El Gobierno de España podría enviar más armamento a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abierto este miércoles la posibilidad de que se manden nuevas remesas de material bélico ofensivo al Gobierno de Kiev si así se requiere y el ejército ucraniano las necesita, aunque esto se haría también en función de las necesidades que les hagan llegar y de "las disponibilidades" que haya dentro del arsenal de nuestros país.

Durante su intervención en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que inicialmente estaba centrada en las misiones internacionales pero ha terminado centrándose mayoritariamente en la invasión rusa de Ucrania, ha recordado que el envío de este material militar se encuadra dentro del marco legal de legítima defensa, un derecho de los países y las personas que está reconocido tanto en el derecho internacional como en el derecho privado español.

Margarita Robles también ha aprovechado sus intervenciones para negar algunas informaciones que han aparecido en los últimos días en varios medios de comunicación y que apuntaban a que un tipo de armas enviado por España era defectuoso y no funcionaban. Se trataba, exactamente, de las ametralladoras ligeras CETME Ameli, que fueron retiradas de su uso por el Ejército de Tierra y devueltas por el Reino Unido -habían comprado un lote para una de sus fuerzas especiales-.

El problema de estas armas es que durante el proceso de fabricación se utilizaron materiales de peor calidad que los que se habían utilizado para la realización de los prototipos, por lo tanto, las armas finales que se distribuyeron no daban los excelentes resultados de los prototipos y daban bastantes problemas. Pese a estos problemas, actualmente las ametralladoras ligeras Ameli están operativas tanto en la Guardia Civil como en la Infantería de Marina española.

"Quiero decir que las ametralladoras ligeras no son las que se recogen en algunas medios, están equivocados esos medios de comunicación, no son ametralladoras que no funcionan. Son otras ametralladoras en perfecto estado de funcionamiento. Todo mi reconocimiento a quienes informan en las noticias, pero yo pediría que cuando se informa de las noticias se sea muy preciso y muchísimo más en esto, no generando ningún tipo de dudas", ha dicho Margarita Robles.

"Tanto el material que se envío el domingo 20 de febrero -el defensivo- como estos días, el 4 y 5 de marzo -el ofensivo- han exigido un esfuerzo ímprobo de nuestros militares para agrupar todo ese material, para trasladarlo a zonas seguras. Ahí han estado nuestros pilotos del Ala 31. Créanme que han trabajado mañana, tarde, noche y de madrugada para poder hacer los paquetes, los palets correspondientes, y para realizar los envíos correspondientes", ha continuado.

Eso sí, no ha especificado el modelo de de ametralladoras ligeras que se han enviado, tampoco el número de las mismas, lo que no ayuda a acallar las dudas sobre este envío de material ofensivo, del que se han facilitado muy pocos datos por supuestos motivos de seguridad. El tipo de sistemas contracarro tampoco se ha desvelado, pero solo hay uno empleado de manera masiva en las FAS: los modelos C90 y Alcotán 100 de Instalaza.

Margarita Robles ha asegurado que su departamento no tiene datos sobre los posibles españoles que se hayan podido unir en las dos últimas semanas a la Legión Extranjera movilizada por el Ejército de Ucrania: "no le puedo decir porque como Ministerio de Defensa nosotros en esto no tenemos nada que decir. Si ciudadanos españoles voluntariamente han querido pues lo ignoro. Sería una frivolidad por mi parte decirle una cosa o decirle otra".