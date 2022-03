Nuevos audios del 'clan' Delgado, Garzón y Villarejo (3): Del "pobre Fernandito" Andreu al "mierda" de Cosidó

Libertad Digital publica en exclusiva nuevos audios que se incautaron durante la operación Tándem en noviembre de 2017 que originó la investigación judicial sobre el comisario José Villarejo en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional del magistrado Manuel García Castellón.

La nueva grabación a la que ha tenido acceso LD se corresponde con un encuentro informal mantenido el 11 de febrero de 2015, posiblemente en una cafetería de Madrid, por la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el propio comisario imputado actualmente en una treintena de piezas judiciales por numerosos delitos como organización criminal.

En este tercer audio, la conversación entre Delgado, Villarejo y Garzón se centra en primer lugar en el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Dicho juez integra en la actualidad la Sección Segunda de la Sala Penal desde octubre de 2018. Previamente, fue el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4. En enero de 2014, optó sin éxito a la propia presidencia de la Audiencia que recayó en José Ramón Navarro.

Cuando Delgado se convirtió en ministra de Justicia con el PSOE, intentó nombrar a Fernando Andreu como secretario de Estado de Justicia, es decir, su nº 2. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a Delgado que reconsiderase su propuesta, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le alertase sobre la posibilidad de que Andreu saliera en las grabaciones registradas por el comisario Villarejo.

Durante esta grabación, Delgado llama cariñosamente a Andreu "Fernandito", añadiendo que es "una bellísima persona" y reconociendo que la información que tiene sobre las andanzas del comisario le llegan de él. El propio Villarejo destaca que el magistrado Andreu es "buena gente" y "buen tipo" y asegura que cuando optó a la presidencia de la Audiencia Nacional "lo burrearon" y "lo guindaron".

A continuación, Baltasar Garzón relata a Villarejo como el entonces director general de la Policía, el popular Ignacio Cosidó, le había prohibido asistir a un acto. Villarejo califica al director de la Policía como "el mierda de Cosidó" y apunta que no puede prohibir a Garzón su asistencia. Posteriormente, el propio Garzón desvela cómo encargó al comisario Enrique García Castaño averiguar la verdadera razón por la que no podía acudir al citado acto.

Recordamos que Ignacio Cosidó fue director general de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy entre enero de 2012 y noviembre de 2016. Tras su cese, fue portavoz del PP en el Senado y protagonizó una gran polémica al reenviar un mensaje en el que se jactaba de tener el control de la Sala Segunda del Supremo "desde detrás", con el nombramiento como presidente del CGPJ del magistrado Manuel Marchena. Tras ver la luz dicho mensaje, Marchena renunciaba a ser candidato a presidir el Poder Judicial.

Meses después, Cosidó era relevado del Senado tras verse salpicado en algunas informaciones por la denominada ‘operación Kitchen’ que se investiga en el marco del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Conversación del "clan"

Delgado: Yo sé de ti por Fernandito (juez Fernando Andreu).

Villarejo: Sí, el pobre Fernando estamos ahí en la pelea, que buena gente es.

Delgado: Muy buena gente.

Villarejo: Qué buen tipo.

Delgado: Mucho.

Villarejo: Que estigma cabrones... Porque como es tronco de él, todo el mundo va...

Garzón: Un vasito de agua por favor.

Villarejo: Sabes, Ahí ya te estoy llamando (a Delgado)

Delgado: Pues, ah, vale.

Villarejo: Todo el mundo va a machacarle (a Fernando Andreu) No sé qué, no se cuanto.

Delgado: Es una bellísima persona.

Villarejo: Yo le digo a todo el mundo. A mí me daría mucha tranquilidad que hubiera jueces como él. Que caiga, quién caiga joder, ¿no?

Garzón: Así es.

Villarejo: Lo que tenga que ser, pero macho está el ambiente... Un poquito correoso.

Delgado: Pues mira, pidió la presidencia (de la Audiencia Nacional) y tal, lo mismo que le dijeron pues un poco en la línea de (…).

Villarejo: Lo burrearon. lo burrearon, lo burrearon, lo guindaron.

Garzón: Sabes que ayer me prohibió entrar el director general de la Policía en Canillas...

Villarejo: ¿Qué me dices! ¿El mierda de Cosidó?

Garzón: Me invitó éste, Guillermo Valls de México que estaba... en la Embajada, la medalla de la cruz Blanca y me invitó a estar porque...

Villarejo: ¿Te prohibió? Eso no se puede hacer...

Garzón: Y así cómo media hora antes, me llama Ciras de la Embajada el hombre absolutamente compungido, que le había llamada el Comisario General diciendo que el director había dicho que no, que por cuestión de protocolo... Que los exaltos cargos me dicen, tampoco va a ir Espigares, no le dejan entrar a Espigares...

Villarejo: ¡Pero qué dices!

Garzón: Y le digo yo, 'vamos a ver Ciras osea que ¿no me dejan entrar no?'.

Villarejo: Deme un té verde cuando pueda por favor.

Garzón: No, yo lo que quiero es que me digas la verdad. Yo llamo a Gabi (Gabriel Fuentes) y me dice: 'Es que lo del protocolo se lo he dicho yo porque no sabía lo qué decir'. Pero tú te crees que yo me he caído de un guindo tío. Pues me decís que no, que ha dicho Cosidó que no. Y entonces ya llamé al 'Gordo' (Enrique García Castaño). (Hace un ruido imitando la voz de García Castaño). Dice 'señor, yo me voy a enterar'. Entonces ya me contó la versión. Que Barón (Enrique Barón) llama al director (Cosidó) y le dice que voy a estar yo. Llama y se lo dice. Entonces, el otro le dice 'va a ser muy incomodo, prefiero que no esté'. (Se ríe)

Villarejo: Es increíble.

Garzón: No llegué a entrar.

El "clan" y el "engranaje" de Delgado, Garzón y Villarejo

En la primera parte del audio desvelada por LD el pasado jueves, Villarejo se dirigía a Delgado y a Garzón para referirse al "clan" y a la "lealtad", y no dudaba ofrecer su ayuda en el futuro a la propia fiscal. Por su parte, Delgado en contestación a Villarejo afirmaba literalmente que "todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de un mismo engranaje. Para que los engranajes funcionen a veces a algunos nos toca estar en un sitio a otros en otro".

En el segundo audio publicado por este diario, Villarejo y Delgado intercambiaban sus números de teléfono para poder contactar en el futuro. "Me haces una pérdida y ya si quieres tú...", apunta la actual fiscal general del Estado al comisario. Dichos audios evidencian la estrecha relación que mantenían Delgado, garzón y Villarejo.