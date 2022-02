España envía cascos de combate, chalecos antifragmento y trajes NRBQ al Ejército ucraniano

El Gobierno español se ha decidido a dar el paso. Los socios de la OTAN llevan días enviando diverso material militar a Ucrania con el objetivo de ayudar al Ejército de este país para que pueda tratar de defenderse de la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin. Eso sí, el material que manda España no es en ningún caso ofensivo, sino solo servirá para la autoprotección de los militares ucranianos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que el material que se envía para apoyar al Ejecutivo de Kiev está compuesta por 20 toneladas. Hay material sanitario para asistencia de heridos en combate y material de autoprotección, entre los que se incluyen cascos de combate, chalecos antifragmento y trajes de protección NRBQ (nuclear, radiológico, bacteriológico y químico) con dosímetros personales

El material sale este domingo desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a bordo de dos aviones de transporte A400M del Ejército del Aire. El primer destino es un aeródromo de Polonia, a 90 kilómetros de la frontera. Una vez allí, la carga es entregada a las autoridades de Ucrania que, con el apoyo del gobierno polaco, se encarga de introducirlo por vía terrestre en su país. Este modus operandi es similar al que están utilizando otros países de la OTAN.

En las últimas horas han sido varios los países aliados que han anunciado también el envío de material militar. Incluso, lo ha hecho Alemania, un socio que hasta ahora estaba poniendo todo tipo de impedimentos. No sólo no mandaba material, sino que no permitía que se usase su espacio aéreo para transportar material hasta Ucrania y estaba vetando el envío de material de otros países europeos cuyas patentes le pertenecen.

En las últimas horas, el Gobierno de Berlín ha anunciado el envío a Ucrania de un millar de misiles antitanque y 500 misiles Stinger –sistemas antiaéreos utilizados para derribar helicópteros y cazas de combate que vuelan a baja altura–, además de 14 vehículos blindados y 10.000 toneladas de combustible.

El Ejecutivo alemán también ha dado luz verde a Estonia para el envío de nueve obuses D-30 con su munición correspondiente y a Países Bajos para el envío de 400 cañones antitanque. Los holandeses también han enviado 200 misiles tierra-aire Stinger, 100 rifles de francotirador con 30.000 piezas de munición, 3.000 cascos de combate y 2.000 chalecos antibalas. Bélgica , por su parte, está en medio del proceso de envío de 2.000 ametralladores y 3.800 toneladas de combustible.