Un puñado de separatistas sigue con los cortes al tráfico en la avenida Meridiana. Se sienten fuertes y respaldados por una parte significativa del separatismo, la ANC, Òmnium, la CUP y Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Carles Puigdemont y la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Las identificaciones que llevan a cabo los Mossos por orden de la consejería de Interior, en manos de ERC, no les arredran.

Vecinos de la Meridiana, hartos de las alteraciones de tráfico y la impunidad de los independentistas han denunciado que uno de los participantes, el exterrorista de Terra Lliure Fredi Bentanachs, afirma a grito pelado que las identificaciones "no sirven para nada", que "las multas no las pagará nadie" y se encara con los Mossos, a los que les dice que su trabajo no sirve para nada, que las identificaciones irán a parar a JxCat y al Parlament, donde Laura Borràs las elimina.

Una cuenta de Twitter, asociada a los vecinos que están hartos de la prepotencia separatista y su impunidad, ha difundido el momento en el que Bentanachs, micrófono en mano, se dirige a los Mossos en tono chulesco y vierte las referidas afirmaciones sobre la connivencia de JxCat y Laura Borràs con los cortes de tráfico y que las identificaciones de manifestantes se eliminan y las multas no se tramitan.

Bentanachs llega a decir a los Mossos que lo que están haciendo es una "gilipollez" y que las identificaciones "os las romperán en vuestra puta cara". Los vecinos exigen una "investigación jurídica urgente" y califican los hechos de "típicos de regímenes totalitarios".

Este individuo es un clásico de las manifestaciones separatistas. Más afecto a JxCat que a ERC (llegó a participar en una protesta ante la sede de los republicanos insultando a Junqueras) tiene entrada en Waterloo y es figura blanqueada por el independentismo, como Carles Sastre, condenado por el asesinato del empresario Bultó y que ahora dirige el sindicato mayoritario entre los funcionarios de la Generalidad.