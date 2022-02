La "maldición" de Sánchez: "Desde que está en el Gobierno nos suceden todas las desgracias"

El Mundo

"Putin desafía a occidente con su ofensiva total en Ucrania". Menos mal que la OTAN cuenta con Sánchez, que ayer se puso muy campanudo y advirtió al líder ruso de "consecuencias de grande alcance". No concretó si le va a tirar nuestra bomba atómica o le va a mandar a Ayuso.

"Putin siembra infamia en Ucrania y pone a prueba a Occidente", dice un editorial en el que amenaza seriamente a Rusia con una multa. "No se puede consentir la política de hechos consumados". Que eso está muy mal, hombre, no es pacifista ni democrático.

"La Unión Europea prepara el mayor paquete de sanciones de su historia para responder a la agresión rusa". Se va a enterar Putin de quién es la Unión Europea. A ver si de paso, nos enteramos los demás también.

"Juanma Moreno ofreció Sevilla como sede del congreso si no hay 'líos'". Sed buenecitos, que os conozco.

Federico Jiménez Losantos no se fía un pelo de Casado. "Antes de empezar la guerra contra Sánchez, Feijóo ha perdido su primera batalla, contra Casado, Teodoro y los enemigos de Ayuso, dentro y fuera del PP. Porque no conseguir la dimisión del líder que ha provocado la peor crisis en la historia del partido es una prueba de debilidad, alfombrada por el sentimentalismo mediático". Y es que está La Sexta, la televisión donde se apelotonan los votantes del PP, regalando los oídos a Casado, ese facha ultra que pactaba con Vox, reconvertido en demócrata de pro. Los votantes del PP, fervientes seguidores de Ferreras y el bloguero Escolar, no pierden ripio y esperan con fervor el golpe de Estado que prepara Casado contra Ayuso con la ayuda del Gobierno y la fiscalía –valga la redundancia– con la colaboración de La Sexta y su armamento mediático.

Dice Federico que "el error de Feijóo parte de no ver en la manifestación del domingo una crisis de legitimidad del PP no sólo de Casado. Y no anunciar que venía a limpiar de canallas el partido, su expulsión y denuncia ante los tribunales y escenificar que él estaba con Ayuso, no con los difamadores. Nunca debió aceptar, aunque lo criticara, que Madrid fuera representada por García Escudero. Aunque no sea su estilo, debió pasearse con Ayuso por la calle, haciendo suya una legitimidad que no le dará ningún congreso extraordinario".

"Casado habría huido si Feijóo hubiera dicho que Ayuso es víctima de una mafia interna, compinchada con Sánchez. No lo hizo y aceptó de hecho el linchamiento delictivo de Ayuso por Casado. Le dejaron gimotear que se iba y se ha quedado. Pero Casado, que es Sánchez, no está muerto, sino mal enterrado. Y el enterrador, chasqueado, aún no entiende qué ha hecho mal". Después de la que ha armado en una semana y Feijóo le da un mes más.

Juanma Lamet cuenta la reunión donde Casado gimoteó por sentirse maltratado. "Casado detalla el calvario emocional que está viviendo su familia por su situación, pero sobre todo razona que el castigo que está recibiendo es excesivo". ¿Pensaste, Casado, en cómo se sintió la madre de Ayuso cuando la llamaste corrupta a voces en una radio? ¿Pensaste, Casado, en cómo se sentirían los hijos de Abascal cuando le acusaste en el Congreso de pisotear la sangre de las víctimas de ETA? A veces no hay nada como probar tu propia medicina.

El País

"Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania". Y dicen que nos va a tirar una bomba nuclear. Lo mismo cae en Génova 13. Dice el editorial que lo de Putin es "una irresponsabilidad". Este Putin, qué señor tan revoltoso. "Toda la estructura multilateral europea se ve sometida a un reto existencial", nos vamos a gastar una pasta en psicólogos.

"La respuesta que merece la invasión requiere resolución y rapidez en grado máximo". Y a El País se le ocurre que "la imposición inmediata de un severo régimen de sanciones", harán temblar a Putin.

"Casado: 'Fiaros de mí, no voy a ser parte del problema'". Ya es penoso que tenga que decir eso. Los barones salieron de Génova, 13 entre una maraña de cámaras, tras el pacto que puso fin a la etapa Casado en el PP. "Él sigue en shock", cuenta uno de ellos. "Había interiorizado que iba a ser presidente de España". Podía haberlo sido si no se hubiera dejado llevar por el peor de los defectos del ser humano: la envidia cochina.

ABC

"Putin toma Ucrania a sangre y fuego". Pues al estilo Putin, que no es precisamente un miramelindres. Pero que no se preocupan los ucranianos que ya está Javier Bardem en ello.

"Putin amenaza al mundo", dice el editorial. "Todos los dirigentes de la UE y la OTAN han condenado sin paliativos la invasión de Ucrania y todos van a tener que asumir el coste de aislar económica y diplomáticamente a Rusia con las medidas sancionadoras más fuertes que se puedan concebir". A Putin no le llega la camisa al cuello.

Del PP habla Rosa Belmonte, que alucina con que ahora se den cuenta de la "'ruptura emocional con la militancia'. Esa ruptura ya existía desde hace meses, cuando no se había detonado el fachaleco, con militantes, simpatizantes y votantes. Cuando se negaban a que Ayuso dirigiera el partido en Madrid y la gente sólo veía matonismo y celos".

"Ahora, tras el contrato, las revelaciones de espionaje (o el intento), los expedientes que se abren, se cierran y hasta se inventan o la Fiscalía investigando, lo único seguro es la sombra de sospecha sobre Ayuso. Aparte de su salida con patadas en el culo, es lo que estos muchachos han logrado". Y que La Sexta eleve a Casado a los altares, estará contento, la extrema izquierda le ha otorgado al fin la medalla de moderado.

La Razón

"Putin rompe la paz en Europa con una guerra total en Ucrania". "Es preciso llevar al ánimo de los autócratas que el precio a pagar por sus acciones será muy alto. las sanciones tengan que estar dirigidas, también, sobre aquellos individuos que toman las decisiones, sostienen al régimen o se benefician de él", amenaza seriamente el editorial.

Abel Hernández culpa a Sánchez. "Nadie podrá negar que desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno nos suceden todas las desgracias, todas las plagas imaginables, como si fuera una maldición. No sé qué más puede pasar". No, si al final Federico va a tener razón con la maldición de Francokamon. Hasta los pobres ucranianos están sufriendo las consecuencias de remover el cadáver del caudillo de su tumba.