Maite Araluce: "El Gobierno nos ha traicionado, hace con los presos de ETA lo que dijo que nunca haría"

El próximo sábado 26 de marzo es un día importante para las víctimas de ETA. A las 12.00 horas empezarán a recorrer las calles del centro de Madrid para mostrar su indignación con el Gobierno de Pedro Sánchez por el proceso de blanqueamiento de EH Bildu que está llevando a cabo, así como por el final de la política de dispersión de los criminales etarras, cuyos presos se encuentran ya todos a menos de 400 kilómetros del País Vasco.

Una de las caras visibles de esa movilización será la de Maite Araluce, que es presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) desde 2018. Ella perdió a su padre en 1976. Un grupo etarra tiroteó en el portal de su casa a Juan María Araluce Villar, por entonces presidente de la Diputación de Guipúzcoa. En ese atentado también fueron asesinados el chófer y los tres policías que le escoltaban. Cinco crímenes que permanecen impunes casi 46 años después.

Pregunta: El sábado 26 de marzo han convocado una marcha en Madrid contra el Gobierno. Parte del lema es "No todo vale, Gobierno traidor". ¿Qué significa ese ‘no todo vale’? ¿En qué creéis que os ha traicionado el Gobierno?

Respuesta: El Gobierno nos está traicionando en muchas cosas que, para nosotros, son fundamentales. La derogación de la política de dispersión. Nos dijeron que iba a haber algunos acercamientos, siempre individualizados, que nunca serían a cárceles del País Vasco y nunca a presos con delitos de sangre o que les quedara mucha condena por cumplir. Al final hemos visto que nada de eso. Se ha acercado a todos los presos. Ahora están todos a menos de 400 kilómetros del País Vasco y, la mitad de ellos, ya está en cárceles del País Vasco. Esa es una de las traiciones.

Otra de las traiciones, una vez que han derogado la política de dispersión, es dar al Gobierno vasco la competencia de prisiones, que desde el primer momento dijo que iba a flexibilizar la política penitenciaria y lo está haciendo. El Gobierno nos ha traicionado, está haciendo con los presos de ETA lo que nos dijo que nunca haría. Las reivindicaciones de las víctimas que pusimos encima de la mesa están guardadas en un cajón.

P: ¿Tenéis algunas confianza en que una vez los presos vayan al País Vasco vayan a terminar cumpliendo su condena o tenéis claro que el Gobierno vasco va a acelerar su salida sin cumplir de forma íntegra su condena?

R: Estamos viendo como están progresando de grado, lo que quiere decir que van a salir a la calle y van a cumplir lo que les queda de pena en libertad. Algunos pernoctarán en la cárcel, como Fiti -José María Arregui Erostarbe-, un asesino en serie con 15 asesinatos a su espalda, y que dentro de nada va a únicamente pernoctar en la cárcel. Va a hacer su vida fuera y le van a facilitar un trabajo. El Gobierno vasco en eso ha sido claro desde el primer momento, apuestan por régimen abierto y por reintegrarles en la sociedad. Está claro que van a ir saliendo todos.

P: ¿Este trato de favor que está teniendo el Gobierno con los etarras lo circunscribís a los pactos parlamentarios que está teniendo con EH Bildu? ¿Creéis que es un pago político?

R: Tenemos claro que es un pago político. Hemos visto en los medios los chats nauseabundos de gente de Sortu-EH Bildu o cercana a los presos con el secretario general de Instituciones Penitenciarias y se ve que al final quien manda son ellos. Los de Bildu van llevando las riendas y el secretario general de Instituciones Penitenciarias va siguiendo las indicaciones en todo. ¿Esto a que se debe? Lo dijo claramente Otegi, que estaban dispuestos a votar todo lo que fueran a cambio de que los 200 presos de ETA acaben en la calle. Está muy claro, nos lo están diciendo. No es que lo diga yo, es que lo dicen ellos directamente. Que van a votar a favor de los presupuestos, a lo que tengan que votar, para que sus presos salgan a la calle.

P: Hace unos días, en el Senado, el PSOE votó en contra de una moción que denunciaba el trato a favor de los presos de ETA y pedía prohibir los homenajes a etarras. ¿Cómo os sentisteis al ver el resultado de esa votación?

R: Nos lo esperábamos viendo como están yendo las cosas. Las víctimas del terrorismo tenemos varias reivindicaciones pendientes y a nosotros no nos hacen ningún caso. Está la ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, pedimos en 2018 varias modificaciones para acabar con ciertas deficiencias técnicas que provocan desamparo a las víctimas del terrorismo y está metida en un cajón. Sin embargo, hace unos meses se destaparon los planes del Gobierno para modificar la ley y que a los etarras les resten en España los años de prisión cumplidos en Francia aunque sean por otros delitos.

No nos extrañó que votaron en contra de hacer algo para impedir unos actos de homenaje que producen un gran dolor a las víctimas. No te puedes imaginar lo que duele a una familia, a una viuda, a una madre, que al final al terrorista que ha matado a su hijo, a su marido, a su padre, que le hagan una bienvenida donde vaya todo el pueblo, con niños, con bengalas, con bailes… cuando el único mérito de esa persona es haber asesinado a tu familiar. Es como si le volvieran a matar otra vez. Es tremendo, es un daño terrible. Eso se lo hemos explicado al ministro del Interior. Le hemos explicado el daño que nos produce, las llamadas que recibimos en la sede, cómo algunas tienen que volver a recibir tratamiento psicológico, cómo hay víctimas que caen otra vez en el hoyo más profundo… todo eso se lo hemos explicado al ministro y ¿qué hacen? Votar en contra de que se haga algo.

Cartel de la manifestación

P: ¿Qué os dijo Marlaska cuando le expusisteis el daño psicológico que suponen los homenajes a etarras para las víctimas?

R: Nos dijo que iba a hacer todo lo posible para evitarlos. Cada dos por tres no dice que se está viendo el tema y que se va a hacer, pero luego llega la realidad, como todo lo que nos han dicho, y todo era mentira. También nos dijeron que no iban a acercar a terroristas con delitos de sangre, que nunca iba a ser a cárceles del País Vasco… Todo lo que nos han dicho se está incumpliendo. Ahora ya en qué le vamos a creer. Por eso decimos que nos han traicionado, porque nos han mentido. Nos han dicho una cosa y están haciendo la contraria. No solo no hay voluntad de hacer algo, sino que si otro grupo lo propone ellos votan en contra.

P: El Gobierno y el PSOE no temen que este acercamiento de presos de ETA le pueda perjudicar electoralmente. ¿Creéis que la sociedad ha dejado de tener sensibilidad con las víctimas del terrorismo? ¿La sociedad quiere seguir adelante sin mirar hacia atrás y ver que todavía hay gente que sufre?

R: Hay una parte de la sociedad que quiere olvidarse ya de este tema y pasar página. Yo siempre digo lo mismo: no se puede pasar página sin haber leído el libro antes. Y aquí realmente no se ha leído el libro. Durante muchos años se ha mirado para otro lado. Durante muchos años no se ha hecho nada. Hubo un momento en el que la gente reaccionó, pero es verdad que ahora lo que te dicen es ‘pero bueno, si ETA ya no mata’, como si porque ETA ya no mate el dolor desapareciese, como si el sufrimiento de la víctima se acabase. En esos momentos la gente ya no se pone en nuestro lugar.

También hay un segundo aspecto. Las víctimas vamos cumpliendo años, cada vez somos más mayores, la parte de la sociedad que nos acompañaba antes también va cumpliendo años, y la gente joven, como se han encargado de que no supieran algo del terrorismo, pues hace muy complicado tener el apoyo de la gente joven. Los jóvenes no conocen lo que supuso el terrorismo. Se ha seguido hacia adelante, se ha pasado página, pero sin explicar nada, por lo que cada vez tenemos menos apoyo de la gente.

P: ¿Crees que tiene mucha importancia ese hecho de que los jóvenes no conozcan el pasado más reciente de España?

R: Nos lo tendríamos que hacer mirar como país. En un reciente estudio del Gobierno vasco, que nos presentó hace unos meses, había un porcentaje altísimo de gente joven que no tenía ni idea de lo que fue el terrorismo en España, ni sabía quién era Miguel Ángel Blanco. Entre todos esos había un 27 por ciento que justificaban la violencia para conseguir un fin político. Y eso es muy grave. El mensaje que le estamos dejando a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes del País Vasco y Navarra, con esos recibimientos como héroes a los terroristas, es que da igual que emplees la violencia, que da igual a cuántas personas mates. Al final se es un héroe y eres recibido como tal y eres tratado como tal. En la sociedad ese mensaje es peligrosísimo. Es un tema que nos preocupa mucho.

P: ¿Qué mensaje mandarías a la gente que se está pensando si ir o no a la manifestación del próximo sábado? Esa gente que tiene dudas, que no tiene claro si merece la pena manifestarse el sábado 26 de marzo junto a las víctimas.

R: Lo primero que les pediría es que no nos dejen solos. Si vivimos en este estado de Derecho, si hemos conseguido vivir en esta democracia, en parte, ha sido gracias a las víctimas del terrorismo. Ha sido gracias a que hemos puesto la vida de nuestros familiares y no hemos tenido ánimo de venganza. Hemos tirado hacia delante. La democracia de este país está asentada en la sangre de nuestros familiares. Invitaría a todos a coger la bandera de la dignidad de las víctimas del terrorismo y a acompañarnos el sábado.