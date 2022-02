La fiscalía de Sánchez "y su jauría mediática" toman el relevo a Casado contra Ayuso

El Mundo

"Casado rompe con Egea en busca de una salida digna". El partido tuvo que utilizar maquinaria pesada para arrancar al "pelotas" del sillón. Que no dimitía porque no le salia de las pelotas, en palabras de Lucía Méndez. Al final se tuvo que comer las pelotas, pero anda que no costó. Luego se fue a La Sexta a seguir mintiendo y enredando ante la satisfacción del periodismo sanchista, que se volvieron teodoricos a muerte.

Dice el editorial que "el triste espectáculo al que estamos asistiendo en el PP podría habérselo ahorrado Casado presentando su dimisión antes de que lo echen". El mismo día de la entrevista con Carlos Herrera, sin ir más lejos. "La cascada de dimisiones y pronunciamientos en contra de la actual dirección nacional se sucedió sin tregua a lo largo de este martes, en un clamor unánime que solo cabe interpretar como una exitosa moción de censura al presidente y al secretario general". El bloguero Escolar, el hijo de Arsenio que no fue capaz de terminar Periodismo, lo llama golpe de estado. Golpe de estado el que intentaron contra Ayuso.

"El vergonzoso -delictivo- espionaje ordenado contra Ayuso y su entorno familiar y personal ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación interna: sin este malestar larvado no se entiende la fulminante reacción que concluirá, tras el cese de Egea, con el adiós obligado de Casado a la dirección de un PP que nunca supo gobernar. Su despedida no ha sido honrosa, pero el tiempo se encargará de quitar a la malevolencia las razones que cabe atribuir solo a la debilidad". Y a unos celos enfermizos.

"La tarea que ahora afronta un partido hecho jirones es ímproba. No hay un minuto que perder para unir en torno a Feijóo a todos y cada uno de los activos del partido a fin de facilitar una transición rápida y ordenada". Esto no se va a solucionar tan rápido, pierde toda esperanza.

Cuenta Lucía Méndez, que "la pasión y muerte de Hernández Mancha fue una romería adornada con guirnaldas en comparación con la de Pablo Casado". "Nunca, por muchos que hubieran sido los errores de sus líderes, ha despedido el PP a su presidente de forma tan humillante, sometiéndole a escarnio público, paseando su triste figura por el barro y poniendo en duda su buen juicio". Él se ha arrastrado solito por el barro al tratar de extorsionar a Ayuso, como explicaba ayer en una excelente columna Jesús Cacho en Vozpopuli. Y el despropósito de la entrevista con Carlos Herrera. Y cuando sus propios votantes le pidieron que se pirara, esos trumpistas y militantes de Vox, les hizo un corte de mangas.

"Pablo Casado y Teodoro García Egea querían llegar vivos a los idus de marzo, pero el intento de resistir no les ha salido bien. En mitad del espectáculo despiadado del posmoderno circo romano que son las redes sociales, todos fueron abandonando al presidente y secretario general, hasta dejarlos prisioneros de su propia soledad y de su desdichado infortunio". El que ellos mismos se buscaron.

"Los pistoletazos finales para rematar a Pablo Casado los dieron las dos personas con las que compartía -involuntariamente- el liderazgo del PP. La líder popular, Isabel Díaz Ayuso, y el líder moral, Alberto Núñez Feijoó. El presidente gallego le dio la puntilla en las élites del partido y en los medios que lanzaron sus editoriales pidiendo la dimisión de Casado, y la presidenta madrileña atizó a la calle contra la sede donde estaba atrincherado". Demuéstralo Lucía, ya está bien de acusaciones, insidias, calumnias y difamaciones. Demuestra que Ayuso atizó la calle. Como decía ayer Javier Somalo, tendrían que rodar cabezas no solo de políticos, sino de muchos periodistas.

Federico Jiménez Losantos denuncia lo que viene ahora. La "pena de telediario" contra Ayuso de la mano de la fiscalía anticorrupción. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Federido avisa de que ahora se trata de que la Fiscalía asuma el papel de oposición a Ayuso.

"Van dieciocho denuncias contra Ayuso, interpuestas por los partidos que derrotó, todas archivadas por los jueces. ¿Alguien recuerda los dieciocho rechazos de las denuncias, aireadas por La Sexta?". «¿De quién depende la fiscalía? Pues eso»". Casado deja en manos de Sánchez, a través de Dolores Delgado, la tarea de cargarse a Ayuso.

Ayer lo contaba La Razón sin tapujos. "Busquemos la imputación por corrupción gracias a Dolores Delgado y dentro de dos años dirán que no había nada, pero ya hemos despedido a Díaz Ayuso de la política. Ésta película ya la hemos visto otras veces»".

"Luzón (el fiscal anticorrupción) podría lavar tan pésima imagen investigando la raíz clamorosamente delictiva de la revelación de datos de la Agencia Tributaria para montar el linchamiento de Ayuso. Sánchez, Bolaños, Casado y Egea son las cuatro patas del chantaje a la presidenta de Madrid para impedir que presidiera el PP regional. Un golpe de Estado de nivel autonómico, pero «de gran trascendencia social» que privaría de su representante legítima a los madrileños". Pero la fiscalía depende de Sánchez, que tiene el encargo de acabar la faena que Teodoro y Casado no lograron terminar.

Dice Raúl del Pozo "Casado es un gato acorralado, entre la leña, solo apoyado por los enemigos de su partido". Ya es de coña que le defienda Rufián y Podemos. Solo le falta que le apoye Otegi.

"Casado deja caer a Egea ante la cita clave con los barones". "El líder del PP se atrinchera en el cargo a pesar del clamor para que abandone". "Traicionado por los suyos, acorralado por un clamor para que se vaya, prácticamente solo, Pablo Casado resiste aferrado al cargo en la sede del partido en la madrileña calle de Génova, 13".

"Casado ha sucumbido devorado por su brutal guerra interna con Isabel Díaz Ayuso", dice Elsa García de Blas, a la que siempre hay que corregir. La guerra la declaró Casado porque no podía soportar que Ayuso fuera más popular y tuviera más éxito que él". ¿Por qué Ayuso no podía presidir su partido en Madrid y el resto de los barones sí? Mucho machismo que El País de la supuesta feminista Pepa Bueno no denuncia.

"El abandono de algunos de los más fieles a Casado revela cómo de cruel puede ser la política". Ya lo denunció la propia Ayuso, que no se podía creer lo cruel que su partido había sido con ella.

"Pablo ha sido abducido, secuestrado por Teodoro. Se echó en sus manos, es un tema de diván, de manipulación de la personalidad. Teodoro era eficaz, le daba seguridad, utilizaba las malas artes de la política para controlarlo todo, y ha llevado al despropósito y al disparate a Pablo", afirma uno de sus íntimos". Casado es mayorcito, si no servía para el puesto que lo hubiera dejado. Hasta Cayetana sabe cuáles son sus limitaciones, aunque no lo parezca, como confesó ayer en la entrevista en esRadio.

"La guerra con Ayuso es el principal ejemplo de la influencia de García Egea en Casado. El líder y su número dos llevaron el asunto al margen de casi todos". ¿Al margen? Peros si lo sabía hasta el gato. Elsa, Morodo, Lamet, Calleja contaban con pelos y señales todos los días los tejemanejes de Teodoro y Casado, que nunca han ocultado su intención de cargarse a Ayuso, "cueste lo que cueste".

Los periodistas han contado hasta la saciedad cómo presumía Egea en las comiditas esas con periodistas que tanto les gustan a los periodistas, que han olvidado su profesión exige un poco de lejanía para no convertirse en meros criados correveidile de los políticos.

Javier Casqueiro, otro de los susurradores de los trapicheos de Egea, cuenta la verdad sobre la operación contra Ayuso. "El tándem Casado-Egea entendió que la habían atrapado. La citaron en sus despachos, en sendas reuniones bilaterales y secretas, y según el entorno de Ayuso le plantearon el dilema: o renuncias a acumular más poder o sacamos el escándalo". Eso no se llama dilema, Casqueiro, se llama extorsión, chantaje, amenaza. "Ayuso se mantiene en la batalla y en su cargo. Casado y Egea han conducido al PP a la mayor crisis de su historia". A lo mejor es que los votantes sí tienen algo qué decir, en contra de lo que dicen sapientísimos columnistas.

A Carlos Cué le corresponden la mentiras y gordas. "Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, su mano derecha, salen victoriosos del pulso interno contra Casado y García Egea". El pulso, los han contado día sí y día también tus compañeros que hacen PP, ha sido de Casado contra Ayuso.

"Pero algunos dirigentes creen que al caso Ayuso aún le queda recorrido, y están convencidos de que la debilitará mucho más de lo que ahora parece". ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso.

Ricardo Dudda dice que "la crisis del PP ha demostrado que, en momentos clave, la verdadera fortaleza de un líder está en su popularidad y apoyo electoral. Ayuso sobrevivirá no porque haya ganado la batalla contra Casado y Egea sino porque su principal carta es su popularidad . Es algo que Casado y Egea no supieron ver al intentar tumbarla. La presidenta de Madrid ha quedado tocada en esta crisis, pero sería ingenuo pensar que no tiene un futuro brillante en el partido o en la política española". Se lo merece, se lo ha currado ella solita con todo en contra. Primero con las burlas de El País y de toda la izquierda mediática - que si está IDA, que si es tontita – y luego contra sus propios compañeros. De momento ha echado de la política a líderes como Pablo Iglesias y Pablo Casado. Parece que no es tan tonta.

Manuel Jabois se pone graciosete. "Me gustaría estar ahora mismo en la cabeza de Pablo Casado. Cinco minutos, tomar notas y salir pitando. Pero teniendo el cuidado, con las prisas, de no acabar en la cabeza de Teodoro García Egea". Supongo que Casado también preferiría hoy estar en la cabeza de Jabois. O en cualquier otra menos en la suya.

"Esa cabeza de Pablo Casado estos días tiene un valor supremo para la historia de la política española; se trata del máximo líder de la derecha rodeado, acosado y vilipendiado con una furia extrema por los militantes de su partido, los cargos de su partido, los apoyos del comité de dirección de su partido, sus amigos del partido y la prensa simpatizante de su partido".

"La intención era encontrar trapos sucios de su rival interna no para denunciarlos, sino para utilizarlos". Para hacerle chantaje. Fue a por lana y salió esquilado.

"Casado convierte su salida en una agonía". El editorial deja al descubierto las mentiras de García Egea en La Sexta. "La renuncia de Teodoro García Egea como secretario general del PP se produjo ayer después de una resistencia numantina e inexplicable". Hubo que arrancarle por la fuerza. " La desafección de las bases, de la militancia y de buena parte de los votantes ya no tiene marcha atrás". Sí, las bases cuentan, digan lo que digan algunos que se creen que los votantes están para depositar una papeleta en una urna el día que les mandan, y después a callar y a tragar con lo que haga o diga el partido correspondiente. Pues va a ser que no.

Agustín Pery habla de "las ultimas dentelladas de Teodoro", menudo personaje. "En despachos, redacciones, cenáculos y corrillos varios repetía en salmodia que su ¿compañera? Ayuso tenía algo tan gigantescamente turbio como 300.000 euros públicos con su apellido. Cuentan los receptores de sus anzuelos que acompañaba sus averiadas, hoy lo sabemos, confidencias de una media sonrisa de suficiencia, algunos aseguran que se recreaba en unas comillas y un gesto, «investigad por ahí, algo hay que nos obliga a sacarla de la carrera», la mano desmadejada, el dedo índice señalando a un infinito cuajado de certezas, yermo de pruebas". "Eso, Teodoro, fue tu pecado, tu caída, la justa penitencia". Te jorobas, ella sigue ahí y tu te vas a Murcia a lanzar huesos de aceituna, machirulo.

Pero eso es ya pasado. El futuro, como ve Carrascal, perro viejo, es que la fiscalía - de quién depende la fiscalía, pues eso – Sánchez y Dolores Delgado, su ex ministra, se ha lanzado a tomar el relevo a Teo y Casado en la persecución a Ayuso. "Aparte de que la entera jauría mediática que apoya al Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado tras ella, sin respetar demasiado la presunción de inocencia". Presunción de inocencia. Eso solo vale en un juicio, y en España los juicios se hacen en La Sexta, El País, eldiario.es y demás medios sanchistas.

Y un detallito en el que nadie parece haber reparado, salvo Karina Sainz Gordo y la subdirectora de Libertad Digital, Mercedes Rodríguez. "El líder con aspecto de niño de San Ildefonso ha ejecutado una cacería de brujas de manual y también ha desplegado una enciclopedia de la misoginia". ¿Dónde está Irene Montero y las feministas? Ayer creí que me daba un telele cuando vi a Fallarás en Cuatro defender a Ayuso de los maromos de su partido. La única de las llamadas feministas que ha sido coherente en este caso.

Manuel Marín habla del papelón que están haciendo los periodistas. "Cuando un periodista termina llamando a un político Pablo, Pedro, Soraya o Paco, no digamos ya Teo, Chus, Santi, Rafa o Cuca, malo. Son tuteos que lo desvirtúan todo y crean falsas complicidades con las que uno ya no diferencia entre la fuente y el amigo. Ahí muere una parte del periodismo. Revela que la distancia se acorta, las simpatías se alargan y la autonomía se resiente". (Dirán que yo también lo hago, pero yo no conozco a ningún político personalmente, ni ellos a mi. Es un recurso para hacer más ligera la lectura).

Veamos que marcianada le ha contado Teo a Carmen Morodo el día de su despedida. Qué morbo.

"El PP dará paso a una candidatura única y a una gestora con cuota de todos los barones". "Casado decidirá su futuro tras escuchar hoy la opinión de los dirigentes territoriales que no se cierran a que vaya en la lista de Feijóo". El chico no tiene forma de ganarse la vida si no es en la política, así que tendremos que seguir manteniéndole.

"Los barones cuentan con que Isabel Díaz Ayuso se mantenga en Madrid , y opte a presidir el partido regional. Pero aunque la urgencia es contener la crisis interna, y recuperar una imagen de estabilidad, no están ciegos ante la sombra de la investigación abierta por la Fiscalía, que dirige Dolores Delgado sobre los contratos a familiares de la presidenta, y la posibilidad de que este tema «engorde» y obligue al presidente del partido, que salga del congreso, a tomar decisiones impopulares, que hoy se evitan a toda costa. ". Vamos, que Teo y Casado se encomiendan a Sánchez para que le haga el trabajo sucio contra Ayuso que ellos no pudo concluir ni con chantajes, amenazas y extorsiones. Porque, nunca lo repetiremos bastante: ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso.

"El reproche interno a Casado y su equipo tiene como principal foco, precisamente, la gestión del choque con Ayuso, las informaciones sobre el presunto espionaje a compañeros, y que se la haya tachado de corrupta en público, abriéndosele un expediente para cerrarlo al día siguiente". Y ofreciendo eso como un intercambio de cromos. Yo te cierro el expediente y tu aceptas que eres una corrupta. Hizo bien Ayuso en mandarle a freír espárragos. Un ejemplo de valentía y dignidad.

El editorial se empeña en defender a Egea. "Ha cumplido su papel en esta etapa que termina, contribuyendo a relanzar la formación popular tras la debacle de la moción de censura que tumbó al gobierno de Mariano Rajoy, cogido de sorpresa, y que supuso un daño mayor para el partido. García Egea, como la mayoría de sus antecesores en la Secretaría General, ha tenido que tomar decisiones de organización impopulares, velando por el cuadro de conjunto, frente a las posiciones –y las legítimas ambiciones–, de unos líderes regionales con problemas propios". Teodoro es un mal bicho y el principal culpable de lo que ha pasado.

Vicente Valles está también en contra del derecho a manifestación. O de algunas manifestaciones, depende de si le gustan o no. "Es grande la tentación de resolver los problemas políticos por vía callejera. Pero ese método supone la desautorización del sistema representativo que identifica la democracia". "Las decisiones no se adoptan en función de quién dispone de mejores cuerdas vocales para gritar más fuerte, ni de quién tiene la habilidad de reunir a más personas para protestar. Hay procedimientos y, en última instancia, hay votaciones". Las votaciones se hacen en las elecciones. Y si ves que un dirigente político, en este caso Casado, quiere hurtar el resultado de las urnas , en este caso Madrid, la gente está en su derecho a hacerle saber que ha dejado de representarles.

"Ahora, militantes y simpatizantes del PP muy enfadados –y con buenos motivos para estarlo– han intentado condicionar el devenir de su partido ocupando la calle Génova a voz en grito. La democracia representativa –la democracia, sin más– tiene un problema". Tienen un problema quienes tratan de cambiar en los despachos lo que dicen las urnas. Eso sí que es un problema. Tanto como si lo hacen abusando de la figura de la moción de censura como si lo hacen a través de golpes de estado como el que intentó perpetrar el PP de Casado contra Ayuso. Ya ocurrió con Sánchez, por mucho que el comité general del PSOE lo hiciera con las mejores intenciones -cosa que con el PP no ha ocurrido- . Los partidos tienen que entender de una vez que dependen de la gente que les vote. Esperemos que hayan aprendido la lección.