Por pena, la razón del aplauso al último discurso del "presidente Casado" en el Congreso

Ni Pedro Sánchez ha querido hacer sangre con la situación actual que vive el Partido Popular. Esta mañana hemos asistido a una Sesión de Control histórica en la que el todavía presidente del PP, Pablo Casado, a pesar de haber perdido el apoyo de casi todo el partido, ha recibido un sonoro aplauso de los suyos.

"Ha sido muy triste para todos verle marchar", ha dicho la hasta hace dos días secretaria ejecutiva del PP en el Exterior, la gallega Ana Vázquez. Quien insistía en El programa de Ana Rosa en que "hoy ha sido un día muy duro" para la gente que quiere a Pablo Casado pero la situación era ya insostenible después de días en los que el "entendimiento entre compañeros estaba cada vez más fracturado".

Diputados muy cercanos al presidente del partido coinciden en señalar que "Teodoro García Egea ejerció demasiada influencia sobre Pablo Casado", lo que terminó por distanciarles. Afirman que han aplaudido porque "les da pena" que todo haya acabado así, en referencia a que Casado ha sido arrastrado por su secretario general.

Por difícil que parezca de entender, una de las personas que le ha aplaudido dentro del hemiciclo ha sido la exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo, quien lo ha hecho porque se ha dejado llevar "por el sentimentalismo y la piedad" ha explicado más tarde a TVE. Considera la diputada por Barcelona, a quien el PP le abrió un expediente sancionador en diciembre por romper la disciplina de voto al votar en banco el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, que "es normal sentirse conmovido desde el punto de vista humano y personal" pero que frente a los sentimientos "están los hechos" y para Álvarez de Toledo la crisis provocada en el PP por sus dirigentes es "inaudita, absurda y autodestructiva".

Tras reconocer durante la entrevista que "en un momento puntual se ha puesto en pie" en el hemiciclo, ha preferido contrarrestar ese "sentimentalismo" con los ataques que la Dirección Nacional ha emprendido contra ella misma y contra Ayuso. "Sufrí filtraciones, operaciones de acoso y derribo, y en el caso de Ayuso más porque el presidente del partido ha llegado a acusarla en un programa de radio de corrupción y sin pruebas".

Esa entrevista del viernes en la COPE fue el punto de inflexión para muchos miembros del Partido Popular tal y como ha explicado en Es Noticia la diputada Marta González. "En esa entrevista no se aclaró lo suficiente" que no hubiese una relación causa efecto entre las acusaciones de espionaje y las de supuestas comisiones ilegales. Y pronto se dieron cuenta de que las personas de su entorno estaban enfadadas, los votantes les paraban por la calle para pedirles explicaciones y sus teléfonos no paraban de sonar para preguntarles ¿qué estaban haciendo? y para reclamarles que "pararan esta situación", ha explicado en esRadio. A pesar de ello, ha dicho que muchas veces hay que "tomar decisiones que son muy dolorosas y que implican dejar caer a personas a las que uno tiene afecto", como es el caso del Grupo Parlamentario Popular con el presidente del partido.