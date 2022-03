La Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado adulteró el decreto de archivo sobre la investigación abierta al fiscal Ignacio Stampa por un presunto delito de revelación de secretos en el caso Villarejo. Libertad Digital ha tenido acceso a documentación que demuestra como se eliminaron los elementos que exoneraban a Stampa con mayor rotundidad en el decreto de archivo final.

Stampa presentó una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia denunciando presuntas "irregularidades" cometidas por Delgado en este procedimiento penal abierto contra él en la Fiscalía Provincial de Madrid que finalmente fue archivado. Denunció que Delgado dilató la investigación dando órdenes a través de su mano derecha, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz, con el objetivo de que Stampa perdiese su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. También que la propia Delgado intervino, a pesar de su obligación de abstenerse.

Tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso LD, el 2 de febrero de 2021 el entonces fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, envió un correo electrónico a la mano derecha de Delgado en el que adjuntaba la primera versión del decreto que archivaba la investigación con contundencia: "Buenos días Álvaro (Álvaro García Ortiz). De conformidad con el artículo 25.2 del Estatuto Fiscal te envío el decreto de archivo de las diligencias de investigación 32/2020 seguidas en esta Fiscalía".

El correo adjuntaba un archivo de 16 páginas denominado "DECRETO FEBRERO 2021" en el que se concluía que "del resultado de la actividad investigadora desplegada en las presentes diligencias de investigación y las consideraciones que hemos desarrollado a lo largo del informe, no cabe apreciar huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas que avalaran la pretensión de los denunciantes, es decir; la existencia de un delito de revelación de secretos cometido por el fiscal Ignacio Stampa".

Dos días después, el 4 de febrero, Caballero Klink remite un segundo correo electrónico a la mano derecha de Delgado, tras haber recibido la respuesta al primero, adjuntando la segunda versión del decreto de archivo de la investigación: "Buenas tardes Álvaro. Te envío el decreto que he elaborado. Creo que es más concreto y preciso. Muchas gracias y un abrazo".

Este correo viene acompañado de un archivo llamado "DECRETO FINAL" de 10 páginas, es decir, se han eliminado 6 páginas. Dicho decreto de archivo omite los testimonios exculpatorios obrantes en la causa prestados por el compañero de Stampa en Anticorrupción, Miguel Serrano, y de dos abogados de Podemos. Tampoco se incluye en esta versión final las alegaciones del propio Stampa.

El resultado del segundo y final decreto de archivo exonera a Stampa, pero de forma menos contundente: "Del resultado de la actividad investigadora desplegada en las presentes diligencias de investigación y las consideraciones que hemos desarrollado a lo largo del informe, no cabe apreciar indicios que avalen la pretensión de los denunciantes, es decir; la existencia de un delito de revelación de secretos cometido por el fiscal Ignacio Stampa".

Correos electrónicos sobre el archivo de la investigación al fiscal Ignacio Stampa.

Las asociaciones de fiscales piden el cese de Delgado

En un comunicado el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales APIF, Salvador Viada, señala que tras las últimas informaciones desveladas "la Fiscalía General no está dirigida por la persona idónea; que su secretario técnico no debería permanecer ni un día más en el puesto; que hay que instaurar un sistema de contrapesos al absoluto control de la institución que ejerce el fiscal General; que la transparencia en el conjunto de actuaciones internas no debe ser ‘voluntaria’ por parte la Fiscal General, sino una obligación legal; que la infracción del deber de abstención debe determinar de manera automática el cese de la fiscal General".

Por su parte, la mayoritaria Asociación de Fiscales AF sostiene que "ante el cúmulo de informaciones aparecidas en el día de hoy que acreditan con pruebas documentales que la FGE encubrió ante el Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de todos los Fiscales, su intervención en un asunto en que debió abstenerse, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales exige, de nuevo, la inmediata dimisión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado".