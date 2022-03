"Lo que aterra a la izquierda y a los nacionalistas" es que haya alternativa a Frankenstein

El Mundo

"Golpe mortal de Putin a la ayuda militar de Occidente a Ucrania". Como alguien no pare a este loco por la fuerza acabamos en guerra. Raúl del Pozo ha consultado a un militar. "¿En qué se ha equivocado el Estado mayor de Putin, si es que se ha equivocado? Primero, en que ha unido a Europa. En que nos ha hecho conscientes de la necesidad de ser fuertes. En que nos ha traído otra vez a los americanos, que se habían ido al Pacífico. En que ha consolidado la OTAN. En que nadie, ni los chinos, quiere estar con él. En que un ejército como el suyo siempre pierde en las ciudades. En que va perdiendo el prestigio interior. ¿Cómo ve su futuro? Su futuro es muy negro". Pues más vale ir espabilando.

Juanma Lamet cuenta cómo preparo la mosquita muerta de Pablo Casado su puñalada a Feijóo. "Pablo Casado apartó al equipo de Exteriores del viaje a Europa donde censuró el pacto de Mañueco con Vox".

El miserable traidor resentido que nos han intentado vender como una bellísima persona, pagó así la generosidad de su partido al permitirle una salida en diferido en lugar de echarle a patadas. Pensad en mi mujer y mis hijos, suplicó el muy ladino. Feijóo se conmovió y el otro aprovechó para vengarse. Y como le dejen, hará todo el daño que pueda.



"Él es un animal político y quiso colocar su relato en la Unión Europea", explican en Génova". Casado no es un animal político, es un animal herido, más vale andarse con ojo.

El tío se fue a Europa para vender "que su legado tiene como grandes ejes no haber pactado ningún gobierno con Vox y haber luchado contra la corrupción". Vamos a ver, chaval, todos tus gobiernos están apoyados en Vox porque no has hecho más que perder votos. Al pobre Mañueco, que estaba tan a gustito con Igea, le obligó a convocar elecciones.

El único legado de Casado es haber intentado extorsionar a una compañera por pura envidia. Ayuso debería ir a Europa y explicar cómo intentaron él y su amigo el de las pelotas chantajearla. Que se lleve los vídeos de las manifestaciones ante Génova 13. En cuanto a lo de la corrupción, en fin. Ahora nos enteramos que la mano derecha de Teodoro, el del error del voto a la reforma laboral está imputado y a las puertas del Supremo. Cuánta ejemplaridad, Casado. De la que nos hemos librado los españoles. Al menos Sánchez no va de buen hombre por la vida.

"Así que las palabras de Casado se han interpretado en el PP como una «zancadilla», una «deslealtad» a Alberto Núñez Feijóo. Y como un mensaje «totalmente inoportuno» y, sobre todo, «premeditado»". Menudo mal bicho ha resultado ser el jesuíta de Casado.



De las críticas de la izquierda al tema de Vox, Federico Jiménez Losantos lo tiene claro. "Cada vez que un dirigente del Partido Popular se ve obligado a explicar sus pactos con Vox, se arrodilla ante el PSOE y su jauría mediática, la misma que canoniza al partido de la ETA, a Podemos y a los golpistas catalanes como socios deseables de Sánchez". No son más tontos porque no entrenan. Caen una vez y otra en las trampas de la izquierda.

"Lo que preocupa al PSOE y aterra a la izquierda y a los nacionalistas no es que Vox suba más o menos, sino que sume con el PP una alternativa, da igual en qué orden". En resumen, perder el poder. "Por más que digan que el PSOE se siente cómodo contra Vox, lo cierto es que nunca le ha regalado plataformas mediáticas como hizo el PP de Rajoy con Podemos. No son tan idiotas como para pensar que, si dos fuerzas de izquierda pueden echar del poder a la Derecha, dos de Derecha no pueden echar del poder a la Izquierda. Así que tratan de impedir su unión, que es lo que quieren fervorosamente los votantes de ambas".

Y es lo que dicen las encuestas. "La suma de los dos partidos que aglutinan todo el espectro del centroderecha es de 170 diputados, de nuevo muy cerca de la mayoría absoluta. Por eso Sánchez está tan preocupado por la materialización de la única alianza que puede descabalgarle", dice el editorial. Prepárense para los aspavientos y los aullidos de la jauría mediática sanchista.

Como dicen Santiago González, "Vox está satisfecho con el pacto. No es para menos, pero tampoco está a disgusto Mañueco, a punto de formar Gobierno con el partido empeñado en defender la Carta Magna ante el Tribunal Constitucional, que es la institución adecuada para ello. Alerta antifascista, proclamaba Pablo Iglesias, cualificado ex miembro de esta chusma que gobierna España. Nadie puede adivinar cómo se desenvolverá Vox en la gestión de las cosas de comer, pero frente a lo ya conocido es un punto de esperanza". Vamos, que peor imposible. No vemos a Vox regalando a la marquesita de Galapagar 20.000 millones de euracos para que juegue al feminismo mientras usted no llega a fin de mes.





El País





"Putin bordea el territorio OTAN". Manuel Vilas destroza el discurso de la izquierda de que Putin es de extrema derecha. Putin es "un postestalinista cuya concepción del mundo es la esclavitud, el chantaje, la opresión y la muerte". "Medievalismo, comunismo, estalinismo, tanques, bombas, ejército, eso nos trae este hombre". ¿Pero no era de Vox?, según el relato de este periódico.

"La aberración bélica de Putin procede de setenta años de comunismo. Es el comunismo el que ya solo tiene expresión armamentística. No sabemos decirlo, porque la utopía comunista —ese malentendido que ahora apesta a putrefacción— aún sigue teniendo crédito. El comunismo crepuscular produce criaturas estrafalarias y patéticas, como Maduro o Putin, pero aún hay intelectuales delirantes que compran esa mercancía ideológica porque creen que así se oponen al imperialismo estadounidense". Menudo tortazo a Podemos, Pepa.

El periódico sanchista le sigue el rollo con la propagandística Conferencia de Presidentes en La Palma que no sirvió para nada, como siempre. "Los barones autonómicos respaldan a Sánchez de forma unánime en sus negociaciones en la UE para bajar el precio de la energía". "Ucrania pone de acuerdo a la política española", dice un embelesado editorial. Cuentos chinos.



Mariola Urrea Corres comenta el pacto de Castilla y León. "Días después todavía insistían en que Vox no se sumaría al Gobierno. ¿Cómo van a hacerlo si discuten el sistema autonómico?". Chica, también Podemos discute la monarquía y ahí les tienes, sentados en el Consejo de Ministros sin inmutarse.

"La atención que los medios nacionales prestan a esta cuestión decaerá el mismo día que el nuevo Gobierno tome posesión". En eso estamos de acuerdo. Solo son aspavientos y exageraciones para acojonar al PP. Esperemos que Feijóo sea más listo que Casado. Aunque eso es fácil.

"El PP necesita conservar la presidencia del Gobierno y el coste a pagar es, para ellos, asumible". Tan asumible como para Sánchez el pacto con Podemos tras decir que no podría dormir con ellos, el abrazo a un terrorista como Otegi y a unos golpistas como ERC. Totalmente asumible.





Leo un editorial titulado "Una comisión contra los abusos". Pensé que iba por los abusos del ex marido de Oltra a una menor que estaba bajo su cuidado y que ésta intentó ocultar, pero qué va, es por la Iglesia.

ABC

"Rusia bombardea a 25 kilómetros del territorio OTAN". Putin quiere morir matando. Dice Guy Sorman que "nadie puede poner fecha a la caída de Putin y a la evacuación de Ucrania, pero ambas son seguras. Corresponderá entonces a las democracias occidentales definir, si no una nueva organización, al menos una forma de colaboración". Pues la fecha es importante.





José F. Peláez comenta lo de la izquierda al negar el saludo a Carlos Pollán, el presidente de las Cortes de Castilla y León. "Como si fueran unos chavalillos de las CUP saliendo de una asamblea con olor a butifarra, todos con sus caritas de asco, sus miradas pasivo-agresivas y su rencor de clase, sin clase. Miren, a ustedes Vox les puede gustar más o menos, pero es que no importa, no se les pide adhesión ideológica sino actitud institucional, saber estar y un apretón de manos firme y correcto, nada de esas manos blandurrias y frías que se escapan entre los dedos como boquerones". Pedir a la izquierda saber estar, Peláez, no pides tu ni nada. "No todo lo que sucede es una oportunidad para mostrar fanatismo, no todos los momentos son escenarios para la neurosis, no toda ocasión es ocasión para la afectación folclórica. No hace falta sacar el pecho a toro pasado ni montar numeritos de cantautor comprometido. Se trata solo de estar al nivel de aquello a lo que representan. Ya".

Lo que hicieron "no muestra firmeza, sino dogmatismo, sectarismo y bajeza democrática, tanta que me temo que lo antisistema en Castilla y León ya no es Vox: lo verdaderamente antisistema es negar el saludo a los representantes de los ciudadanos". Es la consecuencia de que padezcamos una izquierda antidemocrática. La izquierda española no acepta otra ideología ni pensamiento que no sea el suyo.

Pero vaya, Carrascal da en el clavo. "El experimento de Castilla y Leon nos dirá si Vox es sólo el extremo de la derecha o la derecha en general. Algo de lo que estamos muy necesitados. ¿Es lo que teme la izquierda?". Es lo único que le puede arrebatar el poder. Si Vox no da mucho la nota con exigencias fuera de lugar, la izquierda va a entrar en pánico, no por la extrema derecha ni nada de eso, si no porque será una realidad que pueden perder el poder.









La Razón





"Rusia provoca a la OTAN y ataca una base cerca de Polonia". Dice el editorial que "se ha entrado en un escenario con altísimos riesgos y con un exceso de mechas dispuestas a prender el estallido de un enfrentamiento global de catastróficas consecuencias". "El autócrata no parará si no se le para, más allá de los sacrificios de un pueblo heroico. La comunidad internacional debe proyectar todos los futuros probables y evaluar si la estrategia presente es suficiente. Si finalmente la «realpolitik» se impone, si Occidente no está dispuesto a ir más allá para ganar la guerra, habrá que actuar para al menos no perder la paz o lo que quiera que venga después". Habrá que pararle, pues.

Antonio Martín dice que "Frankenstein ha rugido como un volcán en erupción. Las sirenas de la «alarma antifascista» suenan desde los laicos campanarios de la izquierda castellana y leonesa y obtienen su réplica en el resto de España". "Respetar las mayorías amplias expresadas por los votantes parece ser lo contrario que dicta el catón sanchista", salvo que le convengan a Sánchez, claro. Habría que recordar que el PSOE arrebató Navarra a Navarra Suma pactando con EH Bildu.

"Alfonso Fernández Mañueco ha acertado con el paso que ha dado. El pacto de Gobierno de Castilla y León asume plenamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Punto". Y que rujan hasta que se cansen los sanchistas y sus jaurías mediáticas.