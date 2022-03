El "totalitarismo" de la Fiscalía de Delgado: desprecia al Consejo Fiscal para justificar el caso Stampa

La Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado ha despreciado la labor del Consejo Fiscal para justificar su actuación en el caso del fiscal Ignacio Stampa.

Stampa presentó una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia denunciando presuntas "irregularidades" cometidas por Delgado en este procedimiento penal abierto contra él por un presunto delito de revelación de secretos en el caso Villarejo que fue archivado por la Fiscalía Provincial de Madrid. Este fiscal denunció que Delgado dilató su investigación dando órdenes a través de su mano derecha, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz, con el objetivo de que Stampa perdiese su plaza en la Fiscalía Anticorrupción al estar marcado por su imputación durante el Consejo Fiscal. También que la propia Delgado intervino en el procedimiento, a pesar de su obligación de abstenerse.

Las alegaciones de la Fiscalía General presentadas tras la reclamación de Stampa, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, fueron elaboradas por la mano derecha de Delgado y no dudan en menospreciar el papel del Consejo Fiscal, el órgano de asesoramiento más importante del Ministerio Público a nivel orgánico.

"El nombramiento de la plaza a la que alude el solicitante de reclamación patrimonial es un nombramiento discrecional y el Consejo Fiscal es un órgano consultivo informante. Si lo que pretende el solicitante de reclamación patrimonial es insinuar una manipulación de la fiscal general para no otorgar esa plaza al no tener el respaldo del Consejo, es preciso aclarar que la fiscal general no necesita ni el consenso ni el concurso de los miembros del Consejo Fiscal, pues incluso con cero votos de este órgano puede la fiscal general, motivadamente, proponer el nombramiento de un candidato. No cabe duda de que todo el argumentario del recurrente quiebra con esta sola consideración, tanto en cuanto a la realidad que presenta en alguna de sus afirmaciones, como al fin último pretendido con esta demanda", apuntan las alegaciones.

"Por otro lado", añade el escrito, "la fiscal general del Estado es quien fija, con su libre criterio, el orden del día del Consejo Fiscal y marca la agenda de este, es decir, de la misma manera que pudo haber convocado las plazas ahora discutidas a concurso discrecional en el mes de octubre, estas podían haber sido convocadas en junio, julio, agosto, septiembre, o por el contrario haberse diferido a meses posteriores. La alegación de la coincidencia o el alargamiento de unas diligencias de investigación quiebra cuando el hecho cierto es que la fiscal general del Estado pudo anticipar o postponer la convocatoria de aquellas plazas. La desconexión, con unas diligencias de investigación en las que el Sr. Stampa es denunciado resulta evidente".

Fuentes fiscales consultadas por LD denuncian que la afirmación de la mano derecha de Delgado "es un argumento engañoso, falaz y tramposo, ya que el nombramiento de fiscales que obtengan 0 votos en el Consejo Fiscal es Legal, pero que obviamente se busca el apoyo mayoritario. El objetivo de recabar apoyos es que la decisión que se tome o el nombramiento no aparente que obedece exclusivamente a la voluntad de la fiscal general y que la designación es ajena al merito profesional del elegido. ".

"Son maneras dictatoriales, que reflejan la vocación totalitaria de la actual fiscal general del Estado y, por extensión, del equipo técnico llamado a su asesoramiento. En la historia del Ministerio Fiscal se cuentan con los dedos de una mano los nombramientos promovidos por el Fiscal General del Estado con cero votos del Consejo fiscal", añaden.

El fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.

Las posibles órdenes de Delgado "no son relevantes"

En las mismas alegaciones presentadas por la Fiscalía General en el marco del caso Stampa se intenta restar importancia a la intervención de Dolores Delgado en la investigación, a pesar de que debía abstenerse.

"Las afirmaciones y cuestiones relativas al cese del instructor de las diligencias, a la supuesta omisión del trámite de audiencia de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Madrid (trámite inexistente en este supuesto), ni a la Junta de Fiscales de Sala (trámite tampoco reglado), ni a la posibilidad de que se recibieran órdenes desde la Fiscalía General del Estado, son relevantes. En todo caso, ni el reclamante, ni el fiscal superior de Madrid, ni ningún órgano o componente de la Carrera Fiscal ha presentado recurso o reclamación alguna por una deficiente tramitación de los procedimientos internos de actuación del Ministerio Fiscal. Ni tan siquiera el instructor de las diligencias de investigación, pese a sus manifestaciones públicas, ha iniciado proceso alguno", concluye el escrito.