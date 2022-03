De los distintos escándalos que salpican a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la persecución al fiscal Ignacio Stampa es uno de los casos más graves. La Fiscal General del Estado, exministra de Justicia y parte clave del clan de Baltasar Garzón y el comisario Villarejo, mintió al asegurar que no tenía acceso directo a la investigación sobre Stampa.

Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, ha asegurado en Es la Mañana de Federico que lo peor de la persecución de la Fiscalía General del Estado a Ignacio Stampa "es el daño causado al fiscal". Ha contado que no conocía personalmente a Stampa pero que cuando vio cómo la institución pública contra él, se puso en contacto y vio que estaba destrozado porque, como ha dicho, "cuando te hacen algo así a los 60 años ya tienes tu carrera hecha, pero cuando te pillan cuando tu carrera está despegando y estás con el caso de corrupción más grande que ha habido en España y este hombre -por el fiscal Stampa- lo destapa, con honestidad y se encuentra que le llueven golpes de todos lados, acaban con esa trayectoria sin culpa alguna".

Además, el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha reconocido que "no había nada en contra" de Stampa, y ha avisado del peligro que entraña la Fiscalía General del Estado dirigida por Dolores Delgado "que es una manifestación de poder de la institución que intimida, ya que si pueden hacer esto a un fiscal cualquiera está en peligro".

El portavoz de APIF ha dicho que "son dos cosas muy graves" las que ha propiciado el Gobierno con la falta de independencia de la Fiscalía. En el caso del fiscal Stampa ha señalado que "además de ser una tropelía es muy torpe", cree que "se puede hacer con más finezza".

Ha criticado que están "disfrutando de una sensación de impunidad" y que es "cuando se dan cuenta que el fiscal, que está asociado a los progresistas, es un hombre íntegro" que "ve que le están diciendo lo que tiene que hacer" lo que hace es comunicar a Stampa "lo que está sucediendo". De esta manera, ha denunciado que el hecho de que "el investigado conozca que hay una voz que sugiera a una oreja lo que tiene que hacer sin tener competencia para ello es tráfico de influencias"

El "escándalo" de Dolores Delgado

"Uno de los problemas que tiene la institución más graves es que no hay responsabilidad alguna", ha dicho Salvador Vida que recuerda que "se ha llegado a decir que no hay obligación de la fiscal general del Estado de abstenerse en ningún nombramiento". "Pero, ¿cómo es posible? Tienen la sensación de que no les puede pasar nada", ha añadido.

Viada ha asegurado que "es triste" lo que está sucediendo y que "la institución está perturbada". Para el fiscal, la situación "deriva de un problema coyuntural muy grave" y que la "única manera" de arreglarlo es "cambiar el sistema de elección del fiscal general del Estado y esperar 20 años". Ha explicado que ahora "la obediencia es mucho más importante que la lealtad a la ley. Esa concepción de las cosas obligará a esperar unos años".

Sobre la mentira de la fiscal general del Estado ha comentado que le parece "un escándalo". Ha contado que lo hicieron "para neutralizar lo que dijeron que eran difamaciones" y resulta que "la manera de desvirtuar eso es acreditándolo y probándolo". "Le hace decir a su mano derecha que ella no ha intervenido", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que "cuando alguien está informado y lo hace su mano derecha, evidentemente, ella está detrás". "Si hay desmanes que se han producido por parte de tu subordinado" y no lo frenas "estás interviniendo por omisión". Por ese motivo, ha asegurado que Dolores Delgado "lo sabía" y le parece "mal" que "no haya dicho la verdad" y "peor" que "se haya hecho".

El problema de las "puertas giratorias"

El portavoz de APIF ha indicado que sobre las puertas giratorias entre la política, la judicatura y la Fiscalía "evidentemente" son "un problema". Cree que "el problema es que mucha gente que está en las bases de las carreras ven que es un sistema para progresar" y que "el sistema lo favorece y no lo censura". Salvado Viada ha añadido que "ese es el problema" y que "es mucho más grave" porque "lo de Dolores Delgado es un síntoma".

Vida ha añadido que "el Gobierno no se da cuenta del gran daño que está haciendo a la institución o no le importa" y que "la primera regla de la Fiscalía es la imparcialidad, ¿Cómo se puede ser imparcial en este contexto?", se ha preguntado. Desde la Fiscalía "tenemos que defender la ley la ataque la derecha, la izquierdas o los apolíticos".