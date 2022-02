Laura Borràs conspira para liderar JxCat frente a Jordi Sànchez y Giró

La fractura independentista no sólo es entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat). El partido de Puigdemont se debate entre dos facciones que ya han empezado a tomar posiciones de cara a un congreso que se tiene que celebrar este curso, según avisa el diputado Jaume Alonso-Cuevillas, mano derecha de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borras, a pesar de que fue ella quién degradó a Cuevillas de la mesa a la bancada como diputado raso por decir que desobedecer en temas como el de las retiradas de escaño era estéril. Corría el comienzo de la legislatura y Borràs era la abanderada de la desobediencia y la confrontación con el Estado.

El fiasco en el caso del escaño del cupero Pau Juvillà (condenado por mantener unos lazos amarillos en el Ayuntamiento de Lérida) ha puesto al descubierto el postureo de Borràs, que no ha dudado siquiera en acusar a los funcionarios de la cámara de "cobardes" e imputarles una retirada del escaño que según la retorcida versión de la presidente de la institución se hizo sin su conocimiento ni consentimiento.

Este episodio ha revitalizado a ERC, que era caracterizada por JxCat como el independentismo sumiso, autonomista y hasta colaboracionista. A la hora de la verdad, Borràs actuó como su antecesor, el republicano Roger Torrent, a quien se reprochó que no se pudiera presentar Puigdemont a una investidura y la retirada del escaño de Torra. Sin embargo, no es un lastre para Borràs, que pugna por el liderazgo del independentismo en la calle y no tuvo reparo en aparecer en el corte separatista de la Meridiana horas cuando fue prohibido por la consejería de Interior, en manos de ERC.

Apuntan a Jordi Sànchez

Borràs aspira a liderar JxCat y ya ha ordenado a Cuevillas hablar como su portavoz con mensajes muy claros. No olvida que una parte del partido no ha cerrado filas con ella y es la que tiene más entrada entre las deprimidas bases independentistas. En una entrevista en el digital catalán "El Món", Alonso Cuevillas apuntaba a Jordi Sànchez, secretario general del partido. "En una entrevista esta semana en Catalunya Ràdio, dijo (Sànchez) una frase que me pareció una enmienda a la totalidad, porque dijo que 'los hechos no han acompañado a las palabras', cuando se llegó tan lejos como se puedo llegar (en el caso Juvillà). Creo que aquí también hay una batalla por el liderazgo dentro de nuestro espacio. La actual ejecutiva cumplirá en julio los dos años de mandato y dentro de este curso se debe celebrar el congreso. Se confrontarán formas de entender cuál debe ser la acción político. Será el momento de clarificar qué estrategia propone cada candidato a secretario general y/o presidente o presidenta, si el presidente Puigdemont acaba centrándose en el Consell per la República".

El carisma de Borràs

Cuevillas decía también que "probablemente no todo el mundo tiene simpatía a Laura Borràs en Junts". Sin embargo, no le cabe duda de que es la personalidad más carismática del independentismo en esta especie de paréntesis del "procés": "Laura Borràs es la persona con más carisma y seguimiento en el espacio de Junts, como se demostró en las primerias para las elecciones al Parlamento. Y he compartido muchos actos con ella y el nivel de aceptación y popularidad que tiene entre las bases no hay nadie en Junts que se le acerque. El liderazgo de Laura Borràs es indiscutido dentro del partido, por la militancia y los simpatizantes. Otra cosa es que si eso a algunos no les gusta".

El exdirectivo bancario

Frente a Borràs aparece Jaume Giró, exdirectivo de la Caixa reconvertido en separatista de piedra picada, consejero de Economía de la Generalidad por la cuota de JxCat. Giró es la última esperanza del difuso sector encabezado por personajes como David Madí, exmano derecha de Artur Mas y "consultor" en la intentona del 1-O. Giró mantiene grandes simpatías en los medios independentistas, dada la importancia del consejero en el reparto de las generosas subvenciones públicas.

Entre los consejeros de JxCat, Giró es el que ha cobrado más peso. Tiene el apoyo de Sànchez, a quien el mismo Giró financió una cátedra cienmileurista en una universidad privada en sus tiempos de directivo bancario.

El consejero de Economía y Hacienda no da puntada sin hilo y es proverbial su capacidad para engrasar acuerdos y tejer ventajosas complicidades. Destaca sobremanera entre los profesionales de la política de JxCat y será un duro adversario si decide en primer lugar afiliarse y después presentarse a algún cargo orgánico en el partido/movimiento de Puigdemont.