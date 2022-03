Hasta en 'El País' se admite ya que "PSOE y Podemos son partidos similares"

El Mundo

"EEUU alerta de que China está dispuesta a dar armas a Rusia". Y Rusia se ofende si se dan armas a Ucrania. Como siga Occidente de miramelindres nos comen. Y yo no quiero ser rusa. Ni china. "El aviso de Estados Unidos a sus aliados de que China está abierta a prestar ayuda militar a Rusia supone un salto cualitativo en el desarrollo de la guerra contra Ucrania y en el equilibrio del actual tablero geoestratégico, que con esta declaración queda seriamente desestabilizado, obligando a todos los actores a posicionarse de forma inequívoca ante lo que -de concretarse- podría ser considerada como una ofensiva china contra los valores y los intereses de Occidente", dice el editorial. "Occidente debe despertar de su letargo: se enfrenta a la insania del sátrapa ruso, aliado con la dictadura comunista". O será el fin de Occidente. Tampoco los ucranianos querían guerra, pero no les ha quedado otra que defenderse.

"Feijóo asumió el fin de Casado hace más de un año: "Así no vamos a ningún lado", cuenta Juanma Lamet. Pues le ha dejado llegar demasiado lejos. Raúl del Pozo dice que "Feijóo, el superviviente de esa dinastía gótica llamada PP, es el elegido para resucitar el partido". Arduo trabajo le espera al gallego. "El futuro presidente del PP no comparte el discurso de Vox, añora el bipartidismo y el régimen del 78, entre dos partidos que se parecen en la manera de negar lo evidente. Pero dada la fragmentación parlamentaria, y que ninguno va a llegar a los 140 diputados, o niegan a sus demonios de la guardia o pactan entre ellos o no habrá gobierno. Se acabaron las mayorías absolutas. Ha propuesto que gobierne la lista más votada, insinúa la gran coalición, el fin del «no es no», olvidando las eternas dos Españas". Feijóo olvida lo fundamental. El PSOE ya no existe. Existe el sanchismo, ese que se mesa hipócritamente los cabellos por el pacto con Vox mientras ellos se abrazan a la ultraizquierda radical, a los herederos de ETA y los golpistas catalanes. Pero el argumento es inteligente para tapar la boca a la jauría mediática sanchista. Si de verdad temen tanto a Vox, que dejen gobernar al PP en solitario. ¿A que no?





Rafa Latorre le arrea una ración de bofetadas bien ganadas a la mosquita muerta de Casado. "Además de ser falso, exhibirte en tu despedida como el dique de contención de la extrema derecha y el paladín contra la corrupción supone señalar a tu sucesor como el resultado de un apaño entre ignominioso y criminoso, lo que convive mal con el apoyo efusivo y el compromiso de discreción que prometiste para procurarte una «salida digna» de la presidencia". Pensad en mi mujer y mis hijos, lloriqueba el muy miserable en un intolerable chantaje emocional. Así es el personaje, extorsiona e insulta a Ayuso, chantajea a Feijóo. Y aun así le dejan hacer. Ellos verán.









El País



"Rusia golpea a las ciudades en plena ofensiva diplomática". ¿Qué ofensiva diplomática? Por aquí solo se ven bombas.

Víctor Lapuente hace un ejercicio de equidistancia. "Para la mitad del país, pactar con Bildu es indecente y con Vox legítimo. Para la otra mitad, es justo al revés. Pero yo creo que es legítimo que el PSOE llegue a acuerdos con Bildu y el PP con Vox", dice haciendo equilibrismo sin red. "En una democracia, interactuar con alguien no quiere decir asumir sus ideas". La diferencia es que Bildu, o sea Otegi, son los del tiro en la nuca y Vox los que recibían el tiro.

"Pero, y que me perdonen mis amigos de derechas, una cosa es cerrar un pacto programático con Vox y otra abrir la puerta a un Gobierno de coalición, como en Castilla y León . Una vez dentro, Vox impondrá una agenda radical por pura supervivencia. Sacará pecho (al estilo Tarzán, no Delacroix) tanto si las cosas van bien, para salir de la sombra de Mañueco , como mal, para liderar la agitación callejera". Perdona Víctor, pero los expertos en agitación callejera son los de Podemos. Escraches, rodea el Congreso, las mareas… De hecho dentro del grupo ultra hay varios condenados por actitudes violentas. En Vox no hay ninguno. Y eso son hechos, no opiniones.

"Una coalición PSOE-Podemos es menos problemática, porque en las comparativas europeas son partidos similares, mientras Vox es una formación extremista". Cierto, PSOE y Podemos son ahora partidos similares, por no decir que son iguales, los dos son de extrema izquierda.

"Y, que me disculpen mis amigos de izquierdas, Vox y Bildu no son equiparables. Manuela Carmena dijo "Tengo amigos de Vox que son una gente magnífica, al margen de su ideología". Es difícil que un político del PP diga lo mismo de los de Bildu, que defienden los ongi etorri a terroristas que los asesinaban. En Bildu, muchos están éticamente manchados", termina Víctor haciéndonos un lío. Qué complicado es ser equilibrista.





ABC



"Delgado fue informada del caso Stampa, aunque lo negó". A la Fiscal de Sánchez le encanta revolcarse en el estiercol. Alvaro Martínez no entiende, en realidad nadie lo entiende, cómo Delgado sigue al Frente de la Fiscalía con tal acumulación de concomitancias profesionales y afectivas con el elenco de este culebrón. En una democracia sana resulta imposible sobrevivir en semejante torbellino de intrigas". La respuesta es Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. No hay que darle más vueltas.





Calleja sigue siendo la voz de Casado. "El PP saca pecho en Europa de su pacto con Vox". "Las declaraciones del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Donald Tusk, contra el pacto de Alfonso Fernández Mañueco con Vox en Castilla y León, sellado la semana pasada, sentaron como una patada a toda la formación política en España". Aunque nadie en el PP supo cuáles fueron las palabras exactas de su presidente saliente, hubo quien aprovechó para atacarle, sin dar la cara, por condicionar las críticas de Tusk". A Casado le quedan Mariano Calleja y Pablo Montesinos.

"El PP ha enviado invitaciones a todos los dirigentes europeos del partido para el congreso de Sevilla. Donald Tusk ni siquiera ha contestado", dice. Mejor.

Isabel San Sebastián no puede más con Irenita. "Lo de Irene Montero supera todo lo imaginable. Ella no solo recurre de manera sistemática al embuste, la demagogia y el abuso de poder, a semejanza de su presidente y sus colegas de Gabinete, sino que presume de ello. Se mofa de nosotros con jactancia". Es algo común a todo Podemos, que últimamente se reduce a la pareja del tertuliano, Ione y el guardián del cortijo de Iglesias, Echenique.

"China amplifica la propaganda rusa contra Occidente". Gabriel Albiac advierte. "Si Ucrania cae -y nada impedirá que caiga, a no ser que la OTAN intervenga en su socorro-, Putin habrá consolidado su poder en Rusia". "Si Ucrania cae -y caerá, si las armas de Europa y de Estados Unidos no ponen rápida barrera-, la milicia de ‘mercenarios Wagner’ aplicará el genocidio selectivo" y "la población ucraniana será diezmada sin miramientos".

"Si Ucrania cae -y caerá, a no ser que la OTAN lo impida ya-, Moldavia perderá cualquier opción de sobrevivir: o se doblega al yugo ruso o será devastada. Y el ejército de Putin llegará hasta las fronteras de Rumania, de Polonia, de Hungría, de Eslovaquia… Suecia y Finlandia serán entonces neutralizadas: ‘finlandizadas’, reducidas a la condición de países semisoberanos. Los Bálticos vivirán días de alto riesgo".

"Si Ucrania cae -caerá, si una fuerza militar aliada no contiene a rusos y mercenarios-, la flota rusa no tendrá más que un obstáculo irrisorio: el estrecho del Bósforo. Con un portero tan fiable como el islamista Erdogan".

"Si Ucrania cae -y la OTAN no mueve un dedo para impedirlo-, Putin habrá testado experimentalmente que su amenaza nuclear funciona".

"Si Ucrania cae -y caerá, como carnaza con la cual sueñan algunos calmar el hambre imperial de Putin-, Europa había olvidado que la guerra existe. Aquí está. Como siempre". Si Ucrania cae, que ya ha caído, caemos todos.





La Razón

"Rusia bombardea edificios de viviendas en su ofensiva contra Kiev". Dice Marhuenda que "estamos en una nueva etapa de la confrontación de China y Rusia contra las democracias por la hegemonía mundial. Las democracias envían algunas armas a Ucrania, que serán útiles, pero me temo que insuficientes para derrotar al agresor. Tras casi tres semanas de combates, es evidente la firme decisión rusa de acabar con la independencia ucraniana". "La realidad es que saldremos mucho más débiles y pobres en esta guerra fría económica que beneficia a China". Eso si salimos vivos.

Sabino Méndez dice que "a Vox le ha ido bien dejándose llamar masivamente ultraderecha sin perder por ello los nervios y ponerse a la defensiva. Sabía que, cuando se le comparara con la extrema derecha de los viejos tiempos fantasmales, saldría siempre ganando. Aquel extremismo usaba la violencia y no quería estar dentro del tablero democrático, con lo cual Vox, a su lado, parece hasta un dechado de civilización. Era simple cuestión de tiempo que entre mucha gente calara convertir eso en evidencia". Al contrario que entonces, la violencia la usa ahora la extrema izquierda.

Abel Hernández imagina "la cara de Pedro Sánchez cuando vea que en Castilla y León no ha pasado nada de particular con la entrada de Vox en el Gobierno y compruebe que su gran argumento para sostenerse en el poder –¡que viene la ultraderecha!– pierde sentido y suena en la calle como la lluvia en los cristales de la ventana o los cencerros de las ovejas". Para eso tiene un ejército mediático que se invente realidades paralelas. No subestimes el poder de la jauría, Abel.