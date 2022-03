El servicio de Putin a España: "Podemos, embebido por la guerra, se va por el desagüe"

El Mundo

"Zelenski desiste de entrar en una OTAN 'hipnotizada' por Putin". Que les den, total para lo que sirve. El editorial dice que "la irrupción de una periodista en el principal programa de noticias de la televisión estatal rusa -bajo férreo control del Kremlin- con un cartel en el que podía leerse 'No a la guerra. Detengan la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo' es una acción de extraordinaria valentía, muy necesaria en el escenario de absoluta censura y manipulación informativa al que Putin tiene sometida a su población". También podría ser que los rusos crean lo que quieren creer. Muchos rusos viven en Europa. ¿No informan a sus familiares del genocidio que están perpetrando en Ucrania?

"La dura realidad es que los esforzados ucranianos están bastante solos. Solo así se comprende que un Zelenski con gesto decepcionado se resignara a admitir que su país no será parte de la OTAN. Su grito de auxilio en demanda de la exclusión aérea fue desoído. Ojalá que eso no acabe significando que la brutalidad rusa se ha salido con la suya". Pues de momento se ha salido con la suya.

En opinión de Raúl del Pozo, "hasta ahora, Ucrania está ganando la guerra de la información y la batalla del relato a los rusos en esta desdichada guerra híbrida en la que no se cree a los hackers, sino a los vídeos caseros de los bombardeados". Ya, pero la guerra de las bombas la está ganando Putin. No creo que a los ucranianos muertos les interese mucho el relato.

"La asociación mayoritaria de fiscales exige la 'inmediata dimisión' de Delgado tras salir a la luz su intervención en el caso Stampa". El Mundo pide la dimisión. "La fiscal general del Estado miente y aprovecha su cargo para beneficiar a unos y perjudicar a otros en función de sus intereses personales y profesionales". Información vaginal éxito asegurado. ¿Qué se puede esperar de una tía que dice eso?

Federico Jiménez Losantos no se hace ilusiones, sabe quién nos gobierna. "La pareja del ex juez prevaricador Garzón fue reprobada tres veces siendo ministra de Justicia de Sánchez, y ni dimitió ni fue destituida por el Sumo Hacedor de Fiscales Pueseso (SHFP) así que no la supongo preocupada". "El jefe del Clan es 'El Mago' Garzón, que durante décadas ha hecho toda clase de brujerías hasta llegar a multimillonario". Y recuerda la extorsión de la pareja de Delgado a Botín.

"El Mundo publicó una carta del juez-estrella a Botín, presidente del Banco Santander, que empezaba por un 'Querido Emilio', y tras pedirle dinero, firmaba '​​​​​​​Baltasar Garzón Real, magistrado-juez de la Audiencia Nacional'". Por su juzgado pasaban los delitos económicos, así que Botín pagó, y sus accionistas lo agradecieron. Hace mucho, pues, que la Justicia en España es la del Clan de los Garzonejos".

"Ahora, el Clan pretende procesar a Ayuso por un delito inexistente mientras se niega a investigar denuncias serias por millones de euros. Los fiscales están escandalizados. Imagínense nosotros con los fiscales". Los fiscales dejaron de ser fiables desde el momento en que Sánchez dejó claro que le sirven a él. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Pero procesar a Ayuso por un delito inexistente sería ir demasiado lejos. Lo dejarán ahí como amenaza.

El País

"Tres líderes de la UE desafían el cerco de Kiev para ver a Zelenski". Son como niños. Mira Putin lo que hemos hecho. Y ahora nos volvemos a casita corriendo que en Kiev llueven muchas bombas. "Zelenski acepta que la puerta de la OTAN está cerrada para Ucrania: 'Así es y debemos admitirlo'". Pobres ucranianos.

El editorial pide a China que se moje. "La ayuda de China a Rusia significaría el reconocimiento inmediato de que Putin ha perdido su guerra, con independencia del resultado militar de la invasión. Ha calculado mal y se encuentra impotente ante la unidad de la UE, la presión de Estados Unidos y la monumental resistencia de los ucranios. Por eso, tanto Rusia como China niegan que ni siquiera se haya formulado la petición de asistencia. Hasta el momento, la neutralidad sesgada que practica Pekín parece parte crucial de su estrategia. Bien porque quiera jugar el papel de mediadora —y ojalá que sirviera para parar la guerra—, o porque finalmente incline la balanza, al final se encontrará como socio único de una Rusia aislada por las sanciones internacionales, pero gran productora agraria y de energía y con una fuerte industria armamentística".

"Feijóo y Ayuso escenifican su alianza de interés para cerrar la etapa de Casado". "La líder madrileña avisa al barón gallego de que el PP de Madrid no admite imposiciones". Hombre, pues claro, con Teo ya aguantó bastante. Dice Elsa García de Blas que "Pablo Casado murió políticamente por enfrentarse a Ayuso, así que el precedente obliga a Feijóo a andarse con ojo". No, bonita, Casado murió políticamente por intentar cargarse a Ayuso por envidia, estaba dispuesto hasta a dar un golpe contra las urnas. A ver si en El País dejan de mentir sobre Ayuso, solo hacen el ridículo. "La presidenta madrileña fue el apoyo decisivo para que el barón gallego diera un paso adelante para postularse al liderazgo del PP, porque nadie en el partido olvida a los más de 4.000 militantes que se manifestaron ante la sede de Génova en plena crisis con carteles de 'Ayuso 2023', instándola a enfrentarse a Pedro Sánchez en unas generales", dice Elsa en un intento de sembrar cizaña entre Ayuso y Feijóo. Lo que más se gritó en esa manifestación fue Ayuso sí, Casado no.

ABC

"Rusia se acerca a la quiebra". Julián Quirós dice que "no parece que Rusia pueda ganar esta guerra, pero tampoco será abatida con celeridad. El pueblo ucraniano va a soportar dramáticamente la operación criminal de Putin y la estrategia fría, inteligente, de Occidente". "El final de Putin bien puede empezar hoy mismo, con el inicio de una bancarrota financiera que hará mover sucesivamente las piezas del tablero: la quiebra material, las escaseces, el ostracismo, todo lo que puede impulsar a las élites militares y oligárquicas a un golpe interno, descabezando el régimen". Ya están tardando.

A José María Carrascal le tiemblan las canillas. "Putin ha perdido la guerra de la popularidad entre el gran público, y si su Ejercito continúa demoliendo las ciudades ucranianas con sus habitantes, en vez de tomarlas, perderá también el de sus escasos simpatizantes. El gran dilema es que si un Putin vencedor significa una amenaza para todos los países vecinos que pertenecieron a la Rusia zarista o soviética, un Putin derrotado es aún más peligroso, ya que, como Sansón, puede desencadenar un apocalipsis nuclear". Los países de la Rusia soviética están en la UE y algunos en la OTAN, Carrascal. Putin no puede vencer.

Manuel Marín señala los desafíos de Feijóo. "Primero, diseñar una dirección idónea para restañar heridas y superar tanto rencor orgánico acumulado, y tantos celos que superaron a Casado. Difícil. Segundo, plantear un nuevo estatus de relaciones con Vox, al que necesariamente deberá convertir en aliado silente, con el peligro añadido de que fracase cuando llegue el momento de apelar al voto útil para ganar a Sánchez. Y tercero, amansar las pugnas territoriales en el partido para que el País Vasco, Cataluña o Madrid no sean un polvorín permanente". Fue Casado quien convirtió a Madrid en un polvorín.

La Razón

"Los líderes de la Europa del Este desafían a Putin con un viaje a Kiev". "Feijóo normaliza la relación con Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez". Desde que no está Teo enredando, Carmen Morodo está aburrida. "Casado y su secretario general, Teodoro García Egea, entraron en un pulso personal con el jefe de Gabinete de Ayuso, quien ya fue la mano derecha de José María Aznar y le ayudó en la sombra a llegar por primera vez al Palacio de la Moncloa. El nivel de enfrentamiento llevó a que en el PP acuñaran la expresión de que 'sólo podía quedar uno'. Y así ha sido". Pero no ha sido como pensaba Teodoro, claro, ni Morodo.

Rebeca Argudo comenta la enésima gresca de la coalición, ahora por el aumento del gasto en defensa anunciado por Sánchez. "No sé yo si le conviene a Unidas Podemos en este momento tensar demasiado la cuerda, otra vez. En caída, libre e irreversible, hacia el inmenso mar de la irrelevancia política, los morados creo que se perciben a sí mismos como más fuertes de lo que están. Como esos púgiles desnortados que manotean al aire con un ojo a la virulé y sin atisbar siquiera de dónde les vienen las hostias. Pero lo cierto es que Sánchez ya no les necesita y los mantendrá en el Gobierno mientras no molesten demasiado. Al fin y al cabo, él ahora está a otras cosas. A cosas de mayores. Y cuando uno se pone a cosas serias, lo que tanta gracia hacía un rato atrás de los críos, molesta. Por eso se les manda a jugar al parque". A los podemitas solo les interesan sus sueldos y sus sillones y si se los quita le van a dar la lata. Mejor mantenerlos contentos y a su vera.

La guerra de Putin se ha llevado a Podemos por delante. Podemos, embebido en el debate sobre la guerra, se va poco a poco por el desagüe, dice Tomás Gómez. Al final, Putin ha hecho un gran servicio a España.