Aragonès arremete contra la cumbre de presidentes autonómicos: "No sirve para nada"

El presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonès, se ha mostrado muy crecido en la sesión de control del parlamento autonómico. Aragonès ha cerrado filas con el consejero de Enseñanza, Josep Gonzàlez-Cambray, de ERC y cada vez más cuestionado, y ha ratificado que el próximo curso escolar empezará el próximo 5 de septiembre y no después del "Onze de Setembre" (fiesta de la región) como era tradición.

Los sindicatos de la Enseñanza han convocado cinco días de huelga para el próximo mes de marzo. La decisión del consejero Gonzàlez-Cambray, arropado por Aragonès, de adelantar el curso sin avisar al "Consell Escolar" (de carácter consultivo) y negociarlo con los sindicatos ha soliviantado a la denominada "comunidad educativa".

El consejero no da su brazo a torcer y cuenta con el apoyo de Aragonès. A preguntas y críticas de la portavoz de En Comú Podem, Jessica Albiach, ha cerrado filas con Gonzàlez-Cambray. El curso comenzará el 5 de septiembre "porque el Govern no tiene miedo a tomar decisiones" y porque "es mejor para todos, es una buena medida y va a favor de la igualdad de oportunidades".

Reunión en La Palma

Antes de despachar el asunto del curso escolar, Aragonès cargó contra la cumbre de presidentes autonómicas convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para este viernes. Aragonès ha negado creerse superior a los demás presidentes y ha asegurado que la reunión, prevista en La Palma tras el desastre del volcán Cumbre Vieja, "no sirve para nada". Según la caricatura realizada por el presidente catalán, se trata de una sucesión de intervenciones a cinco minutos cada uno de los 17.

El reproche es que Aragonès invoca constantemente el diálogo pero desaprovecha una oportunidad de encontrarse frente a Sánchez con el aplazamiento de la "mesa de diálogo" sobrevolando la escena.

Críticas al Rey

Aragonès ha tratado de mostrar su perfil más radical y ha cargado contra el Rey Felipe VI al comentar a instancias de la CUP su presencia y participación en los actos del Mobile World Congress que presidirá el Jefe del Estado. "No dejaré que me desplace en el ejercicio de mis funciones de representación del país un monarca a quien no ha escogido nadie", ha declarado el presidente de la Generalidad.