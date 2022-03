González Pons anima a la jauría mediática: "Ayuso quiere purgas, venganza"

El Mundo

"La OTAN dejó en evidencia la inacción de Pedro Sánchez 24 horas antes de su rectificación". No hacía falta la OTAN. Lo vimos en vivo y en directo. "Pedro Sánchez anuncia ahora que España enviará material ofensivo a Ucrania con la oposición frontal de su socio de Gobierno". El cabreo de Belarra, Irene y Echenique era sideral. Pero chavales, ¿no conocéis ya al jefe?

"No cabe criticar a Sánchez cuando rectifica, que a menudo es su manera particular de acertar, pero el volantazo del anfitrión de la próxima cumbre de la OTAN -suponemos que persuadido por altas instancias europeas- supone la enésima enmienda a sí mismo", dice el editorial. "Si imprime un giro tan aparatoso a su discurso para acompasarlo por fin al rumbo europeo, es hora de reconocer también que la composición radical y los socios parlamentarios de su Ejecutivo no tienen parangón en ningún país de la Unión. Se acabó el tiempo del funambulismo. Debe soltar lastre si quiere resultar creíble de verdad". Sánchez no puede ser creíble a estas alturas haga lo que haga o diga lo que diga.

Jorge Bustos dice que "si hay algún arma que puede competir en velocidad con el tableteo de un AK-12 ruso es la cintura flexible de Sánchez. De modo que giró sobre sí mismo sin un crujido y anunció el envío de 'material ofensivo' a los ucranianos al margen de la UE, tal como el socialdemócrata Scholz ha hecho. Una súbita mudez nubló los rostros de Belarra, Montero y Echenique. Acababan de recibir la traumática noticia de que la vida va en serio y los reyes son los padres". Es que en Galapagar y el barrio de Salamanca la vida se vive de otra manera que en Kiev.

"¿Cuánto tiempo puede durar la coalición? Sánchez no va a romperla, pero está provocando que Podemos la rompa porque no puede seguirle en su viraje sin madurar, y un Podemos maduro es un No Pudimos. Por no hablar de Bildu, ERC y el resto de la banda del acné mental. Que votamos en generales este año empieza a cotizar a la baja en las casas de apuestas, de puro previsible. Más le vale a Feijóo apurar sus plazos de budista celta", opina Bustos. El mejor indicador es que Sánchez dijo hace una semana que no iba a convocar elecciones. Así que sí, Feijóo, acelera.

Raúl del Pozo cree que "los que nos gobiernan deberían ser sometidos a exámenes para comprobar que no están majaras y evitar que nos enfrentemos a la enfermedad del poder. Ahora un loco puede incendiar diez Romas. Crucemos los dedos para que Putin, que ya ha hecho mucho mal, no sea un psicópata". No es por asustarte, Raúl, pero un tío que te recibe a un kilómetro de distancia no puede estar muy bien de la azotea. Compra mucho yodo.

Y ayer González Pons abofeteó a Ayuso, militantes y votantes a los que Casado y Teo el de las "pelotas" quisieron arrebatar el voto. "Pablo Casado está en el futuro del PP sin ninguna duda", y García Egea "es un extraordinario político y profesional", y será él quien elegirá "lo que quiere hacer pero le pediré que no deje la política". Prácticamente le enseñó a Ayuso la puerta de salida. O Feijoo le rectifica o no llega a las elecciones. A la pobre Ayuso le ha salido otro chulo playa con González Pons. Mal empezamos.

El País

"El éxodo ucranio, camino de ser el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial". "Sánchez rectifica y anuncia que España entregará "material militar ofensivo a la resistencia ucraniana". Dice Cué, para que no nos hagamos ilusiones, que esto "no pone en riesgo la coalición ni la estabilidad del Gobierno". Nada, Bustos, que con lo bien que vive esta panda de vagos no nos los quitamos de encima ni con agua caliente.

"Sánchez no quiere que la tensión en la coalición vaya a más y tratará de encapsular el problema como una reacción de Podemos para agradar a sus bases. ‘El mayor regalo que podríamos dar a Putin es la sensación de que el Parlamento sale dividido de este debate’, ha sentenciado el presidente. Sánchez". Uy sí, está Putin en vilo pendiente de lo que pase en el Parlamento español y de lo que haga Sánchez.

El editorial respalda a Sánchez. Qué tonterías digo. "Hay una izquierda anclada en la memoria del referéndum de permanencia en la OTAN de 1986, con una visión del mundo que sigue actuando como una línea roja infranqueable, a pesar de la nueva realidad geopolítica a la que nos enfrentamos medio siglo más tarde". Y señala a Sánchez el argumento que tiene que utilizar con el jardín de infancia que es el Consejo de Ministros. "Hoy las armas para la defensa de Ucrania son las armas que no tuvo la Segunda República española hace 80 años por la lealtad interesada de las democracias europeas a un acuerdo de No Intervención en la Guerra Civil", y por eso perdieron la guerra, y tal y tal.

"Nadie quiere una guerra. Esta la ha provocado Putin. Y en este momento preciso el Ejército ucranio necesita ayuda para defender a su población civil de los ataques de una gran potencia militar que hoy asedia a una frágil democracia en construcción, como lo fue, y dejó de ser, la Segunda República". Seguro que podemitas están ya más calmados. O estáis con Sánchez o sois franquistas.

El recibimiento a Feijóo en El País nos da una idea de por dónde va a ir la cosa. "El nuevo PP niega la revancha que pide Ayuso e integrará a los casadistas", dice Elsa García de Blas. ¿Revancha? ¿Y cómo llama El País a la escabechina que hizo Sánchez en su partido cuando ganó las primarias?

"Tanto Pablo Casado como Teodoro García Egea serán bien recibidos en el futuro PP". Ya veremos cómo los reciben los votantes. "El discurso de Ayuso no sentó bien en relevantes baronías y cosechó pocos adeptos". Oich, las relevantes baronías. Que las relevantes baronías sepan que les ponen y les quitan los votantes.

Cristina Monge dice, entre otras cosas, que "por mucho que al nuevo presidente de los conservadores le haya faltado tiempo para intentar cerrar el caso de las mascarillas, el asunto está en manos de la Fiscalía, y no dejan de aparecer en los medios noticias relacionadas con ese y otros contratos similares suscritos por la Comunidad de Madrid". ¿Ves lo que han hecho tus queridos Casado y Teodoro, Pons? Echar a Ayuso a la jauría mediática sanchista para que la machaquen.

Berna González Harbour sermonea: "La calidad y categoría de un líder no se mide por su forma de tratar a los suyos, a los que obviamente defenderá, sino a los rivales". "Ayuso quiere unas purgas como Dios manda, una venganza, una limpieza que en estos días en los que se libran guerras de verdad nos recuerdan a otras purgas esteparias". Córcholis, Berna, estás poniendo a parir a Pedro Sánchez, el maestro de las purgas como Dios manda y las venganzas. Ayuso solo pide justicia con los que la amenazaron, la chantajearon y quisieron extorsionarla. Y ojo con los lobos de El País, Feijóo, ya te están buscando las cremas a ti.

ABC

"Sánchez rectifica y armará a Ucrania para no quedarse solo en Europa". " Esta rectificación, que es bienvenida y rehabilita la posición española, demuestra la dificultad permanente del gobierno de Pedro Sánchez para fijar una posición coherente, estable y definida en los grandes asuntos de la política española, sea interior o exterior", dice el editorial.

"Aun así, Sánchez sigue teniendo un grave problema de gestión política de la crisis de Ucrania porque su gobierno tiene ministros que apenas pueden contener su alineación con Vladimir Putin y el régimen imperialista ruso los socios de coalición elegidos por Sánchez se muestran como lo son, representantes de una ideología paria en el contexto de las democracias, unos activistas del autoritarismo hoy encarnado por Putin". Podemos, con Putin.

Luis Herrero advierte a Feijóo. "No creo que las guerras internas sean la peor maldición a la que se enfrentan los partidos políticos. Hay una peor: la unidad falsificada. Por eso el cierre de filas de todos los mandos del PP, de generales a cabos, me huele a chamusquina. "Feijóo será el ídolo de la serpiente hasta que las elecciones pongan a cada uno en su sitio".

"Mucho me temo que si los primeros movimientos del nuevo jefe de la oposición pasan por reclutar de nuevo a los lugartenientes que avalaron aquella apuesta aciaga, por acentuar los matices identitarios de cada territorio y por pactar con el PSOE la renovación del órgano de gobierno de los jueces, Abascal aplaudirá con las orejas. La otra manera de retener a los tuyos y merecer la confianza de los colindantes es la que puso en circulación Isabel Díaz Ayuso. En Madrid retuvo a los suyos, frenó el crecimiento de Vox y sumó al carro a casi todos los náufragos de Ciudadanos". Empezar cabreando a los votantes no es muy inteligente, Feijóo, ya te estas deshaciendo de González Pons.

La Razón

El periódico es un homenaje al emérito. "Feijóo impulsará una política para reforzar al bipartidismo", dice Carmen Morodo. ¿Bipartidismo? Creíamos que Feijóo tenía los pies en la tierra. "El líder gallego deja vía libre a Mañueco en el pacto con Vox para Castilla y León", pero al mismo tiempo, González Pons dice que Vox es "extrema derecha". O sea, a ver si lo entendemos, Feijóo viene para cambiar las cosas, deja que Mañueco decida lo que le conviene en su tierra y pacte con Vox, pero mientras, su primer cargo insulta a los socios. Vamos, como Casado. Genial.

"Los barones cierran filas: 'Es lo que necesita el PP'". La verdad, no me gustaría estar en su pellejo, y menos si mantiene a Casado y a Teo. No me extraña que venga como un cordero al matadero. "'Me siento en la obligación de ponerme a disposición de mi partido y de mi país'". Ese entusiasmo lo dice todo. Con lo a gusto que estaba yo en Galicia. Casado, Teo, la madre que os parió, dirá por lo bajini.