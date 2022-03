Juan Carlos I comunica al Rey que "volverá a España con frecuencia" aunque residirá en Abu Dabi

La Casa del Rey ha difundido este lunes una carta de Juan Carlos I dirigida a su "querido hijo", el Rey Felipe VI, para informarle de su intención de continuar viviendo "en este momento" en Abu Dabi tras la decisión de la Fiscalía de archivar las investigaciones sobre su patrimonio. Avisa, no obstante, de su intención, "como es natural", de volver "con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos".

En la carta, Juan Carlos I dice que ha adaptado su "forma de vida" a Abu Dabi y que aunque tras el archivo de las investigaciones le "parece oportuno considerar" su "regreso a España" no lo hará "de forma inmediata". Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida", apunta.

Tras señalar que volverá "con frecuencia" a nuestro país, añade que le gustaría "culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido", aunque abre la puerta a su regreso definitivo a España en un futuro: "Tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".

En la misiva, Juan Carlos I se reivindica aunque también pide perdón por "acontecimientos pasados": "Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente, como también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles".

Termina señalando su deseo de que la carta se haga pública, "para conocimiento de todos los españoles" y expresando la "lealtad, cariño y el orgullo inmenso" que, dice, siente por Felipe VI.