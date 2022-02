El Mundo

"La crisis del PP hunde a Pablo Casado y dispara a Vox". Casado hunde al PP. La crisis no se ha desatado sola, la han provocado Pablo Casado y su escudero Teodorico. Y ayer la militancia, los votantes, los que deciden, los que quitan o ponen gobiernos, se fueron a Génova a decirle a la pareja que dirige el PP lo que piensan de ellos. Los militantes del PP y votantes de Díaz Ayuso exigieron a este par que respetaran lo que Madrid ha votado.

Y que se fueran olvidando de poner a la fuerza a un usurpador – dicen que están pensando en poner a Enrique López como okupa en Sol- . "Arriba las manos, esto es un atraco", gritaban los manifestantes. Madrid no se deja robar fácilmente. A los defensores de la democracia, de los resultados de las urnas, algún columnista hiperventilado los llama chulos, macarras o salvajes.

El editorial exige "la inmediata dimisión de Pablo Casado y la convocatoria de un congreso extraordinario del que salga un nuevo liderazgo que corte una hemorragia que amenaza gangrena fatal. Como les han hecho ver las miles de personas que se han manifestado este domingo frente a Génova en una inédita demostración de divorcio de la militancia con sus mandos, Casado y Egea se incapacitaron a sí mismos para seguir al frente de la formación". Algunos pretenden hoy dar un golpe a la democracia y anular el derecho a la manifestación que recoge la Constitución.

"La fractura es tal que no valen enjuagues", como las chorradas de comités, juntas y congresos que, a estas alturas, no van a ningún sitio. Se pongan como se pongan, terutulianos, o columnistas y periodistas, es la gente la que vota, la gente de esas coloridas manifestaciones, como dice algún perrito bien amaestrado. Y esperemos que Casado y Teodoro no se atrevan a dar golpes de despacho y pasarse por el arco del triunfo la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.

" Estamos convencidos de que el PP sabrá cerrar esta dura crisis e incluso de que puede salir fortalecido de la catarsis. Pero habrá de ser sí o sí pasando la página de Casado", concluye Rosell.

Federico Jiménez Losantos dice que "Pablo Casado se ha hecho incompatible con la dirección del PP y de cualquier empresa, pública o privada, con unos mínimos requisitos de ejemplaridad esa virtud de la que presumió en la Cope para negársela a Ayuso, pero que, como demuestran la manifestación de ayer en Génova, las encuestas que dejan al PP por detrás de Vox, y el apoyo mediático sanchista -Ferreras y Pedro J con tres capas de calzoncillos- nadie se cree". Dime quién te apoya y te diré quién eres. Casado y la mafia genovesa "deben irse del PP y sentarse en el banquillo".

"Ya no basta echar a Egea, que nada hubiera hecho sin Casado. Ni a Carromero, que nada hubiera hecho sin Egea y Almeida. Ni a Levy, que apoyó el expediente sin reunir al comité de garantías. Todos, todos deben irse y ser expulsados. Por algo que este PP envilecido por Casado debe recuperar: un mínimo de ejemplaridad".

Julio Valdeón dice que "en las tertulias nocturnas acusaron a Isabel Díaz Ayuso y su entorno de fomentar manifestaciones ante las sedes del PP. Los corsarios al servicio de Teodoro García Egea y Pablo Casado temían un motín popular". Los tertulianos son muy engreídos y creen que tienen más influencia de la que realmente tienen. Viven en ese mundillo de periodistas comiendo con políticos, al margen de lo que piensa la gente corriente, que trabaja, va en el metro, recoge a sus hijos del colegio y no tiene tiempo de estar conspirando a todas horas.

"O Casado dimite y Ayuso encabeza el PP, con Cayetana a su lado, o el próximo gobierno de España saldrá de la pugna de un amoral coaligado con racistas y golpistas, Sanchez, frente al nacionalista y reaccionario (pleonasmo) Santiago Abascal. Entiendo su compromiso con el gobierno de Madrid, pero Ayuso tiene la oportunidad de llevar la alternativa de la razón a Moncloa. La votarían millones", Por eso han intentado matarla políticamente.

No obstante, "Pablo Casado quiere resistir hasta el congreso de julio pero hasta su equipo lo ve "muy difícil". ¿Hasta julio? Vamos, eso es una eternidad. También sería un calvario para el propio Casado.

El País

"Casado resiste pese a la creciente presión de los barones para que dimita". "Protesta contra Casado y a favor de Ayuso en Génova". "La insólita manifestación frente a la sede de Génova contra Pablo Casado, que reunió el domingo a 3.500 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, que coreaban cánticos contra el dirigente popular, ha convulsionado todavía más al PP", cuenta Elsa García de Blas. No sé que tiene de insólito que la gente se manifieste. No hemos visto nunca a El País calificar de insólita ninguna manifestación de las mareas o de Podemos. Parece que esas sí son legítimas.

"La pregunta que recorre el principal partido de la oposición es si un líder puede sobrevivir a un divorcio con una parte de sus bases, la que apoya a Isabel Díaz Ayuso". Le pueden preguntar a Pedro Sánchez, en esto tiene experiencia directa.

"Pese a la intensísima presión a la que está sometido, Casado cree que sí está en condiciones de aguantar. Su intención es resistir". Puede resistir escondido en el despacho de Génova, salir por el garaje en el coche oficial y esconderse en su casa. Cuando se abran las urnas ya se enterará. Como se enteró Rivera.

Dado el espectáculo de chantajes, machismo y prácticas mafiosas de Teo y Casado, "incluso entre los casadistas hay voces conscientes de que el PP tiene que encaminarse a una transición calmada que lidere Feijóo". ¡Hola Feijóo! ¿Estás por ahí?

"En opinión de los más aguerridos, Casado tiene que dar un paso atrás de inmediato. "Es inaudito. Cuando tantas personas se manifiestan en la sede de tu partido ya no te queda más remedio que marcharte", afirma uno de ellos. "Las bases están en su contra. Hay una ruptura con la gente, que ya no quiere a Pablo", apostilla. Que se mire en el espejo del PSOE, que intentó quitarse de encima a esta pesadilla que es Pedro Sánchez, pero la militancia estaba ya totalmente podemizada y entregada a Sánchez y sus pactos con etarras y separatistas.

Cuenta Elsa que Teo está tan mal de la cabeza que " llamó a varios de ellos para encontrar una salida. "¿Qué se puede hacer?", les preguntaba. El malestar es tan fuerte que algunos solo le reprochaban la situación". ¿Que qué se puede hacer? Pues tu ya has hecho bastante, lo único que puedes hacer es irte. Y a Murcia, por favor.

"Ante la pesadilla que vive el PP, relevantes dirigentes del entorno de Casado aseguran: "La voluntad de la dirección es coser y que esto haya sido un mal sueño". ¿De verdad? Están en Babia. Ni es un mal sueño ni hay ya nada que coser. Casado se ha cargado al partido y todas sus posibilidades de llegar a Moncloa.

Pepa Bueno aprovecha para insultar a los madrileños. "El trumpismo español —muy concentrado en la capital como pudo apreciarse ayer— se revuelve contra el dirigente elegido en primarias por la militancia del partido hace cuatro años". No, perdona, el dirigente se ha revuelto contra lo que han elegido los madrileños en las urnas es Casado.

"El partido del orden dirimiendo en la calle sus conflictos orgánicos sin que la beneficiaria de la agitación callejera —el nombre de Díaz Ayuso figuraba en la convocatoria anónima— hubiera desautorizado el aquelarre". Fue una protesta ciudadana pacífica contra un intento de golpe contra las urnas. Aquelarre fue la que convocasteis vosotros ante las sedes del PP para llamar asesino a Aznar tras el 11-M. Eso sí que fue un aquelarre.

ABC

"Casado, una dimisión obligada". ABC está que se sale. Vocento se ha dado cuenta de que o Casado se pira o el PP no llegará jamás a gobernar. "Ni siquiera Luis Bárcenas hizo tanto daño al partido", dice Mariano Calleja. "En esta guerra civil el partido ha quedado literalmente destrozado en cuestión de horas ". Casado y Teodoro ha destrozado al partido en cuestión de horas.

"Algunos de los barones consultados señalaron que vieron a Casado «tranquilo», convencido de «haber actuado bien» y dispuesto a buscar una solución pacífica con Ayuso". ¿Ahora? ¿Cuántas veces se le pidió que dejara ya la inquina contra Ayuso? ¿Y que hizo este niñato pijo descerebrado? Acusarla nada más y nada menos de corrupción y decir que estaba a punto de ser imputada. A ver si al final el imputado va a ser él. Porque yo que Isabel, cuando todo quede aclarado, le llevaba a los tribunales por calumnias, injurias, espionaje y no sé cuántas cosas más.

Esto de hacer las paces ahora es como cuando Rivera presentó un día antes de la repetición de las elecciones un acuerdo a Sánchez. Salvando las distancias. Rivera no intentó revertir en los despachos la voluntad de las urnas.

"No todos los barones piden soluciones drásticas. Casado y García Egea siguen teniendo en el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el mejor aliado". ¿El presidente de Murcia? ¿Y ese quién es? Ah, que Teo es de Murcia.

Pero ABC no va en la dirección de Mariano Calleja. Está como un toro y pide la dimisión de Casado YA. El viernes pidió la de Egea con la misma contundencia. "La guerra civil en el Partido Popular se ha hecho tan insostenible y carente de salidas negociadas que Pablo Casado debe dimitir como presidente nacional del partido en las próximas horas". En los próximos minutos, mejor.

"No es un episodio que afecte a Madrid. Es la marca electoral la que irreversiblemente seguirá marcada e inutilizada mientras Casado continúe en ella". O se va o le echarán los votantes, él sabrá." Lo ocurrido en Madrid ha extendido por toda España un divorcio real de las bases con su presidente". "Su fallida embestida a Díaz Ayuso lo ha privado de margen de maniobra". "Casado debe irse hoy mismo". Casado ha perdido la calle, ha perdido ABC y si no se larga ya es que necesita medicarse. Ah, no, que tiene a López Miras.

Juan Pablo Colmenarejo dice que esto se veía venir. "El electorado no iba a permitir que a Ayuso se le tocara ni un pelo. Se veía venir desde el pasado mes de septiembre, cuando los celos desnudaron los cuchillos". "En las preferencias del electorado frente a Sánchez, Ayuso sustituyó hace tiempo a Casado, no solo en Madrid. Una mujer con tirón y éxito para sorpresa de quienes en su partido la tachaban, dicho en fino, de corta. Por cierto, no es la primera vez que en el PP se comportan de esta manera cuando quien triunfa no es hombre". Estamos a la espera de que el ministerio de Irene Montero se pronuncie sobra el trato machista que ha sufrido Ayuso.

José F. Peláez también niega a los madrileños el derecho a la manifestación recogida en la Constitución. "El PP de Madrid es, en ocasiones, el más pueblerino de España. Cuando se pone, sus formas pueden ser las más macarras, sus planteamientos los más paletos, sus puñaladas las más bajas. confunde chulería con valentía, arrogancia con determinación y todo ello con fortaleza. La gente del PP en el resto de España no es así, no actúan como salvajes". ¿Salvajes? Que diga este tipejo qué salvajada se cometió ayer en Génova. ¿Cuántos detenidos hay, Peláez? Ni El País ha llegado a tanto.

"Rodear el Congreso o la sede de un partido tiene un punto de ‘bullying’ y de acoso físico intolerable y habría que recordar que esto es la derecha y es Madrid". Acoso intolerable es lo que hecho el dúo genovés con Ayuso. Y el que al parecer, apoya Peláez.

"Casado es el candidato de la moderación y eso es difícil en tiempos de radicales". ¿Candidato de la moderación? ¿El mafioso que ha estado buscando dosieres por pura envidia cochina? "Se debe quedar y aguantar". Sí, que se quede, que no le quite a la ciudadanía la satisfacción de echarle a patadas en las urnas. Y en esas urnas no podrá meter mano.

La Razón

"Casado descarta un congreso extraordinario y presentará una nueva hoja de ruta". Ay, que me parto. Una hoja de ruta, eso es lo que necesita un partido hecho jirones, una hoja de ruta.

Veamos que le ha susurrado Teo a Carmen Morodo este lunes. "La dirección del PP ha decidido resistir frente a las voces internas que exigen que den un paso al lado". Hala, hala, lo dicho, que la ciudadanía se de el gustazo hacerle un Rivera. Y, por cierto, las va a pasar canutas en el Congreso todos los miércoles con toda la izquierda choteándose de él. Un escarnio público durante meses. Dice Teodorico que "para Génova, «la mayoría» era militantes de Vox". De atar, de verdad que estar de atar.

Y después de todo lo que ha hecho el impresentable murciano y Casado siguen echando mierda sobre Ayuso sin pruebas. "«Es cuestión de tiempo» que salga «toda la basura» que hay detrás de su gestión autonómica, y en esto se parapetan para negarse a ceder a las presiones internas, mediáticas y sociales". Estos acaban en la cárcel.

Marhuenda lleva unos días muy malos. " Hay una campaña dura y persistente contra Casado que se ha convertido en el enemigo a batir". Pues según cuenta Morodo, la campaña dura y persistente es contra Ayuso. "La siguiente estación será destruir a Ayuso, porque el tema de los contratos será la excusa recurrente hasta el próximo año. La cacería está servida y la izquierda política y mediática es muy perseverante". La cacería, Marhuenda, esta vez no ha partido de la izquierda política y mediática, sino del seno de Génova 13. Sabemos que tu eres un tío honesto, Marhu, sal del estado shock y admite la verdad. Como lo hace José Antonio Vera. "Esos miles de personas gritando ayer en la calle tienen razón" . Y además, están en su derecho. Parece mentira que haya que recordar que el derecho a la manifestación es un derecho constitucional. Y que intentar revertir un resultado electoral en los despachos, un golpe contra la democracia.