidas contra Pablo Casado y la dirección nacional. Los seguidores de la presidenta de la Comunidad de Madrid se echaron a la calle.

La indignación entre los que apoyan Díaz Ayuso se ha acrecentado con las dudosas explicaciones que Casado ha ofrecido este viernes. Durante una entrevista concedida a Cope, se ha dedicado a sembrar sospechas sobre la honorabilidad y "ejemplaridad" de la dirigente madrileña, a pesar de no presentar ninguna prueba contra ella. Le ha acusado incluso de urdir un "montaje" para tapar el asunto de la comisión que cobró su hermano por un contrato de suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid.

El hagstag #YoConAyuso ha inundado las redes, acompañado -en ocasiones- de memes que reflejan a guerra interna del PP. Es evidente que el ambiente se va caldeando y las declaraciones de Casado no han hecho más que echar leña al fuego, a pesar de que se ha presentado como víctima y ha querido dar a entender lo contrario. Según ha asegurado, todo podría acabar hoy mismo si la presidenta madrileña le da las explicaciones pertinentes sobre el famoso contrato.

La película no va sobre comisiones irregulares, si no sobre la guerra sucia dentro de su partido. Y algunos populares empiezan a decantarse públicamente. Los primeros en declarar su apoyo a Díaz Ayuso este jueves fueron los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, y Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, a través de las redes sociales. Pero no sólo lo ha hecho su equipo de gobierno.

En Twitter, encontramos -por ejemplo- que el PP de Brunete también está del lado de la presidenta madrileña y que muchos militantes populares piden #CongresoNacionalPPYa, bajo esta etiqueta que cada vez suma más adhesiones. Muchos vaticinan la muerte política de Casado, escenificada con la llegada de una corona de flores mortuoria con su nombre que el conocido youtuber Wall Street Wolverline le enviaba al presidente del PP.

La propia Ayuso ha señalado este viernes que habría alguien interesado en perjudicarles a los dos, una mano que mece la cuna. "Hay alguien empeñado en que ni a mí ni a Pablo Casado nos vaya bien. Hay alguien que no quiere lo mejor no para él ni para mí. Le están engañando, le han dado algo intoxicado", ha aseverado. Todas las miradas apuntan a Egea, aunque no le ha mencionado abiertamente. Sus diferencias han quedado patentes a lo largo del tiempo. De hecho, es protagonista indiscutible del culebrón. Y los manifestantes, según la convocatoria que circula por redes y WhatsApp, pedirán su dimisión en las protestas convocadas ante Génova.