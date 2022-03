Un emocionado Feijóo anuncia su candidatura: "Pido disculpas porque el PP no ha sabido estar a la altura"

"Me presento como candidato porque este partido es el único que tiene un proyecto para el conjunto de España". Entre lágrimas y con estas palabras , Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este miércoles que se presentará al congreso que el PP celebrará el 1 y 2 de abril en Sevilla.

El presidente gallego del PP ha oficializado su anuncio en una comparecencia que ha tenido lugar en Santiago durante la reunión de la Junta Directiva del los populares de Galicia. En ella, Feijóo ha protagonizado un discurso en castellano en el que ha intercalado párrafos en gallego para dar las gracias a sus compañeros por haberle acompañado en los últimos años.

El futuro líder del PP ha explicado que "ha dudado" antes de tomar esta decisión porque hoy en día existe una "política de revanchismo" en la que no cree. Además, ha explicado que "si algo me ha ensañado la experiencia es a no sentirme mejor que nadie".

Feijóo también ha pedido disculpas por lo sucedido en las últimas semanas: "Es un discurso de pesar y disculpa por todo lo ocurrido estos días. Pido disculpas porque el PP no ha sabido estar a la altura", ha explicado.

"No vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo que es posible ganar si todos vamos a una, si este congreso no va de vencernos los unos a los otros, sino de que el partido salga fortalecido. Habrá una o varias candidaturas pero solo puede haber un derrotado, el multipartito socialista, comunista y nacionalista", ha anunciado.

En el PP todos sus dirigentes daban por hecho este movimiento desde que el pasado día 24 de febrero, Pablo Casado anunciara su marcha tras la mayor crisis que ha vivido el partido en su historia.

Una crisis que ha acabado con el liderazgo de Casado tras conocerse que la cúpula de Génova había tratado de espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Feijóo ha sabido esperar su momento"

En junio de 2018, Feijóo decidió no dar este paso en el congreso que enfrentó a Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal y Pablo Casado, que finalmente se hizo con la victoria. "Feijóo ha sabido esperar su momento" , aseguran fuentes del PP que recuerdan que en el anterior congreso "había una competencia que no existirá en esta ocasión", ya que no se espera que se presenten a este proceso rivales destacados.

Así las cosas, Feijóo ya ha explicado que es una decisión "precipitada pero meditada" y ha añadido que no se irá de Galicia por lo menos "en un mes". Se trata de "una combinación de meditación y precipitación, aunque parezca contradictorio", ha explicado el todavía líder gallego del PP que ha añadido que es una decisión que "nunca pensé que iba a tener que tomar".