Los "tres delitos" de Casado: "Espionaje ilegal, chantaje personal y secuestro del partido"

El Mundo

"Pablo Casado reivindica su legado 'sin rencor' y promete 'lealtad' a Feijóo". ¿Lealtad? Feijóo, ándate con ojo, ya sabemos todos lo que entiende Casado por lealtad. Contratar detectives para buscar basura contra ti. Menudo individuo. Y encima va de víctima por la vida.

"Ayuso carga contra Pablo Casado por intentar 'destruirla' y pide 'expulsar' del PP a quienes participaron en la 'campaña' contra ella". Es lo menos que puede hacer el PP. Lo que ha tenido que aguantar esta mujer.

Lucía Méndez detesta a Ayuso y nunca se ha molestado en disimularlo. Hoy suelta bilis aliñada con unas gotitas de difamación. Con las mismas pruebas que cuando acusó a la presidenta estar detrás de las manifestaciones en Génova sin aportar ni una sola evidencia.

"El hombre que más necesitaba consuelo de verdad era Pablo Casado". ¿Que necesitaba consuelo? ¿Después de montar una trama de acoso y derribo contra Ayuso, de intentar extorsionarla, por envidia pura? Que le consuele su mujer. Aunque ya está Lucía y una legión de periodistas de extrema izquierda para consolarle.

"La Junta Directiva estaba pensada como un primer acto de duelo por el líder frustrado que produce pena en lo personal". ¿Un primer acto? ¿Es que va a haber más? "Flotaban muchas cosas... hasta que llegó Ella", dice Lucía con su mala baba habitual. "Ni compasión, ni clemencia, ni bobadas. Que paguen". Ayuso no ha recibido compasión, ni clemencia ni de los compañeros que la han perseguido ni de la prensa antiayusista que la ha machacado -y la siguen machacando- hasta la saciedad.

"A la presidenta madrileña no le basta con que Pablo Casado deje de ser presidente del PP, quiere más. Quiere la humillación pública. Aquí la mártir es ella". No, chata, la mártir no, la víctima de acoso, chantaje, extorsión, persecución. Que se lo hagan a Lucía a ver si lo puede perdonar.

"Poner en duda la ética y la estética de que el hermano de una presidenta autonómica reciba una cantidad de 280.000 euros por prestación de servicios de una empresa que contrata con la administración presidida por su hermana es pecado mortal", repite Lucía Ferreras Escolar.

Cuando Sánchez tenga a bien cerrar el caso que Casado le ha regalado, esperemos que Ayuso lleve a los tribunales no solo al propio Casado, sino también a los periodistas que la están difamando.

"Isabel Díaz Ayuso podría presentarse para competir con Alberto Núñez Feijóo". "Si fuera elegida presidenta nacional del PP, podría expulsar del partido con sus propias manos a Pablo Casado, a Teodoro García Egea, o a quien le viniera en gana. Sus fans, a los que ella se debe como toda celebridad, saldrían a aplaudirla a los balcones". Que no le quepa la menor duda, aún queda gente decente, aunque Lucía no lo sepa.

De hecho están en su mismo periódico. El editorial enmienda la plana a Lucía Méndez. "Sin asumir ningún tipo de error, Casado, se enredó en reivindicaciones autorreferenciales, hurtando al partido el ejercicio de autocrítica que habría permitido cerrar su ejecutoria de un modo más airoso y útil". Tiene una corte de periodistas regalándole los oídos que se lo pone fácil.

"Hizo una breve mención a la lucha fratricida que ha dejado atónitos a los españoles, pero no para admitir su culpa en un último acto de honradez sino para presentarse como víctima de una campaña. Como presidente, él era el primer responsable de las intrigas orgánicas que promovía su escudero Egea". Sí, Lucía, sí, intrigas para destruir a una compañera de la que siente unos celos enfermizos. Eso es lo que ha destruido a Casado. Y mira que se lo advertimos.

"Quien no edulcoró la situación fue Isabel Díaz Ayuso. Cargó con dureza contra el aún presidente, exigiendo una depuración total de responsabilidades dada la gravedad de los hechos. Ciertamente nunca se habían sobrepasado los límites del funcionamiento interno de un partido de este modo: hasta llegar a la extorsión con acusaciones infundadas por celos de poder. Sería fatal ceder a la tentación de cerrar la crisis en falso". A ver si Lucía se lee la opinión de su periódico, que está un poco despistada y anda por ahí llamando corrupta a Isabel Díaz Ayuso como si estuviera en La Sexta tertulieando con Escolar.

Federico Jiménez Losantos va aún más allá que Ayuso. "La calumnia de Casado, por la que él y su banda deberían haber sido ya expulsados del PP, se producía tras publicar El Mundo y El Confidencial que Génova intentó contratar desde el Ayuntamiento de Madrid a una agencia de detectives para espiar el entorno personal de la presidenta de Madrid". Como ha contado Lamet, algo mejor informado que Lucía, Casado intentó extorsionar a Ayuso, y ella cometió el gran error de no dejarse chantajear. Si lo hubiera hecho Lucía Méndez la colmaría de elogios. Le ofreció "el cierre del expediente anunciado por Escupitón si desmentía el espionaje a su familia, fue 'firma esto y tienes tu congreso el lunes'. Es decir, que si ella mentía les daría libertad a los militantes del PP de Madrid para elegirla presidenta. En una frase, tres delitos: espionaje ilegal, chantaje personal y secuestro del partido, convocando el congreso que, en el estilo machirulo meapilas de los emaúses, le venía negando este celoso desde que fue elegida presidenta". Y ahora va de víctima, llorando por las esquinas, y gritando a quien le quiera oír que él no ha hecho nada y que es muy buena persona. Lo malo es que contra Ayuso siempre salen muchas orejas bien abiertas.



El País

"Ayuso revienta el llamamiento a la unidad del PP pidiendo expulsiones", dice Elsa García de Blas. "De nada sirvió que Casado se hubiera disculpado poco antes en la reunión. Ayuso dejó claro que no perdona". No se disculpó con ella. Lleva días lloriqueando ay, lo que me ha hecho, yo, que soy tan ejemplar que tengo a un tío como Casero a las puertas del Supremo por prevaricación y no he dicho ni mu.

"El todavía presidente del PP se presentó ante la Junta Directiva Nacional como un hombre abatido". Intentó abatir a Ayuso y le salió el tiro por la culata. "Casado se despidió de los suyos con un breve discurso en el que sobre todo se vio a un político golpeado y agotado".

"Casado evitó ajustar cuentas y no mencionó a su enemiga interna, Isabel Díaz Ayuso, que le escuchaba en la misma sala con el discurso de la revancha preparado". Esta vez Casado no puedo evitar que Ayuso de cantara a la cara las verdades del barquero. No pudo ponerle la mordaza como hizo en la reunión de maromos de las semana pasada.

"Ayuso pidió la palabra la primera, en cuanto Casado terminó de hablar, y lanzó un durísimo discurso en su contra —sin citarle— reclamando expulsiones del partido. El discurso dejó helado al auditorio, que lo escuchó en un espeso silencio, y después fue aplaudido de forma tibia, según fuentes presentes". No parece que Ayuso busque aplausos en su partido, le sobran fuera, parece más bien que lo que busca es justicia. Además, ¿quién quiere que le aplauda esa panda de traidores?

"En el PP la guerra interna deja vencedores y vencidos. Y Ayuso es quien ha ganado la batalla a Casado". Bueno, como dijo, con más razón que un santo, lo que ha conseguido Casado es dejarle la iniciativa a Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso.

Dice Javier Casqueiro que Ayuso "ni olvida ni perdona". "La tarde anterior se había encerrado en su casa y escribió personalmente un texto de ocho folios desbordantes donde reclamaba saldar cuentas pendientes. 'No es odio lo que siente, es tristeza', matizan en su equipo más próximo". Normal, aunque haya ganado la guerra que le declaró Casado por envidia, la han hecho papilla como persona.

"En su entorno acusan al propio Casado y a sus colaboradores más cercanos, personificados en Teodoro García Egea sin citarle, no solo de haberla perseguido durante meses sino de haber animado a periodistas a investigarla, y también a su familia, para destruirla". Y de eso tú sabes un montón, verdad Casqueiro, eras uno de los elegidos por Teo para difundir porquería.

Ayuso "habló de su familia para salir en su defensa". Anda, no pidió Casado que pensaran en su mujer y sus hijos. Pues ella tiene el mismo derecho.

"¿A quién le importa cómo se sienta un chaval de 18 años, mi sobrino, que tiene que volver a clase cada día, una cuñada y unas niñas que viven en un pequeño pueblo o una madre, viuda y jubilada, sobre la que se arrojan insidias y que se la describe también como corrupta? O unos primos que por apellidarse Ayuso están perdiendo clientes o ascensos en su trabajo. O personas que, ni estando ya en mi entorno personal, son cuestionadas en sus puestos de trabajo. A todos les han robado el anonimato", clamó la dirigente madrileña. Luego se reconoció "cansada del trato que se le ha dado, de tener que leer supuestas tramas y corruptelas".

Ayuso dejó muy claro que sigue por sus votantes. Que si no, tiraría la toalla y mandaría al carajo al partido que tanto daño le ha hecho. Y es bastante comprensible. Si es verdad que los madrileños en general la adoran, también es cierto que son legión los que la odian, sobre todo en los medios de comunicación, que al final son los que tienen altavoces, y no paran de intentar desprestigiarla.

"En su entorno justificaron más tarde la virulencia de su 'incómoda' alocución pública en la necesidad de reivindicar su inocencia y destacar que ella 'actúa noblemente y no por la espalda o con anónimos'", como esa mosquita muerta cobarde de Casado y el de las "pelotas".

ABC

"El adiós de Casado no aplaca a Ayuso". También ABC niega a Ayuso su derecho a pedir justicia. "Ayuso ajusta cuentas con Casado, pero no quiebra la unidad del PP con Feijóo". Unidad. Los mismos que se hicieron los locos ante el acoso a Ayuso, que después abandonaron a Casado y ayer le aplaudían a rabiar. ¿Qué hace Ayuso en ese partido?

"Isabel Díaz Ayuso aprovechó ayer para hacer su ajuste de cuentas ante el presidente saliente, cara a cara". Es lo que descolocó a Casado, él está acostumbrado a actuar por la espalda.

Que Casado quería irse de rositas y pactó con Feijóo "un relevo honroso y pacífico". Pero Ayuso, a la que intentaron tapar la boca en la reunión de la semana pasada a la que acudió Pío García Escudero para representar a la militancia madrileña, esta vez se plantó y "lanzó un mensaje cargado de ataques y reproches contra la dirección saliente". Ni ataques ni reproches, dijo, sencillamente, la verdad de lo que había ocurrido y que Calleja sabe perfectamente porque es uno de los periodistas a los que Teo susurraba contra Ayuso.

"'Ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia', reprochó ante los miembros de la Junta Directiva". Si Casado hubiera puesto tanto ahínco en eso como puso en destruir a Ayuso a lo mejor no estaría ahora donde está. Aunque, como Sánchez pregonó que él mandaba en la fiscalía, tendría que disimular un poco.

"Fuentes de la Junta Directiva señalaron que hubo 'pocos aplausos' a Ayuso". ¿Pero de verdad alguien cree que Ayuso buscaba aplausos como los que recibió Casado? ¿Quién quiere el aplauso de los que te han traicionado hace una semana? Esto de los partidos es de locos, cuanto más lejos mejor.

"Su discurso no gustó a muchos dentro del PP, que lo consideraron 'poco elegante'. 'No tocaba, hoy ha perdido puntos dentro del partido', señalaron fuentes parlamentarias del partido". Los meapilas del PP. "Sin embargo, Ayuso tuvo una defensa fundamental. Al término de la reunión, se preguntó a Feijóo sobre las críticas de Ayuso: 'Ha dicho lo que pensaba y está en su derecho'". Eso le honra.

El editorial critica duramente a Ayuso por decir la verdad. "Mirar hacia el pasado ya no tiene demasiado sentido desde una perspectiva política". Puede que no para ABC, pero sí para una persona a la que han intentado, y eso lo han conseguido, hundir en lo personal.

"Por eso fueron innecesarios el tono combativo y la dureza empleados ayer por Díaz Ayuso contra una dirección ya amortizada, lo que demuestra que hay heridas que van a seguir abiertas porque la presidenta madrileña considera cerradas en falso". Es que están cerradas en falso.

La Razón

"Feijóo exhibe fuerza en el PP y desactiva listas alternativas". "Las declaraciones de Ayuso ante la Junta Directiva Nacional fueron leídas internamente como un aviso a navegantes ante el riesgo de que su liderazgo y su política de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez pudiese volver a chocar con el del barón gallego". Pues está claro que no saben leer. Ayuso dijo lo que no le dejaron decir en cónclave de presidentes.

Marhuenda está abochornado con el PP. "El espectáculo ofrecido ayer en la Junta Directiva Nacional del PP fue muy poco edificante". "Pude observar los aplausos de los ejecutores que, incluso, sin rubor, se levantaron". "Al menos, no llevaban camisetas con 'I love Pablo'". Fue bochornoso. Qué falta de decencia. En cuanto a Ayuso, lo único que hizo fue "defender su honor y el de su familia hasta el extremo de pedir, legítimamente, claridad y consecuencias por lo que había sucedido". Bien dicho, Marhuenda. Nada de pelillos a la mar como si los votantes del PP fueran retrasados mentales.