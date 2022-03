Nuevos audios del 'clan' Delgado, Garzón y Villarejo (2): la fiscal y el comisario intercambiaron sus teléfonos

Libertad Digital publica en exclusiva nuevos audios que se incautaron durante la operación Tándem en noviembre de 2017 que originó la investigación judicial sobre el comisario José Villarejo en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional del magistrado Manuel García Castellón.

La nueva grabación a la que ha tenido acceso LD se corresponde con un encuentro informal mantenido el 11 de febrero de 2015, posiblemente en una cafetería de Madrid, por la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el propio comisario imputado actualmente en una treintena de piezas judiciales por numerosos delitos como organización criminal. Se trata del cuarto encuentro entre Delgado y Villarejo, a pesar de que la fiscal sólo reconoció haber mantenido tres.

En esta nueva grabación, Villarejo se interesa por un percance reciente que ha sufrido Delgado y asegura haberla telefoneado sin éxito. Villarejo, Delgado y Garzón comprueban entre risas los números de teléfono de la agenda del comisario que tenía guardados con el nombre de ‘Lola’. El mando policial asegura que uno de los números de la actual fiscal general del Estado se lo habría proporcionado el comisario Enrique García Castaño conocido como el Gordo.

Tras comprobar que ninguno de los números guardados en el móvil de Villarejo corresponde a Delgado, ésta y Garzón le repiten el número correcto. Finalmente, el comisario hace una llamada pérdida a la actual fiscal general del Estado para que ambos puedan contactar telefónicamente en el futuro.

Cabe destacar que en la primera parte del audio desvelada por LD el pasado jueves, Villarejo se dirigía a Delgado y a Garzón para referirse al "clan" y a la "lealtad", y no dudaba ofrecer su ayuda en el futuro a la propia fiscal. Por su parte, Delgado en contestación a Villarejo afirmaba literalmente que "todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de un mismo engranaje. Para que los engranajes funcionen a veces a algunos nos toca estar en un sitio a otros en otro".

En la fecha en la que tiene lugar el encuentro, Delgado ejercía como fiscal de la Audiencia Nacional, antes de ser nombrada ministra de Justicia por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018. Posteriormente, en febrero de 2020 era elegida fiscal general del Estado. Esta reunión se produce dos años y medio antes de que Villarejo fuese detenido y muestra la estrecha y afectuosa relación existente entre Delgado, Garzón y el mando policial.

Poco tiempo después de este encuentro mantenido entre los tres en febrero de 2015, se producía un hecho que salpicaba a Garzón y Delgado, la frustrada extradición a Guatemala por parte de la Audiencia Nacional del empresario Ángel Pérez-Maura tras el supuesto cobro de 10 millones de euros por parte del comisario Villarejo. Estos hechos se investigan en una pieza separada de la macrocausa y ambos negaron los hechos.

Recordamos que este diario reveló en febrero del pasado año que Dolores Delgado ofreció la libertad al comisario Villarejo tras haber sido arrestado en noviembre de 2017, "a cambio de atacar al PP y a la Corona". Villarejo aseguró que Delgado envió "a un emisario en su nombre" a la prisión de Estremera (Madrid) para negociar su puesta en libertad en junio de 2018, justo cuando la actual fiscal general del Estado acababa de ser elegida ministra de Justicia en el Gobierno socialista.

Según las fuentes consultadas entonces por LD, "la estrategia de Delgado era doble. Por un lado, conseguir la declaración de Villarejo contra el rey emérito Juan Carlos I y contra el PP. En segundo lugar, conseguir su silencio respecto a las pruebas y audios sobre comidas y reuniones con el comisario que le pudieran salpicar a ella y al exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón". Precisamente, el pasado jueves la Fiscalía del Tribunal Supremo decidía archivar las tres investigaciones abiertas a don Juan Carlos.

Conversación del "clan"

Villarejo: ¿Qué pasa guapísima?

Delgado: ¿Qué tal?

Villarejo: Te llamé porque me dijeron que te habías dado una leche tremenda y debo tener yo el teléfono tuyo mal, porque me salió una cosa más rara que la mar.

Delgado: ¿Sí?

Villarejo: Éste es el número que te llamé.

Garzón: Debes tener el teléfono chungo.

Villarejo: Bueno yo lo tengo no chungo, lo tengo abrasado pero vamos...

Delgado: (Se ríe)

Villarejo: Pero, vamos, eso ya lo doy por hecho. (Mira su móvil) Espérate verás. Tengo aquí ehhhh, Lola, Lola, Lola...

Delgado: Pues yo te lo digo porque es verdad que la gente tiene un follón con...

Villarejo: Yo tenía dos números.

Delgado: Yo tenía dos números

(Villarejo repite un número incorrecto)

Delgado: No.

Garzón: Ese no.

Villarejo: Ese no.

Garzón: Será otra Lola.

Delgado: Es otra Lola.

Villarejo: Es otra Lola.

(Garzón bromea)

Villarejo: Y otra (Lola) que es 6... que poco veo, 6... No, ése es el mismo, espérate. Tengo otro, tengo otro. Mira.

(Villarejo repite otro número incorrecto)

Delgado: Y alguien me dijo ayer que ese número, que no sé quién ha dado...

Villarejo: Yo lo tenía (el número de Delgado) porque hace como varios años me lo dio el Gordo (Enrique García Castaño) o sea que como es un cabrón, seguro que me lo ha dado chungo.

Delgado: No, el Gordo lo tenía también mal.

Villarejo: Ah...

Delgado: El gordito lo tenía mal.

Garzón: Ahora te puedes aprovechar diciéndole (a Delgado), te he estado llamando todos los días...

Villarejo: No, no, te lo juro. Me enteré del tortazo y digo...

Delgado: Descomunal, descomunal.

Villarejo: Y digo voy a llamar a esta mujer (Delgado) que todos los días nos acordamos de ella y tal y claro, en uno de estos me salió una señora y yo le decía 'Lola, Lola' y claro la notaba una voz y yo decía pobrecilla que tortazo se ha dado porque suena la voz fatal y...

Delgado: (Se ríe).

Villarejo: Y dice 'no, se confunde usted' y yo 'vaya por Dios'. Y entonces...

Delgado: Bueno tomo un vaso de agua y me subo, porque llevo una...

Villarejo: Mucho curro ¿no?

Delgado: Mucho curro, mucho curro, tenemos...

Villarejo: Tú... De todas maneras, yo te haré una perdida porque creo que mi teléfono lo tenías, pero vamos, de todas maneras, por si acaso...

Delgado: Yo tu teléfono creo que no lo tengo, o sea que me haces una pérdida y ya si quieres tú...

Villarejo: Te hago una perdida... Y me has dicho que ese número que te he dicho...

Delgado: El 4, 6

Villarejo: 649, el 6, 9.

Delgado: Eso es el 9. Así que... ¿Qué tal todo?

Villarejo: Te voy a hacer una perdida ahora mismo y ya así...

Piden el cese de Delgado

Mientras tanto, asociaciones de fiscales han solicitado el cese de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y han denunciado que no es "idónea" para el cargo tras los nuevos audios con el comisario Villarejo publicados por Libertad Digital.

En declaraciones a LD, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales APIF, Salvador Viada, afirmaba que "si el Gobierno llega a entender que las funciones del fiscal general no pueden desempeñarse bajo la sospecha de los intereses de clan alguno, debería iniciar un procedimiento de remoción. Esto no favorece en modo alguno el ya maltrecho prestigio de la Fiscalía", destaca.

Por su parte, la portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, apuntaba que "los audios no harían más que corroborar las posturas mantenidas por la Asociación de Fiscales, en cuanto a la inidoneidad de Dolores Delgado para el cargo".

