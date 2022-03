En un momento clave en la política española en la que la inacción del Gobierno está provocando que los ciudadanos salgan a la calle a protestar por el encarecimiento de la vida, desde el Ejecutivo se ataca a los manifestantes mientras los sindicatos "de clase" miran para otro lado.

En este contexto, Rosa Díez ha comentado en su sección de Es la Mañana de Federico, #OrganizandoLaResistencia, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha convertido a España y sus instituciones en una anomalía en la Europa democrática".

Ha indicado que "es la izquierda la que despenaliza los piquetes pensando que se van a usar contra la derecha" y que "ahora se usan en su contra". La analista ha señalado que está "en contra" de los piquetes y ha reiterado que para el Gobierno "ahora resulta que son de ultraderecha los que actúan en los piquetes".

Cree que la primera anomalía provocada por Sánchez es "la actuación de los sindicatos llamados de clase". "Estos dos sindicatos, el comunista y el socialista, son ejemplos de la anomalía de Sánchez", ha añadido.

CCOO y UGT "se han manifestado a favor de los presos de ETA y de la inmersión lingüística en Cataluña", ha recordado Rosa Díez que ha apuntado que "su representante es Yolanda Díaz". "Igual es casualidad que haya una partida millonaria para subvencionarles" porque "son los únicos sindicatos de Europa que no han salido a la calle" por la subida de la luz.

Para la analista otra de las anomalías es "el hecho de que haya comunistas en el Gobierno de España". "No hay ninguna duda en que Yolanda Díaz es comunista, esta mujer hace un año hizo unas declaraciones en las que dijo que el comunismo es democracia y libertad". Es "la vicepresidenta del Gobierno", ha apuntado Rosa Díez.

Por este motivo, la expolítica ha dicho que "nos deja avergonzados la intervención del ministro de Defensa ucraniano apelando a España". "El ministro de defensa ucraniano sabe que el Gobierno de España ha sido el último en ayudar y tiene ministros anti OTAN", ha indicado.

"Este Gobierno que hace estas cosas es el mismo que está presidido por este tipo que se atreve a apelar a los partidos de la oposición para que le apoyen como patriotismo europeo" ha comentado Rosa Díez sobre "el tío que nos llama fachas a los patriotas españoles" y "cuyo partido vota en Europa para que no se investiguen los crímenes de ETA".

Para Díez, es una "pena" que "después de que le dijera eso a Abascal no aprovecharan los demás intervinieres para insistir sobre ello, que nadie le diera la réplica adecuada". "Lo que sería Europa si hubiera en otros países ministros pro-Putin. Eso sí que sería un drama para Europa", ha apuntado.

La tercera anomalía que Rosa Díez ha descrito es "muy grave" y es la que "tiene que ver con la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, su incompetencia, su parcialidad, su actuación desde el primer día: comportarse como el gabinete de defensa de Sánchez".

Ha contado que "las costas" de su última actuación "las vamos a pagar los españoles". "Me llama la atención de que no se haya montado un escándalo", ha señalado Rosa Díez, porque "es la primera vez que ocurre" ya que "nadie ha encontrado precedentes de que al Estado se le condene a costas". "La Fiscal General del Estado ha forzado a un ciudadano, Stampa, a litigar, que ha ganado y el Estado tiene que pagar las costas. No ocurre en ningún país europeo", ha indicado.

"La amante del juez prevaricador es la que delinque y nosotros los que pagamos" y "este tipo, Sánchez, este psicópata es un peligro para la seguridad nacional, miente, es un mezquino y un hipócrita", ha finalizado Rosa Díez.