Sánchez "se resiste hasta a mandar chalecos antibalas a Ucrania por la presión de Podemos"

El Mundo

"Europa despierta y Putin activa la amenaza nuclear". Definitivamente este tío se ha vuelto loco. Hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. El editorial celebra paso como "la expulsión del sistema Swift -sociedad para las comunicaciones interbancarias y financieras mundiales- de varias entidades financieras rusas, junto a acciones como la congelación de los activos del Banco Central Ruso para evitar que el Kremlin pueda compensar con sus reservas internacionales el efecto de las sanciones de los Veintisiete, EEUU y el Reino Unido". "Son un castigo que sí golpeará con dureza a Moscú. Tanto que un Putin enloquecido e instalado en una irracionalidad que le asemeja a los más peligrosos dictadores de la historia puso ayer en alerta a sus fuerzas nucleares". Habrá que pensar en medidas más contundentes.

"Ante los movimientos que se están produciendo, desde España cabe también preguntarse por la posición de nuestro Gobierno, que parece haberse vuelto invisible. Sánchez ha adoptado un perfil tan bajo que nos deja huérfanos del necesario liderazgo ante una crisis de estas dimensiones. Y no nos puede enorgullecer que fuéramos uno de los últimos países comunitarios en cerrar el espacio aéreo a aviones rusos o que mientras la mayoría de nuestros socios ya han aprobado el envío de material militar para apoyar a los ucranianos, Moncloa ayer pareciera seguir resistiéndose -quién sabe si por presión de Podemos- a mandar siquiera chalecos antibalas". Creo que al final Sánchez ha mandado agua mineral.

Federico Jiménez Losantos dice que "estamos ante una típica operación comunista. Bardem, Oscar de la Desvergüenza, dice que con Putin ha vuelto el imperialismo zarista. Y ante la embajada de Ucrania, hay que tener cuajo, recitó el argumentario del PCE y Podemos". Los podemitas andan como pollo sin cabeza con esta guerra. Son prorrusos pero en estos momentos no queda muy guay estar con Puntin.

El País

"Putin activa su fuerza nuclear ante el inicio de la negociación". Dice el editorial que "la Unión Europea ha impulsado una poderosa aceleración a la respuesta común contra la indefendible agresión de Putin a Ucrania. Se ensancha desde hoy el repertorio de acciones contra Rusia en todos los terrenos: el económico, el político, el financiero, el propagandístico y en el apoyo militar. La UE ha dado un salto cualitativo que transmite la gravedad que asigna al expansionismo de Rusia y ha pasado de las sanciones económicas a una acción disuasoria que, por primera vez, incluye también la decisión de facilitar material militar de combate a terceros". Y Sánchez a verlas venir.

Miguel González intentar dar la vuelta a la tortilla e identificar a Putin, no con los comunistas de Podemos que le admiran, sino con Vox.

"Abascal ataca al Gobierno para tapar su anterior tibieza con Putin" "Hace unos tres años, cuando el nombre de Vox empezaba a aparecer en las encuestas, su líder, Santiago Abascal, recibió una invitación para reunirse con Vladimir Putin". El caso es que Abascal rechazó esa invitación, a la que Iglesias hubiera ido encantado, pero según Miguel González no lo hizo "por discrepancias con el líder ruso, sino "por prudencia", según le dijo al escritor Fernando Sánchez Dragó. Eso sí, Abascal dejó claro que "no tenía manía" a Putin y que nunca "se había metido con él", aunque éste ya había intervenido militarmente en varias exrepúblicas soviéticas, como Ucrania y Georgia, y cometido numerosos atropellos a los derechos humanos en su propio país". Al contrario que Podemos, que ha expresado siempre su admiración por Putin hasta ahora, que no estaría bien visto y han optado por ignorar a Rusia y enarbolar el No a la OTAN, como si hubiera sido la organización la que hubiera invadido Ucrania. No tienen vergüenza.



ABC

"Putin activa su fuerza nuclear para amenazar a Occidente". Otra vez la guerra nuclear. "El paso al frente de Alemania debería ser seguido por los demás países de la UE y la OTAN, porque empieza a decidirse no solo la libertad de Ucrania, sino cómo será la seguridad del mundo", dice el editorial. No ver la dimensión histórica del nuevo papel de Alemania es un error absoluto", dice el editorial.

Dice Carrascal que "Putin es hoy el gobernante más insultado del mundo. Unos le comparan con Stalin, otros, con Hitler. Ambos aciertan". "Aunque el mayor daño puede llegarle de sus exsatélites. Polonia. Hungría, Rumanía, los estados bálticos, que han visto en directo cómo se las gasta el zar hoy en el Kremlin, se apresuran a acoger a los cientos de miles, la ONU calcula millones, de refugiados. Algunos de ellos han objetado normas de la Comunidad Europea que les ha acogido. Ahora se dan cuenta de la suerte que tienen al pertenecer a ella. Y a la OTAN".

"En cuanto a nuestra izquierda, elige como siempre la actitud más farisaica: la OTAN es la culpable". No tienen sentido del ridículo.

Pilar Cernuda habla de Pablo Casado, "un gran tipo que no sabe de estrategia". Bueno, gran tipo tampoco. "Esa convicción de que sería el próximo presidente del Gobierno ha sido probablemente el principal error de Pablo Casado, que no quiso escuchar a quienes le advertían que no iba por el buen camino". Anda que no le advertí veces de que se estaba haciendo un Rivera. Pues ni caso, oiga.

"No atendía a nada ni a nadie. No quería que nadie perturbara el escenario que había construido y consideraba indiscutible, él en La Moncloa, gracias a la ayuda inestimable de Teodoro García Egea, en el que tenía plena confianza. Por supuesto, tampoco admitía la menor crítica hacia su secretario general, el todopoderoso Teo, el auténtico mandamás del partido porque como dijo Casado en más de una ocasión, le había otorgado la máxima autoridad para dirigir el PP". El señor que actuaba por sus "pelotas".

"Los que se relacionaban con Casado desde hacía años decían no reconocerlo. Presidía el PP con ideas preconcebidas que no estaba dispuesto a discutir, y mucho menos a cambiar. Se dejaba llevar por filias y fobias, obsesionado con Pedro Sánchez por un lado y por Santiago Abascal por otro ". Y Ayuso, Pilar, mejor no olvidar a Ayuso.

"Si hay algo que no consiente Pablo Casado es que se pueda poner en duda su honorabilidad". Ahora, él sí puede poner en duda la honorabilidad de los demás en una cadena de radio.

"Deja la presidencia del PP una buena persona, un buen tipo, como se diría coloquialmente. Pero no dedicó ni un minuto a reflexionar sobre los mensajes de alerta que le llegaban de todas partes. Incluyendo las personas que más le querían". Será todo lo buena persona que quieran, pero se ha portado muy mal. Y ahora, sus últimos soldados desfilan por La Sexta, la cadena del odio a la derecha, ante el estupor de los votantes del PP.

La Razón

"Amenaza nuclear de Putin". "Putin soltó un manotazo sobre la mesa que aguanta el pulso geoestratégico al que se ha empujado al mundo con la baza de su arsenal nuclear", dice el editorial. "¿Por qué? Las razones ciertas solo se encuentran en el intelecto de este autócrata, un auténtico tahúr, que ha comprendido y ha penetrado en las fortalezas y las debilidades de los gobiernos y las sociedades occidentales, de sus capacidades y de su determinación, durante su prolongadísimo mandato". "En realidad, lo que Putin ha activado es uno de los misiles más poderosos que existen en los conflictos de cualquier época, el del miedo. Miedo a un mundo que creíamos haber superado, del que pensábamos haber aprendido". Ya te digo, a algunos nos ha devuelto a la juventud. ¿Qué harías tu en un ataque preventivo de la URSS?

"Ahora, lo inteligente y lo prudente es no incidir en la idea monigote y caricaturesca de este señor de la guerra como un demente capaz de todo ni relativizar su retórica expansionista como si fuera vana y teatral. No. La invasión de Ucrania, la tormenta de fuego y destrucción que ha desatado sobre una nación pacífica y sobre millones de personas, constituye una lección de presente y de futuro a propósito del personaje". Pues habrá que acabar con el personaje.

"Feijóo vendrá a Madrid con pactos de Estado". Ya. Se va a encontrar enfrente a un gobierno formado por socialistas, comunistas, proetarras, separatistas. Da hasta lastima, el gallego. Antonio Martín Beaumont dice que le PP está hecho unos zorros, que la crisis "ha supuesto una ruptura con las siglas por parte de afiliados, simpatizantes y electores que va a ser difícil coser".

"Si alguien cree que, muerto el perro, se acabó la rabia, se equivocará. De momento, los populares se han embarcado en un insólito "remember" estilo Juana la Loca portando el cadáver de su esposo por España. Han quitado los galones de presidente a Pablo Casado aunque lo han dejado en su despacho para que tenga un adiós digno . Un suplicio". Un despropósito.

Carmen Morodo dice que con Feijóo vienen tiempos nuevos también para el PSOE. "Pedro Sánchez está obligado a revisar sus planes porque empieza otro partido, con otras cartas. Alberto Núñez Feijóo no es Pablo Casado".

"Casado no ha caído por Isabel Díaz Ayuso, sino por los heridos que provocó en la estructura orgánica, y que, aún convalecientes, no han dejado pasar la oportunidad de sublevarse". Vaya, como se le nota a Morodo que ya no le susurra Teo.

"Si Sánchez cree que puede estar contento, porque esta crisis dará todavía más vuelo a sus colaboradores de eso que llama la «ultraderecha», es que ha leído mal las claves de su nuevo adversario. Con Feijóo en Madrid, meter miedo por el presunto ataque de la ultraderecha se cae por su propio peso". Que no se preocupe Sánchez, no es el único en estar en primero de leer las claves de Feijóo. Todos somos becarios en entender a este señor de Galicia. Con lo facilitos que son los de aquí.