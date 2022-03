Ayuso pide destinar los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad a ayudar a las familias con la subida de precios

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la necesidad de suspender "temporalmente" los impuestos que gravan la luz y el gas o, "como mínimo", que se aplique el IVA súper reducido en ambos casos.

Así lo ha expuesto Ayuso durante su intervención en la Conferencia de Presidentes que este domingo reúne a Sánchez con los jefes de gobierno de las autonomías en la isla de La Palma, y en la que el presidente del Gobierno ha anunciado una rebaja general de impuestos para sectores afectados por la guerra.

La presidenta regional ha apostado por que, ante las subidas del precio de la energía, de manera temporal queden suspendidos los impuestos que gravan el gas o la luz, o que si no se suspenden al menos se les aplique el IVA súper reducido. Ayuso ha destacado que en Francia, por ejemplo, han apostado por una política de bajos impuestos y "que, con una inflación menor, han podido absorber parte del precio de la electricidad". "Pactar la incertidumbre puede quedar bien, pero es solo incertidumbre", ha añadido la presidenta madrileña, según han informado fuentes del Gobierno madrileño.

La presidenta ha señalado que las autonomías apoyarán al Gobierno central en su posición ante el próximo Consejo Europeo para que se adopten medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía, pero ha reclamado a Sánchez que no vaya a Bruselas culpando a la UE o a la invasión de Ucrania de la subida de la energía, algo que "ya venía de antes" y ante lo que el Ejecutivo de Sánchez tiene que "estudiar alternativas".

"Si el gobierno necesita apoyo, los ciudadanos mucho más", ha continuado Ayuso, quien ha señalado que las comunidades autónomas estarán "ahí" si el Ejecutivo las necesita pero ha pedido reciprocidad: "Necesitamos que se nos ayude a nosotras también, la situación es complicada para todos".

La presidenta ha explicado durante su intervención en la Conferencia que el impacto del incremento de los precios de la energía, la subida de la inflación y la acogida de desplazados por la invasión de Ucrania es de unos 1.400 millones de euros en la Comunidad de Madrid.

Ayudar a las familias con el presupuesto de Igualdad

Ayuso ha detallado que ya están notado el incremento de los costes energéticos en un servicio básico como el que ofrece Metro de Madrid y que, en breve, empezará a notarse en colegios y hospitales.

En este sentido, ha pedido planes energéticos y redirigir los fondos europeos Next Generation o los 20.000 millones en planes del Ministerio de Igualdad para poder afrontar los gastos sobrevenidos en estos servicios. Por ello ha propuesto destinar esos 20.000 millones del presupuesto de Igualdad a ayudar a las familias a afrontar la subida de precios.

En definitiva, la propuesta de Díaz Ayuso a Sánchez es que esos 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad para planes futuros los dedique a "lo urgente", al "aquí y ahora", a paliar la pobreza de las familias ante la subida del coste de la vida.

"Si quieren ayudar a la igualdad y a las mujeres, nada mejor que ayudarlas a afrontar la cesta de la compra y los gastos de energía con estos 20.000 millones", ha dicho a los medios tras concluir la Conferencia de Presidentes en la isla de La Palma.

Ayuso ha asegurado que ha estudiado qué se podría hacer con esos 20.000 millones de planes de Igualdad, y ha concluido que podrían destinarse a ayudar con unos mil euros a cada familia que lo necesitase, para hacer frente a los costes sobrevenidos por el aumento del precio de la energía. Quizá en otro momento, ha seguido explicando la presidenta madrileña, podría tener sentido gastar esos 20.000 millones en planes de igualdad, pero "hoy nadie lo entendería" sabiendo que hay personas y familias con problemas para salir adelante. "Si hacen una encuesta y preguntan a cualquier mujer, creo que está perfectamente respaldado el hecho de que ayudemos a mujeres, a niñas, a niños, a todos, a salir adelante", ha insistido.

Feijóo tampoco ve acertado el gasto en Igualdad

A preguntas sobre lo manifestado por Ayuso en la Conferencia de Presidentes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que "no es acertado" destinar en estos momentos 20.000 millones a planes del Ministerio de Igualdad porque la prioridad deben de ser las familias y los trabajadores y no "mantener" la coalición de Gobierno.

Ha señalado que solo conoce por una nota de prensa esta partida de 20.000 para políticas de igualdad, pero considera que son "distintas de la prioridad número uno, que es llegar a fin de mes". "No nos parece acertado el planteamiento en este momento. Cada uno tiene sus prioridades, para algunos son las familias y los trabajadores, para otros mantener sus socios de Gobierno", ha recriminado.

Por ello ha insistido en que "no le parece prioritario" destinar esta partida a políticas de igualdad "en un momento en que no podemos pagar el precio de la luz, las fábricas están cerrando, los barcos no pueden salir a faenar y los sectores agrarios no pueden pagar la factura del combustible".

Refugiados de Ucrania: "Hay cierto descontrol"

Respecto a la situación en Ucrania tras la invasión rusa, Ayuso ha planteado crear un comité de crisis y la elaboración de un procedimiento de acogida para canalizar las ayudas y el ofrecimiento de servicios públicos, con las delegaciones de Gobierno y los ayuntamientos. La presidenta madrileña ha advertido de la "falta de concreción" a la hora de organizar la acogida de los ciudadanos que llegan a España afectados por la invasión rusa de Ucrania.

"Es muy difícil buscar una política de integración, porque se necesita integrarles, al no saber cuánto tiempo van a estar", ha indicado la jefa del Ejecutivo madrileño, quien ha insistido en la necesidad de tener esta planificación para ofrecer todos los servicios públicos "de manera coherente".

"Hay cierto descontrol con el número de personas que van a venir, no lo conocemos", ha lamentado la presidenta de la Comunidad de Madrid.