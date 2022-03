Borrell afirma que "Zelenski no es uno de esos líderes que huye en un coche" y Puigdemont se da por aludido

"Gracias a Dios Zelenski no es uno de esos líderes que huye escondiéndose en un coche. Él se quedará allí resistiendo y le tenemos que ofrecer nuestro apoyo". Estas palabras de Josep Borrell en calidad de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han soliviantado al separatismo. El prófugo Carles Puigdemont se ha dado por aludido hasta el punto de negar que escapara de España oculto en un maletero. En una larga reacción en Twitter, Puigdemont afirma que "Borrell sabe que yo no he estado nunca en ningún maletero y que fui a Bruselas para denunciar la represión española, tal como no he parado de hacer. Nunca he estado escondido. Los únicos días que lo estuve fueron los de mi prisión en Alemania e Italia por orden de España".

Com que molts interpreten que @JosepBorrellF m’ha al·ludit, voldria precisar uns quants punts. Ho faig a contracor, perquè en aquests moments tan tràgics per Ucraïna l’últim que cal és que la UE tingui representants tan irresponsables. Però em sento en l’obligació de fer-ho. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 28, 2022

El "problema" es que Borrell en ningún caso pronuncia la palabra maletero que se cuela en la respuesta de Puigdemont y que tampoco se refería a Puigdemont. El separatista prófugo se dio, sin embargo, por señalado y siguió con sus arremetidas contra Borrell en estos términos: "No tenía ninguna duda de que el ataque del Estado español contra los catalanes que celebramos el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 de manera pacífica era propio de un estado autoritario. Parece que alguien lamente que en Barcelona no hubiera un baño de sangre. Eso es muy serio".

Tras Puigdemont irrumpió en escena Jaume Giró, exdirectivo bancario convertido en consejero de Economía por orden del secretario general del partido de Puigdemont, Jordi Sànchez. Giró exigió la dimisión de Borrell. Menos osada ha sido la portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, quien ha asegurado que lo del alto representante es una "broma de carácter interno que no tiene ningún tipo de gracia y busca ofender a miles de catalanes, como ya ha hecho en otras ocasiones".

En paralelo, medios como Catalunya Ràdio, la emisora de la Generalidad, o La Vanguardia, han distinguido a Borrell con comentarios muy críticos. El diario del conde de Godó, por ejemplo, dice que Borrell "no ha estado acertado al comparar al presidente ucraniano con Puigdemont" y la conductora del matinal de la emisora pública, Laura Rosel, ha dicho que "Borrell ha meado fuera del tiesto". Otro referente del independentismo, Pilar Rahola, ha llamado a Borrell "mala persona".



Sin embargo, Borrell no se refería a Puigdemont, sino a Víctor Yanukóvich, el expresidente de Ucrania aliado de Putin que huyó de su país a finales de febrero de 2014. Y lo hizo oculto en un coche. Borrell también ha aludido estos días a que la fecha del comienzo de la invasión de Ucrania no es casual, puesto que se cumplen ocho año exactos de la huida de Yanukóvich, a quien se refería en el comentario que el separatismo y los medios afines han interpretado como un ataque a Puigdemont.

La abstención de Puigdemont

Las reacciones confirman el ombliguismo y victimismo del que suele hacer gala el separatismo, que trata ahora de situarse al lado de Ucrania y frente a Rusia tras haber buscado el apoyo de Putin para desestabilizar España. De hecho, Puigdemont fue uno de los pocos diputados del Parlamento Europeo que se abstuvo en la votación del pasado 16 de febrero para ofrecer ayuda financiera a Ucrania. Fue, junto a parlamentarios "anticapitalistas" y de Bildu, del grupo de abstencionistas, un total de 41. Otros 55 diputados, incluidos los de Podemos, votaron directamente en contra. La resolución de entregar 1.200 millones de euros a Ucrania se aprobó por una aplastante mayoría, 598 votos a favor.