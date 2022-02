Podemos, con Putin: critica el envío de armas a Ucrania, las sanciones y el veto a medios rusos

Podemos lo ha vuelto a hacer. Como en otras ocasiones, la parte más comunista del Gobierno se ha puesto del lado de Putin y contra la postura del PSOE y la UE en la invasión de Ucrania.

Podemos ha criticado la decisión de la Unión Europea (UE) de enviar armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa con la excusa de que "no va en la línea de la distensión" y pide centrar los esfuerzos en "encauzar" el conflicto con medios diplomáticos, ante las vías de diálogo abiertas entre ambos países.

Además, ha cuestionado el posible veto a los medios rusos, dedicados a la propaganda del Gobierno ruso, al entender que puede generar una "espiral peligrosa" y afectar a los corresponsales extranjeros en Moscú, así como una mayor reflexión sobre el impacto de las sanciones económicas, dado que deben centrarse en los oligarcas rusos y no en la población. Es decir, que Podemos se sitúa en la órbita de Putin contra la postura de toda la UE y de la parte socialista del ejecutivo.

Además, Podemos ha insistido en criticar más a la OTAN que ha Rusia, y dice que ya habrá tiempo para reflexionar sobre si el papel de la OTAN o su estructura militar, una vez se solucione el conflicto. En su opinión, la organización ha "entorpecido" las labores de paz en una crisis que se remonta hace años, para subrayar que en las protestas de este fin de semana los militantes de Unidas Podemos se han manifestado contra la guerra. Y contra la OTAN, lo que en estos momentos se puede leer como a favor de Putin.

El coportavoz estatal de la formación morada, Javier Sánchez Serna, ha manifestado que "no se puede hacer la guerra en nombre de la paz" y ha criticado, sobre la decisión de destinar 450 millones a financiar el envío de armas letales, que se empleen estos fondos humanitarios para "aumentar la escalda bélica". En ningún momento ha mencionado que ha sido Putin el que ha comenzado la escalada bélica atacando a Ucrania.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno, como han repetido varios actores del Ejecutivo estos días, está centrado en la ayuda humanitaria y el envío de material médicos y defensivo. Por tanto, está convencido de que España va a seguir en esto en lugar de fomentar una "escalada bélica", con una apuesta por el diálogo, la diplomacia y la acogida de refugiados ucranianos.

De esta manera, Podemos confronta de nuevo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha anunciado nuevos despliegues en la frontera rusa.

"La posición de la OTAN es reforzar la frontera de los países aliados, ahí estará España sin ninguna duda", ha subrayado Robles desde Líbano, donde ha asistido a la entrega del mando de la Misión de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en ese país (UNIFIL, por sus siglas en inglés) al general español Aroldo Lázaro Sáenz.

Sobre la medidas que prepara la UE para vetar a los medios rusos Russia Today y Sputnik, el dirigente de la formación morada ha dicho que ambos pueden ser "medios de propaganda" del Kremlin pero esta posible censura abre, a su juicio, una "espiral peligrosa", dado que Rusia puede poner en "cuestión" a los corresponsales de medios extranjeros en Moscú, lo que "no beneficia" "ni a un lado ni a otro".

También ha afirmado que la ofensiva de Rusia merece una respuesta en formato de sanciones económicas, pero ha desgranado que es pertinente hacer un "mapa concreto" de su despliegue, dado que Podemos ve efectivo dirigirlas contra los "oligarcas" rusos, pues la formación considera que las sanciones al conjunto de la población "no son justas".

Varios miembros de Podemos (también del PSOE) forman parte de la red izquierdista Grupo de Puebla, alienada con el régimen de Putin y la dictadura de Maduro. Entre ellos, Irene Montero, José Luis Rodríguez Zapatero o Adriana Lastra.

En la misma dirección se ha manifestado la portavoz federal de IU, Sira Rego, que ha opinado que la decisión de la Unión Europea (UE) de enviar armamento letal a Ucrania, ante la invasión rusa, "no es la salida oportuna" y ha opinado que la "escalada militar" no es una opción en este conflicto, que debe resolverse desde la diplomacia y el diálogo.

También ha criticado que el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, lleva tiempo demostrando "no estar muy acertado" tras criticar este lunes a partidos políticos que se manifiestan en contra de la OTAN, dado que no es el momento de lanzar elucubraciones sobre fuerzas políticas que, como en el caso de la izquierda, han dejado clara su condena a la invasión, a la vez que han entonado el "no a la OTAN".