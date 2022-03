"Ayuso es una apisonadora. Tenerla enfrente empieza a resultar temible"

El Mundo

"El parón del transporte desborda al Gobierno y pone en en jaque al suministro". Y Sánchez sigue haciéndose el loco con las medidas económicas.

"Un considerable despliegue policial trata de mantener expeditas las principales rutas comerciales para que los transportistas que lo deseen ejerzan su derecho al trabajo, mientras el desabastecimiento de algunos productos es ya notable y cada vez más empresas tienen que cerrar la producción. El Gobierno, por su parte, niega que el motivo para el paro sea la inasumible subida del precio de los carburantes e invoca el tramposo mantra con que evidencia su ineptitud para afrontar los problemas reales de los españoles: que se trata de «un boicot alentado desde el odio y las posiciones de extrema derecha», en palabras de la ministra portavoz". Vamos, que han optado por insultar a los trabajadores.

"La huelga de los transportistas es la punta de un iceberg de descontento social. El riesgo de una escalada de protestas en el peor momento existe. Y es imprescindible una reacción del Gobierno, sin más dilación: medidas concretas en todos los órdenes que rebajen la presión de los precios y favorezcan la creación de riqueza y empleo evitando el intervencionismo. El momento es ya". Porque limitarse a decir que España está llena de fachas no va a bastar.

Fernando Palmero niega que Putin sea comunista. "El régimen autoritario de Putin en nada se parece a la férrea dictadura del proletariado fundada por Lenin. Y en fin, identificar el derrocamiento militar de Sadam Hussein con el Holocausto y la invasión de Ucrania con el Gulag no solo es una ofensa a las víctimas de ambos procesos de aniquilación, sino una injustificable forma de banalizar lo que significaron los dos principales totalitarismos del siglo XX", dice. "Putin, de comunista, tiene sólo su pasado como eficaz agente del KGB forjado en la Alemania Oriental. Es más "que el suyo sea un régimen autoritario en el que se asesina y encarcela a los opositores políticos, no lo convierte en el sangriento sistema represivo que fue el Gulag para millones de personas". Pues no sé Palmero, se parece mucho. " Llamar comunista a Putin implica alimentar una retórica maniquea que identifica a los ucranianos con los nuevos fascistas", dice agresivo para intentar amedrentar a los que llaman comunista a Putin, que son multitud.

Uno de ellos es Federico Jiménez Losantos, que argumenta que "todas las dictaduras comunistas y casi todos los comunistas apoyan o disculpan la invasión de Ucrania y defienden el derecho de Putin a imponer a Europa los términos de respeto a sus fronteras. La izquierda dizque democrática acaba siempre defendiendo las dictaduras comunistas: que combatirlas es peor que aceptarlas, que Putin, el que dice que el hundimiento de la URSS es el mayor desastre del siglo XX, es de derechas, otro zar. Como si al último no lo hubieran asesinado los comunistas. En fin, que la izquierda siempre es buena; y si es mala, es de derechas". Ya ves, Federico, si hasta los camioneros son ahora de ultraderecha porque protestan contra el Gobierno.

El País

"La UE debate ya suspender la compra de gas a Rusia". Vamos, que Putin puede estar tranquilo al menos hasta el siglo que viene. El editorial trata el tema del gasto en defensa, que como lo ha hecho Sánchez, ahora está genial. "El anuncio de Pedro Sánchez de aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB rompe un viejo tabú de la izquierda española tanto en el Gobierno como en la oposición". También rompe con el Sánchez de hace unos años que quería eliminar el ministerio de Defensa, pero eso en este hombre es lo normal.

"La decisión de Sánchez está directamente vinculada a la invasión de Vladímir Putin de Ucrania y a la potente reacción que la UE ha exhibido para acudir en su ayuda, no solo con sanciones económicas durísimas contra Rusia, sino también con "armas letales". Es la primera vez que sucede, y solo la vulneración irrefutable del derecho internacional por Putin explica que el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno haya decidido seguir la estela del resto de Estados y reforzar el gasto español en defensa". Que sí, que sí, no hace falta que le disculpes más, Pepe, que lo entendemos.

"Esta guerra ha sacado a la izquierda de la zona de confort en la que pudo sobrevivir sin conflictos bélicos próximos". El no a la guerra se han convertido en un sí a Putin. "La guerra de Putin en Ucrania ha puesto a la vista por primera vez en Europa en 80 años que la defensa armada es necesaria". Vaya, Pepa, sí que has tardado en caerte del guindo, ya tienes una edad.

"La izquierda tendrá que decidir si actualiza su visión del mundo heredada de la Guerra Fría e identifica como amenaza objetiva al orden democrático el escenario de guerra que ha abierto Putin", dice en modo de mensajito a Podemos. El problema, es que es la misma izquierda que decía todo lo contrario hasta anteayer.

ABC

"Europa adelanta la rebaja de los precios de la energía mientras Sánchez espera". De momento, se ha montado en el Falcon para irse de gira por Europa y hacer tiempo.

"La acción de los piquetes se recrudece y los paros llegan al supermercado". "El presidente Sánchez juega al despiste con la bajada de impuestos, que otros países como Italia, Francia, Portugal o Alemania ya están aplicando desde hace semanas, por ejemplo en los combustibles. España es el único país de peso que no lo ha hecho mientras el Ejecutivo se lanza a tachar de ‘ultraderecha’ a los organizadores de la huelga de transportes", dice el editorial.

"Son los mismos que reformaron el Código Penal para dejar impune la violencia de los piquetes sindicales de izquierda, y claman ahora contra los camioneros de ‘ultraderecha’, porque, de nuevo, la izquierda demuestra estar convencida de que su violencia es la única que está legitimada". Arrieritos somos.

"Puesto de nuevo a prueba, el Gobierno de Sánchez se retrata con indolencia e incapacidad para dirigir el país en tiempos adversos" y encima se dedica a insultar a los trabajadores. "Es el Gobierno el que tiene que liderar una gestión política y eficaz del conflicto de los transportistas, ahorrándose insultos a trabajadores que creen que no son de su ideología". Como todos los que protesten por la situación actual sean de ultraderecha, España se va a llenar de fachas.

Carlos Herrera cae rendido ante Ayuso. Admite que no sigue las sesiones de la Asamblea de Madrid, "no obstante ayer reparé en una intervención de Isabel Díaz Ayuso que me pareció, como señaló el gran Christian Campos, casi pornográfica. Se debatía sobre lo único que hoy preocupa a la oposición madrileña que encarna Mónica García, la médica y madre, y que se centra en el hermano de la presidenta madrileña", ese material que le regaló Casado a la izquierda. No lo olvidaremos nunca, Casado.

"Ayuso, sobrada de maneras y desparpajo", recordó a Mónica García que su hermano "fue destituido de su cargo como vocal de un distrito madrileño por nulo rendimiento". Y se armó la marimorena. "En ese momento la bancada de Más Madrid y compañía elevó la protesta de forma ruidosa, como era de esperar, pero quien estaba esperando era la presidenta: «¡Está hablando una mujer, cállense los de enfrente!». Demoledor. Como una apisonadora. Porno duro, efectivamente. El desparpajo sin complejos de la Señora Ayuso alcanza cotas admirables". Y Casado creyó que podía con ella. Así le pasó.

"La contundencia de la intervención dejó en la lona a la liberada sindical García -cariñosamente conocida como ‘María Pistolitas’- sin ningún tipo de piedad". "Ayuso ha crecido y de qué manera. Tenerla enfrente empieza a resultar temible". Sí, ya no se le ocurre llamarla tontita ni a El País.

La Razón

"La huelga de transportes se enquista y agrava los problemas de suministro". "Aunque el Gobierno admite problemas en el abastecimiento, avisa de que no se reunirá con los convocantes porque no representan al sector". Que son de ultraderecha. Dice el editorial que "asistimos al insólito espectáculo de un Gobierno enredado en sus propias cuitas internas e inoperante al que se le está yendo de las manos una huelga de transportistas que pone en jaque nada menos que el abastecimiento de productos de primera necesidad". Nada, un grupito de ultraderechistas.

Marhuenda está muy pesimista con la guerra. O, más bien, realista. "Nunca hay que menospreciar al enemigo y el presidente ruso es un personaje muy peligroso. Es un déspota, la oposición es irrelevante y los medios de comunicación están sometidos al Kremlin. No he compartido la esperanza de un golpe palaciego o una rebelión de los oligarcas". Jo, Marhu, soñar no cuesta dinero.