El Partido Popular ha repescado a algunos altos cargos de la época de Mariano Rajoy para organizar el Congreso Extraordinario que se celebrará en Sevilla el 1 y 2 de abril. Entre ellos se encuentra el eurodiputado Esteban González Pons que será el nuevo presidente del Comité Organizador del Congreso (COC).

Gónzalez Pons se estrenó en su nuevo cargo atacando a Vox y llamándole partido de "extrema derecha" y advirtiendo que tanto Pablo Casado como Teodoro García Egea tenían sitio en el nuevo PP. El eurodiputado ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio para contestar a estas cuestiones y ha asegurado que lo que hizo fue ubicar al PP porque "hay un partido a la derecha del PP y otro a la izquierda, así que cada uno se ubica a sí mismo. Cuando uno es socio de Marine Le Pen, cuando traes a los líderes europeos que traes y perteneces a la familia europea a la que perteneces te estás ubicando".

Respecto al Congreso de abril ha dicho que "es en Sevilla recordando el congreso de refundación del partido" y ha añadido que "será emocionante evocar ese día a aquel congreso en el que Aznar refundó el PP".

Sobre el PP y el Congreso ha contado que "vamos a intentar construir un PP fuerte de amplia base y vamos a intentar recuperar votantes que se han ido a Vox y Cs". "Que sea el PP de los años 90 o del año 2011", ha añadido.

Más tarde ha bromeado con el eslogan del Congreso. Ha dicho que él tenía pensado el de "haberlo pensado antes" pero que se quedaba con el propuesto por Jiménez Losantos de "Navidad en marzo". Aún así espera que los ciudadanos "den un voto de confianza a la nueva dirección y que confíen en un partido que era transversal y vamos a intentar hacer del PP un partido maduro".

Casado y García Egea, dentro del PP

Una de las cuestiones más espinos que ha tratado el eurodiputado y presidente del COC ha sido el papel de el expresidente del PP, Pablo Casado, y del ex secretario general del partido, Teodoro García Egea, tras las investigaciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ha dicho que "la situación y el PP le han dado la razón a Isabel Díaz Ayuso". "De hecho, el presidente y el secretario general presentaron su dimisión", ha recordado. El eurodiputado ha dicho que "se va a investigar" de manera interna toda esta situación y ha asegurado que "en cuanto haya un nuevo Comité Ejecutivo se convocará el Congreso de Madrid". Aún así, Pons no ha querido hablar en nombre de Feijóo pero ha asegurado que "habrá un Congreso regional del PP de Madrid y veremos con emoción cómo entra Ayuso en su congreso para ser elegida presidenta del PP de Madrid", "si es que se presenta", ha puntualizado.

"El PP confía sin ningún genero de duda en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso" ha reiterado Esteban González Pons que ha señalado que su "papel" es "intentar que todo el mundo esté dentro del PP y contener que todo el mundo siga dentro".

En este sentido, ha indicado que quieren que "se cierren las heridas y que el partido se amplíe y no prescinda de nadie". "Se hizo algo que no debía", ha dicho sobre el presidente Pablo Casado quién "presentó la dimisión". "Se ha pagado ya un precio político y no tengo duda que se va investigar lo que ha sucedido en el PP". Sobre Casado y García Egea ha apuntado que quiere "que sigan teniendo una tarea política y ya han pagado un precio".

Ha señalado que esto no significa que sea "una bofetada a Ayuso" de la que reconoce "el inmenso valor" que tiene. "Se le ha dado la razón, han presentado la dimisión las personas que le ofendieron y se va a celebrar su Congreso en Madrid", ha dicho. Ha recordado que Ayuso lo que pidió fue "la expulsión del partido a los que resulten responsables" y sobre que Casado y García Egea sigan en el PP ha reiterado que "cometieron un error y lo han pagado". "Tendrá que haber un procedimiento con garantías que determine los que hayan sido los responsables", ha añadido.

González Pons ha lamentado que el caso abierto por el PP contra Ayuso no haya terminado: "Esta historia desgraciadamente no se ha terminado para la presidenta de la Comunidad de Madrid porque aquel error va a conllevar mucha presión contra la presidenta en la Asamblea de Madrid que antes de este ataque no tenia tanta relevancia".

Y ha reiterado que "si se han producido dentro del partido los casos de espionaje el nuevo Comité Ejecutivo lo tendrá que investigar", lo que sí ha reconocido es que el caso "ha acabado políticamente".

Renovación del CGPJ

Criticado por la entrega que ha hecho el PP al PSOE del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, Esteban González Pons ha reconocido que "la actitud que el PP debería de tener es volver a ser un partido de Estado y entre todos buscar un gran espacio de consenso" porque "hay ciertos acuerdos de Estado que pese a las circunstancias y por el bien de todos tienen que hacerse". "España no puede estar en las circunstancias en las que está y el CGPJ no puede estar al albur del enfrentamiento entre partidos políticos", ha apuntillado.

Además, tras reconocer que "no tiene nada que ver pactar con Vox con pactar la renovación del CGPJ", ha asegurado que comparte "la doctrina de que el CGPJ tiene que ser independiente de los partidos políticos –como propuso Gallardón– pero eso no quita que haya que encontrar una solución urgente vía reforma o por otra vía para acabar con esta situación".