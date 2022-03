La remontada del Real Madrid sobre el París Saint Germain de Messi, Neymar y Nasser Al-Khelaifi ha sido uno de los temas abordados este jueves en el Parlamento catalán. El diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco ha aprovechado su intervención para denunciar que "en TV3 se ha alimentado un discurso antimadridista preocupante".

A cuenta de la renovación de los cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que se han repartido socialistas y separatistas, el diputado de Cs ha recordado que en TV3 se han llegado a emitir documentales con el siguiente enunciado: "El Madrid real, la leyenda negra de la gloria blanca". También ha explicado que se comparó a los jugadores del club blanco con hienas.

A juicio de Martín Blanco, TV3 debería reconocer la "pluralidad de Cataluña" y la "historia de Cataluña". "Cuando hablamos, por ejemplo, de personajes históricos de Cataluña, en TV3 nos suelen hablar de personajes por los que algunos no sentimos especial simpatía. Por ejemplo, Francesc Macià o Lluís Companys y otros que forman parte del imaginario colectivo del nacionalismo. En ese sentido quiero reivindicar hoy desde la tribuna de este Parlament la figura de los hermanos Padrós, los señores Carlos y Juan Padrós, que fueron los fundadores del Real Madrid Club de Fútbol y también de la Copa del Rey. Yo sé que les alarma (en alusión a los diputados de Junts per Catalunya y ERC), les llama mucho la atención a los políticos nacionalistas que se reivindique la catalanidad del Real Madrid, la importancia que han tenido los catalanes en el resto de España... Yo entiendo que les indigne, pero déjenme hablar. ¿Qué tiene que ver? Pues yo creo que cuando ustedes me comparan el Kurdistán con el 1 de octubre o que con la invasión de Ucrania y el 1 de octubre algo habrán aprendido los españoles, pues yo les digo que tengan en cuenta sencillamente que la realidad de Cataluña es plural y diversa y reivindico efectivamente el origen catalán del Real Madrid".

Martín Blanco, que ha reivindicado su madridismo un día después de la victoria sobre el PSG acabó su intervención con un "¡Hala Madrid!, Visca Catalunya y Viva España" que fue celebrado por algunos diputados.