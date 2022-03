Lamentos en 'El País' por los soldados rusos que matan ucranianos: "Arriesgan su propia vida"

El Mundo

"EEUU veta el petróleo ruso y la UE busca desengancharse del gas". Kalesnki no se rinde y habrá guerra para largo. "La situación obliga a una completa revisión del modelo energético tanto en España como en toda Europa, porque lo cierto es que la dependencia continental del gas ruso permite afirmar que Putin está financiando su invasión con el dinero de los europeos", dice el editorial. Tiene narices la cosa. Debe estar partiéndose de risa el sátrapa.

"La UE aspira a reducir la demanda del gas de Rusia hasta en dos tercios a lo largo de 2022 y confía en poder rebajar el precio de la electricidad en los próximas meses con nuevas medidas, sin cerrar la puerta a la disociación entre el coste del gas y el de la electricidad. Pero de momento son solo propósitos". "EEUU y Reino Unido anuncian que dejan de comprar petróleo a Rusia para presionar a Putin; es verdad que la UE aún no puede permitírselo, pero debe apretar el paso". Puf, cuando eso suceda Putin habrá arrasado el mundo.

"Los dos 8-M: del "ni Putin ni OTAN" al "Montero dimisión". Dice Federico Jiménez Losantos que "el aquelarre pacifista de ayer, en realidad putinejo, fue una ofensa a las mujeres ucranianas, y a las españolas en el Ejército, la Guardia Civil y la Policía. Pero fue aún peor el desprecio a las decenas de miles de mujeres que, hace dos años, enviaron a la muerte por la Covid-19 los sindicatos de género, el rojo y el morado, del Gobierno Sánchez. Seiscientas mil mujeres sacaron a la calle, ocultando el peligro del virus. Miles de ellas pasaron de la calle a la tumba".

El País

"Biden veta la energía rusa". "La UE se resiste a cortar de manera tajante los lazos energéticos con Rusia". A ver si se aclara Europa, que nos estamos liando.

"L a invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dejado al desnudo la gravedad del problema y su causa central: Europa es tremendamente dependiente del petróleo y el gas rusos, ambos combustibles fósiles". ¿Y ahora nos damos cuenta? "Si la Unión Europea quiere hacer realidad su autonomía estratégica en materia de energía y liderar una transición global, ambiciosa y rápida, puede hacer de la necesidad virtud y acelerar el ritmo de instalación de renovables". Mejor dejarse de tonterías y tirar de nucleares, que es la energía más barata y menos contaminante, según dicen ahora.

Yascha Mounk regaña a la gente que le ha cogido tirria a los rusos. "No estamos en guerra con el pueblo ruso. Sería inmoral y contraproducente lanzar una caza de brujas contra los rusos de a pie". Nosotros no estamos en guerra con nadie, es Rusia, únicamente Rusia, quien está masacrando a los ucranianos. "En muchos sentidos, el pueblo ruso ha sido la primera víctima de Putin. Es ese pueblo el que no puede sustituir a su presidente en las urnas ni alzar la voz contra él sin temor a terribles consecuencias". Perdón, señor Mounk, pero los rusos votaron en 2019. Este fue el titular El País: "El partido de Putin gana las elecciones en Rusia aunque pierde apoyo. Los primeros resultados dan la mayoría a Rusia Unida y reflejan una subida del Partido Comunista en unos comicios marcados por la represión y la apatía". Así que no diga que los rusos no tienen ninguna responsabilidad en lo que votan.

"No cabe duda de que Putin tiene un enorme apoyo. Sin embargo, en la pasada semana muchos rusos han encontrado valor para criticar su ataque a Ucrania, con frecuencia corriendo un enorme riesgo". Pues los rusos que viven en Madrid ya están tardando en convocar una gran manifestación contra Putin en la embajada rusa. Ahí nadie les va a hacer nada.

"Son todavía más los rusos que comparten esos sentimientos, pero que carecen del valor o la oportunidad para alzar su voz . Es probable que entre ellos figuren algunos de los soldados llamados a filas y a los que un dictador que ocupa el poder desde antes de que ellos nacieran ha ordenado cometer actos profundamente inmorales, además de arriesgar su propia vida". O sea, un soldado ruso mata a un civil ucraniano desarmado porque Putin se lo ordena y hay que compadecerse del soldado ruso. Pues mira no, a mi me da más pena el civil ucraniano asesinado. El soldado ruso tiene una opción: la desobediencia. E incluso, disparar contra Putin. Pero ha optado por disparar contra el civil ucraniano. ¿Que arriesga su vida? Por lo pronto ya se ha cargado la vida de otro.

"Debemos alzar la voz contra cualquier manifestación incipiente de rusofobia que detectemos entre nosotros antes de que pueda llegar a desarrollarse". Claro, por supuesto. Y los rusos tienen que enfrentarse a su presidente. En sus manos está la solución. Que hagan algo. O que dejen de quejarse.

"El feminismo vuelve a tomar las calles, divido en varias manifestaciones". Irene ha actuado con el feminismo como Jack el destripador.

ABC

"Mujeres y niños primero". Editorial sobre Podemos, que está tocando las narices más de la cuenta. "Podemos está siendo absorbido por Díaz y no solo hay celos políticos, sino una sensación de impotencia en Ione Belarra o Irene Montero que solo se traduce en repetir sandeces hasta de un drama humanitario. Pedro Sánchez está cómodo así. La amenaza de una ruptura de la coalición que nunca se produce es solo una coartada falsa. Sánchez asiste tranquilo a un suicidio de Podemos y les deja hacer porque no piensa en gestionar un país, sino en ganar elecciones". ¿Les deja hacer? Les regala más de 20.000 millones de euros, que nos roba a usted y a mi, para que Irenita juegue a las muñecas.

Manuel Marín dice que "Podemos ya es la izquierdita cobarde, blandita, mentirosilla y hasta babosa de tanto abracito en morado solidario y besito de casta. Y Sánchez, feliz, observando cómo se degüellan entre ellos hasta que no quede uno solo en pie, mientras dicen orgullosos que han subido el salario mínimo 15 ó 20 euros sin mirar siquiera de reojo al cartel de una sola gasolinera para enterarse alguna vez de algo. Lo dicho". A ver si desaparecen en las próximas elecciones. Que no quede de ellos ni las raspas.

La Razón

"EE UU veta la compra de gas, petróleo y carbón de Rusia". Reino Unido se suma y dejará de comprar a finales de 2022". Y Europa silba mirando al cielo.



"Podemos consigue dividir el feminismo en la marcha del 8-M". Todo un logro de Irene Montero, y Sánchez se lo ha recompensado con la friolera de 20.000 millones de euros que pagaremos entre todos a la Marquesa de Galapagar. Si no llega a fin de mes, ahora le costará dar de comer a su hijo porque la pasta se la lleva la reinona de la dacha.

"Las activistas clásicas estallan contra Montero". A esta niñata pija se la trae floja. Ande yo caliente.

Juan Ramón Lucas habla por las mujeres ucranianas a las que Irene desprecia. "Ni siquiera el clamor que llega de quienes se supone son su objetivo principal, el destino de los desvelos y renuncias feministas de Montero y Belarra quiebra el generoso corazón pacifista de las dos Gandhi del gobierno de coalición. Ayer mismo, la radio emitía los testimonios de Olga, de Yulia, de Tatiana... en los que pedían auxilio, recordaban que ellas luchan, dejan sus casas, renuncian a todo para que su familia no se rompa, o están en las calles, en las esquinas haciendo frente al invasor. Si fuera por las pacifistas Montero y Belarra, no tendrían armas con las que responder. Porque hasta ayer esa respuesta a quien te está matando era para las ministras de Podemos una inaceptable contribución a la escalada violenta". El pacifismo de Montero y Belarra son miles de mujeres muertas.