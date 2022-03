La decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de investigar la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desatado una ola de indignación en el seno del Ministerio Público. Delgado ordenaba este martes iniciar diligencias preprocesales de investigación al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Según un comunicado, "estas diligencias tienen por finalidad establecer un marco jurídico que proporcione soporte a las actuaciones que a partir de este momento se puedan llevar a cabo, bien por propia iniciativa, bien como parte activa de la cooperación internacional. Las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal son el instrumento idóneo para asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y de otros países afectados por la guerra y en similar situación, permitiendo recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo".

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que la iniciativa de "Delgado va a beneficiar a despachos de abogados especializados en Derechos Humanos y en el ámbito internacional como el de su pareja Baltasar Garzón". El exmagistrado de la Audiencia Nacional fundó el despacho de abogados ILOCAD tras ser expulsado de la Carrera Judicial por prevaricación y es un abanderado de la denominada ‘Justicia universal’.

Según la descripción del bufete, "realiza asesoramiento legal y planteamiento estratégico, desarrollo y ejecución de acciones judiciales de carácter nacional e internacional". Además, "tiene un marcado compromiso con los Derechos Humanos y dentro de su vocación internacional mantiene una firme intención de incorporarse activamente a distintos proyectos internacionales al amparo de organismos internacionales públicos o privados de reconocido prestigio".

"Delgado siempre necesita abrir una causa general, ya lo hizo hace unas semanas con los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesias, pero le salió mal. Todo es vergonzoso, autobombo, una fantochada y un delirio para lavar su cara tras los últimos escándalos que ha protagonizado", añaden.

Recordamos que este diario desvelaba en los últimos días un encuentro de Delgado con Garzón y el comisario José Villarejo el 11 de febrero de 2015 en el que la actual fiscal general del Estado aseguraba que "todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de un mismo engranaje. Para que los engranajes funcionen a veces a algunos nos toca estar en un sitio a otros en otro". En la misma conversación, Villarejo habla del "clan" y de la "lealtad" e intercambia u número de teléfono con Delgado.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la Fiscalía no es competente para iniciar una investigación que no ha emprendido todavía ni la Corte Penal Internacional. El Ministerio Público apenas tiene recursos económicos y no se pueden destinar para este asunto sin fundamento alguno. Otro tema hubiera sido, si se hubiese presentado una querella previa", apuntan.

"Es llamativo y sorprendente que Delgado ordene investigar estos hechos al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que justo tiene que renovar su cargo en las próximas semanas. Además, ¿a quién quiere imputar a Vladimir Putin? Mientras sea presidente de Rusia es inviolable", concluyen.

La orden de Delgado de investigar la invasión

El decreto de 5 páginas firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para investigar la invasión de Ucrania por Rusia sostiene que "las diligencias tienen como objeto fundamental comprobar los aspectos determinantes de la jurisdicción, preservar los elementos del delito, poder señalar, en su caso, a las personas responsables y a las víctimas, garantizar la integridad de los elementos de prueba, constituir vía adecuada para canalizar la cooperación internacional y la asistencia mutua que pueda ser demandada, así como transmitir y recibir información.

"En definitiva, para asegurar y desarrollar las investigaciones pertinentes para ponerlas a disposición ante la jurisdicción competente cuando fuera necesario y pertinente", concluía la Fiscalía.