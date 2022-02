El chantaje emocional de Casado a Feijóo: "Pensad en mis hijos y en mi mujer"

El Mundo

"Pablo Casado firma su renuncia pero impone presidir el PP otro mes". Vamos, que no se va. El extorsionador tramposo se la jugó a Feijóo y el gallego cayó en la trampa como un lila. Esto ha pasado porque, como decía Rubalcaba, en España enterramos muy bien, pero esta vez lo hemos hecho antes de tiempo. Ayer, columnistas, tertulianos y redes sociales lloraban por el bueno de Casado después de haberle puesto verde anteayer, y el bueno de Casado se creció y pensó, anda, pues sí que me quieren, no me voy ni de coña. Lo mismo nos larga un discurso de despedida todos los miércoles en el Congreso hasta abril.

Lamet cuenta "La "movida de Teo con Pablo" que desembocó en la renuncia de García" y Egea" y que "Casado se inventó otro expediente contra Ayuso para aferrarse al cargo". Por lo que vemos, Casado hace cualquier cosa para aferrarse al cargo. Al final el bueno de Casado va a ser más malo que la quina.

A Raúl del Pozo se le puede atragantar su columna de despedida. "Pablo Casado ha caído estrepitosamente de la cumbre a la nada. Lo han abandonado, uno a uno, todos los suyos. En la sesión de control se despidió de los que acabaron con él, le ovacionaron en esa escena tan ternurista, tan hipócrita, tan española de hacer buen entierro, al que disfrazó su debilidad de alegato contra la corrupción; el partido lo abandonó porque el poder es el dominio sobre los demás y comprobaron que carecía de autoridad. A pesar de los aplausos no era ni temido, ni amado". Pues esta vez ha sido un entierro interruptus.

También Arcadi Espada entierra a un muerto que sigue vivo. "Pablo Casado puso fin ayer a su vida política de la misma mediocre e inane manera con que la había vivido". "El mismo hombre que hace una semana acusó sin pruebas a su compañera Isabel Díaz Ayuso de un grave delito de tráfico de influencias y que remachó la acusación subrayando que tendría que dar cuenta de su desvarío moral a los 700 muertos diarios que entonces causaba la pandemia enfatizaba ayer su entrega a los compañeros". Hay que tener cara dura.

"Cada vez que se analiza la reacción de un líder político cuando se ve amenazado debe ponerse en primer plano la cuestión más prosaica: trata de mantener su trabajo". "Así no es difícil imaginar qué estará pasando ahora en la cabeza de Casado, abrasado con poco más de 40 años". Esperemos que sólo esté negociando el finiquito, pero si yo fuera Feijóo no me fiaría un pelo.

El País

"Los barones del PP aclaman a Feijóo como relevo de Casado", dice el titular del papel. "Los barones permiten a Casado continuar como líder hasta el congreso del PP, al que no se presentará", dice el digital. Casado se la metido doblada al PP y quiere ganar tiempo a ver si se le ocurre algo para atornillarse al sillón. Está a la espera de que la fiscalía de Sánchez le eche una mano contra Ayuso, y un mes es una eternidad.

Cuenta Elsa García de Blas cómo fueron las cosas ayer en Génova. "Los barones han concedido a Pablo Casado la salida digna que quería. El líder del PP podrá aguantar como presidente hasta el congreso extraordinario del partido, que se celebrará los días 2 y 3 de abril, un cónclave al que no se presentará". Ja. ¿Pero tan ingenuo es Feijóo? ¿No ha visto lo que le ha hecho a Ayuso?, a la que, por cierto, la mosquita muerta de Casado vetó en esa reunión porque era la única que no iba a caer en la trampa.

"A pesar de las peticiones de dimisión inmediata, el líder del PP ganó el pulso a los barones y no dimitió. Casado logró convencer a los barones para que no le hicieran salir "por la puerta de atrás" dando su palabra de honor de que apoyaba a Feijóo y de que no intentaría ninguna maniobra extraña". ¿Honor? En la última semana Casado ha desmostrado sobradamente que no tiene una pizca de honor y que maldita la falta que le hace tenerlo. El extorsionador solo está ganando tiempo.

El muy jesuita "volvió a defender que había actuado de buena fe en su guerra con Isabel Díaz Ayuso, apeló a su palabra e incluso a su familia para que le dejaran irse de forma digna". La buena fe del chantajista. ¿Cómo se va a ir de forma digna un extorsionador? Que le vimos todos con Herrera, que le llevamos viendo todos estos meses contra Ayuso.

"Pensad en mis hijos y en mi mujer", imploró el muy hipócrita. Haber pensado tú. "Os pido que no hagáis más sangre de la necesaria". Casado prometió que su apuesta era Feijóo y que no haría ningún movimiento aunque siguiera como presidente hasta el congreso. "Fiaros de mí, no os preocupéis". Y Feijóo cayó en la trampa de fiarse de la palabra de un tahúr. Pero Feijóo, con tu experiencia y a tu edad te dejas tomar el pelo por un chiquilicuatre de tres al cuatro, por hacer un homenaje a Aguirre. Al tragar con la imposición de vetar a Ayuso en la reunión, la principal víctima, los engañó a todos.

Y, al margen de Casado, alguien debería recordar a Elsa García de Blas que tienen un compromiso con la verdad. "Casado aún tenía algunos territorios de su lado. Era el caso, al menos, de Navarra, con Ana Beltrán; y de Madrid, con Pío García Escudero (se dejó fuera a Isabel Díaz Ayuso porque no tiene el poder orgánico), que se mantuvieron fieles". ¿Que Madrid es territorio de Casado y está representada por Pío García Escudero? No sé si reír o llorar. Reír porque una periodista sea capaz de poner por escrito semejante gilipollez, o llorar por el desprestigio de la profesión en este folletín sanchista (y ahora casadista).

ABC

"Casado deja paso a Feijóo pero resiste hasta el congreso de abril". Prometió y prometió, lloriqueó y lloriqueó lágrimas de cocodrilo, pero como dice Calleja, "nada impide que puedan presentarse otros candidatos". "A la salida, los barones negaron que se hubieran producido discrepancias en la segunda planta de Génova durante la reunión, y subrayaron que el comunicado tenía el respaldo de todos". ¿A la salida no tuvieron la sensación de que Casado les había robado la cartera?

Todas las columnas se han quedado anticuadas porque dan por hecho que Casado se va, pero no se ha ido.

Alberto García Reyes "Feijóo es Churchill al lado de Casado. Y tiene al resto de barones de su parte, aunque esto no signifique nada en la actual política sin principios porque, por ejemplo, López Miras era todavía el lunes partidario acérrimo de García Egea". Primera advertencia a Feijóo después de haberle perdonado la vida a Casado ayer. Que se vaya preparando. Ayer le apoyaban los barones, puede que hoy dejen de hacerlo.

Ignacio Camacho dice que "si va a mandar Feijóo alguien tendrá que empoderarlo para que sirva de referente inmediato antes de que las intrigas de salón le compliquen el paso. Y ese alguien sólo puede ser una gestora con autoridad, respeto, crédito y atribuciones de poder orgánico. El último servicio de Casado debería consistir en facilitarla sin poner obstáculos". ¿Servicio? La garrapata Casado solo sabe servirse a sí mismo y no deja de poner obstáculos. Si le dejan ahí un minuto más cometerán un grave error que acabará con el partido. Advertido está.

La Razón

"Los barones cierran filas con Feijóo y piden a Casado que se vaya ya". Pero este es el titular de antes de acabar el cónclave de maromos peperos. Así que en el digital toca corregir. "Casado sigue hasta el congreso y acepta que Feijóo sea presidente". Ja. "Pablo Casado se resistió durante más de cinco horas a dimitir y varios dirigentes le exigieron un compromiso por escrito". Y si no lo cumple qué, ¿le van a denunciar por mentir? Madre, qué panda de primos.

"Fue una noche histórica en Génova. Y de la que se quedó fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que Pablo Casado marginó del cónclave autonómico que convocó para decidir el futuro del partido. Por eso, a la misma hora en la que la sede nacional del partido volvía a ser la protagonista de todos los focos, Ayuso estaba apoyando al Atlético de Madrid en el Wanda. La representación del PP madrileño quedó en manos de Pío García Escudero, «elegido por amplia mayoría de los afiliados y ganador de distintas elecciones», valoraban, con ironía, desde la organización regional", dice Carmen Morodo. Qué va, Carmen, que dice El País que a Madrid la representa Pío García Escudero. Lástima que no pueda poner emoticonos. El muy lagarto de Casado sabía que si la dejaba estar a ella no la podría engañar.

"La ventaja de esta situación tan crítica es que el partido está bastante unido. «Contra alguien», precisaban anoche en una de las organizaciones regionales con más peso territorial, pero, al fin y al cabo, no hay fractura porque incluso en el caso de que hubiera alguna candidatura alternativa, sería anecdótica en cuanto a su repercusión, aunque un drama si consiguiera los avales necesarios como para forzar la celebración de primarias". Y ahí está la jugada que le ha hecho ese buen tipo que dicen que es Casado a Feijóo para debilitarle y meter al gallego justo donde no quiere, en un lío monumental.

Al perdonarle la vida, Casado enredará para ganar tiempo, que no le quepa a Feijóo ninguna duda. Pero todo esto son escaramuzas palaciegas. La última palabra la tienen los votantes. Y si en el PP no han tenido lo que hay que tener para poner de patitas en la calle a un extorsionador chantajista serán los electores los que lo hagan. Y en lugar de enterrar a Casado enterrarán al PP.