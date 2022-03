Después del discurso de Pablo Casado en la Junta Directiva Nacional del PP, marcado por el victimismo y una vez más por no asumir ninguna responsabilidad de la campaña de acoso a Isabel Díaz Ayuso, la presidente de la Comunidad de Madrid ha intervenido y le ha respondido con contundencia.

Ayuso ha pedido "expulsar" del partido a todos los que hayan formado parte de la "campaña" contra ella: "No creo en las heridas cerradas en falso", ha sentenciado la dirigente madrileña que ha querido tomar la palabra para defender su honorabilidad y criticar los ataques que han sufrido tanto ella como su familia.

"Ayuso ha tomado la palabra, ha dicho lo que pensaba y tenía todo el derecho", explicaba al término de la Junta uno de los barones del partido. La presidenta de la CAM preparó a conciencia su discurso este lunes por la tarde porque "quería dejar claro lo que pensaba para que este ataque a un miembro del partido no vuelva a suceder", explican desde su equipo.

Lo nunca visto

"Nunca había visto estas prácticas", ha dicho "y no creo en las heridas cerradas en falso". Por eso ha pedido "que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle". La presidenta de la CAM ha seguido insistiendo en que "han sucedido hechos gravísimos" por lo que para volver a ganar la confianza de la opinión pública, "habrá que investigar y expulsar a sus autores" y también "saber por qué un estúpido anónimo acaba en forma de SMS en los teléfonos de nuestros adversarios políticos".

Díaz Ayuso también ha pedido aclarar "si esto tiene que ver con el nombramiento del Tribunal Constitucional o el de Cuentas, como sostienen muchos medios de comunicación", en referencia a la noticia que publicó Libertad Digital en la que fuentes del propio PP afirmaban que se había entregado estos órganos a cambio de información sobre la propia Díaz Ayuso.

"Ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Sánchez"

"El 4 de mayo lo teníamos todo. Una izquierda contra las cuerdas, desacreditada, despojada de los efectos de su propia propaganda, pero, sobre todo, un centro derecha ilusionado, convencido y fuerte. Pero da la sensación de que algunos pensaron más en protegerse por si llegaban momentos como este que en ser la verdadera alternativa a Sánchez", arrancó Ayuso su intervención dentro de la Junta Directiva.

La presidenta añadió que "ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia. Los socialistas, sólo en el gobierno de Moncloa, dilapidaron más de 300 millones de euros en compras defectuosas de material sanitario ¿Por qué creéis que hay tantos dirigentes en otras regiones que no dicen nada de todo esto?"

El daño a la Comunidad de Madrid

"El daño causado es para todos" ha dicho Díaz Ayuso, que ha recordado que "la Comunidad de Madrid es clave para el Partido Popular nacional y ahora se enfrenta a un desgaste insoportable". En su opinión gracias a estos hechos "estamos en manos del PSOE" y pendientes de "los tiempos que les convenga a los que nos quieren destruir" como por ejemplo con las denuncias que están ahora en Fiscalía y que manejará en el momento "que deseen ellos", asegurando que "el caso quedará en nada. Pero, ¿cuánto tiempo tardarán en darle carpetazo?"

Díaz Ayuso ha dibujado el panorama complicado al que se tendrá que enfrentar a partir de ahora: "Comisiones donde se nos llevará como corruptos, acoso mediático, penas de telediario" y ha lamentado que en "el resto de la legislatura en Madrid no se hablará de otra cosa, de hospitales, colegios y de todo lo que estábamos haciendo. Eso me lo esperaba de la izquierda, pero no de mi propio partido que ha sospechado de mí, después de 18 años de entrega en cuerpo y alma", ha dicho.

La popular también ha explicado lo que ha supuesto para ella la situación: "Tuve que hacer de tripas corazón en la convención de Valencia, en el congreso de Andalucía, en el de Castilla y León y en sus elecciones, o en el cónclave de Castilla- La Mancha", ha dicho. "Y siempre estuve ahí, siempre he estado donde se me ha pedido… mientras los mismos decían por lo bajo: 'Le queda poco para caer'".

"Dirigentes agraviados"

Sin embargo, ha querido también dejar claro que "lo que estaba pasando en la casa va mucho más allá de lo sucedido conmigo", ha dicho, por lo que en su opinión "hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país", a los que "se les ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando, a los que se trataba como a intrusos en su propio partido". "Por eso estamos así en las encuestas", ha concluido.

Ayuso ha recordado que "los socialistas, sólo en el gobierno de Moncloa, dilapidaron más de 300 millones de euros en compras defectuosas de material sanitario" y ha recordado que la Comunidad de Madrid fue "fuertemente castigada durante la primera ola y ante la inacción del gobierno, tuvo que hacer lo imposible para conseguir material con el que proteger a los sanitarios y salvar vidas", ha explicado.

"No nos gastamos el dinero del contribuyente en prostíbulos o mariscadas", ha dicho recordando lo ocurrido en algunos gobiernos del PSOE. "Peleamos los cierres ilegales de Madrid, demostramos al país la clase de gobierno que tenemos".

"Ni familiar, ni amigo"

Ha explicado también que su consejo de gobierno "jamás hizo otra cosa que actuar con rectitud y gran profesionalidad" y, por supuesto, "jamás benefició a ningún familiar y menos, mío", ha dicho. "Ni familiar, ni amigo. No encontraréis un ejemplo que me desmienta", ha vuelto a decir como ya ha hecho en anteriores comparecencias públicas. "El contrato famoso, del que se ha estado hablando en cada redacción porque había una misión encargada desde esta casa para que se supiera fue un contrato ajeno a mí. Me enteré en la séptima planta de su existencia un año y medio más tarde. Jamás medié en él".

Por último, parafraseando las infames declaraciones de Pablo Casado, ha dicho que "cuando en Madrid morían 700 personas nos dejamos literalmente la salud por salvar vidas. Y eso es algo que nos han reconocido los ciudadanos en las urnas. Espero que mi partido, también".